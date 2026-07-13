Γιώργος Ματαράγκας: Στο νοσοκομείο μετά από ελαφρύ έμφραγμα ο ηθοποιός

Τι θα κρίνουν σήμερα οι γιατροί

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Πηγή: Φωτογραφίες NDP Photo Agency
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Με μια ματιά - by STAR AI
  • Ο Γιώργος Ματαράγκας νοσηλεύεται στο νοσοκομείο Ελπίς μετά από ελαφρύ έμφραγμα που υπέστη την περασμένη Παρασκευή.
  • Ο 65χρονος ηθοποιός παραμένει στη Μονάδα Εμφραγμάτων για προληπτική παρακολούθηση.
  • Η ιατρική σύσκεψη για την απόφαση θεραπείας του αναμένεται σήμερα, Δευτέρα.
  • Η κουνιάδα του, Τέτα Κωνσταντά, ενημέρωσε για την κατάσταση της υγείας του και διέψευσε ανακριβείς πληροφορίες.
  • Ο ηθοποιός είναι σε καλή ψυχολογική κατάσταση και επικοινωνεί με τους δικούς του.

Στο νοσοκομείο Ελπίς νοσηλεύεται ο Γιώργος Ματαράγκας, μετά από ελαφρύ έμφραγμα που υπέστη την περασμένη Παρασκευή. Ο 65χρονος ηθοποιός μεταφέρθηκε το Σάββατο για εξετάσεις και οι γιατροί έκριναν ότι πρέπει να παραμείνει προληπτικά στη Μονάδα Εμφραγμάτων, όπου έμεινε υπό παρακολούθηση όλο το σαββατοκύριακο.

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Η απόφαση για το επόμενο στάδιο της θεραπείας και της περίθαλψής του αναμένεται σήμερα, Δευτέρα, όταν οι γιατροί θα εξετάσουν την κατάστασή του και θα καθορίσουν την αντιμετώπιση που θα ακολουθηθεί. Σύμφωνα με τις πληροφορίες που έχουν γίνει γνωστές από το οικογενειακό του περιβάλλον, ο ηθοποιός επικοινωνεί με τους δικούς του ανθρώπους και βρίσκεται σε καλή ψυχολογική κατάσταση.

Ο Γιώργος Ματαράγκας στη σκηνή

Ο Γιώργος Ματαράγκας στη σκηνή /Φωτογραφία NDP Photo Agency

Η ενημέρωση για την κατάσταση της υγείας του Γιώργου Ματαράγκα

Την κατάσταση της υγείας του γνωστοποίησε δημόσια η Τέτα Κωνσταντά, ηθοποιός και κουνιάδα του Γιώργου Ματαράγκα, με ανάρτησή της στο Facebook το βράδυ της Κυριακής. Με την παρέμβασή της επιχείρησε να διαψεύσει ανακριβείς ή υπερβολικές αναφορές που κυκλοφόρησαν για την υγεία του ηθοποιού.

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«Επειδή όλοι ξέρουμε τη βρώμικη δουλειά μερικών δήθεν ενημερωτικών sites, που με ψέματα και υπερβολές προσπαθούν να κερδίσουν λίγη επισκεψιμότητα, θεώρησα καλό να ενημερώσω φίλους, συναδέλφους και συγγενείς. Σχετικά με τον αδελφό του συζύγου μου, τον Γιώργο Ματαράγκα, η πραγματική κατάσταση είναι η εξής: ο Γιώργος φαίνεται ότι πέρασε ένα ελαφρύ έμφραγμα την Παρασκευή, το Σάββατο πήγε για εξετάσεις στο νοσοκομείο όπου προληπτικά τον κράτησαν για παρακολούθηση στην μονάδα εμφραγμάτων. Λόγω του Σ/Κ που μεσολάβησε περιμένουμε αύριο, Δευτέρα να συσκευθούν οι γιατροί και να αποφασίσουν τι είδους αντιμετώπιση θα επιλέξουν. Ο ίδιος είναι σε καλή ψυχολογική κατάσταση, επικοινωνεί με όλους μας και είναι βέβαιο ότι η υγεία του θα αποκατασταθεί σύντομα και απόλυτα. Ευχαριστώ όλους όσους πραγματικά έδειξαν ενδιαφέρον και έστειλαν τις ευχές τους», έγραψε.

Ο Γιώργος Ματαράγκας με τη συνάδελφό του, Ηρώ Μουκίου

Ο Γιώργος Ματαράγκας με τη συνάδελφό του, Ηρώ Μουκίου /Φωτογραφία NDP Photo Agency

Σήμερα, Δευτέρα, αναμένεται η ιατρική σύσκεψη και η απόφαση για το είδος της θεραπείας που θα χρειαστεί, καθώς και για την περαιτέρω περίθαλψή του.

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ΓΙΩΡΓΟΣ ΜΑΤΑΡΑΓΚΑΣ
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ΤΕΤΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΑ
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