Marfin: Συνελήφθη στη Μεγάλη Βρετανία η 46χρονη

Συνελήφθη στη Μεγάλη Βρετανία η 46χρονη που φέρεται να εμπλέκεται στον εμπρησμό της Marfin το 2010 και σε βάρος της είχε εκδοθεί διεθνές ένταλμα σύλληψης.

Η 46χρονη μητέρα δύο παιδιών που είναι μία από τους τρεις υπόπτους του φονικού εμπρησμού της τράπεζας,η οποία στοίχισε τη ζωή σε τρεις ανθρώπους και αναζητούταν, είχε επικοινωνήσει με τις ελληνικές αρχές και ενημέρωσε ότι θα μεταβεί άμεσα στην Αθήνα προκειμένου να καταθέσει.

Ωστόσο, ενεργοποιήθηκε η διαδικασία διεθνούς αναζήτησής της μέσω ερυθράς αγγελίας της Interpol. Εντοπίστηκε, συλληφθεί, κρατείται πλέον από τις βρετανικές αρχές και αναμένεται να εκδοθεί στην Ελλάδα προκειμένου να απολογηθεί για τις κατηγορίες που αντιμετωπίζει.

Yπενθυμίζεται ότι την περασμένη εβδομάδα συνελήφθησαν ακόμη δύο άτομα, δύο άνδρες 42 ετών, οι οποίοι είναι αντιμέτωποι με την κατηγορία για ανθρωποκτονία από πρόθεση κατά συρροή. Την Τρίτη θα βρεθούν ενώπιον της Ανακρίτριας για να απολογηθούν.

Όλοι οι κατηγορούμενοι αρνούνται τις κατηγορίες που τους αποδίδονται.

Marfin: Πώς έγινε ο φονικός εμπρησμός σύμφωνα με την ΕΛ.ΑΣ.

Στις 5 Μαΐου 2010, κατά τη διάρκεια της μεγάλης πορείας στο κέντρο της Αθήνας, ομάδα κουκουλοφόρων προχώρησε σε εμπρηστικές επιθέσεις με μολότοφ σε οχήματα, καταστήματα και κτίρια.

Ανάμεσά τους ήταν και οι δράστες της επίθεσης στο υποκατάστημα της Marfin, οι οποίοι κινήθηκαν οργανωμένα, έσπασαν την τζαμαρία της εισόδου και πέταξαν στο εσωτερικό τουλάχιστον μία μολότοφ και εύφλεκτο υγρό, προκαλώντας τη φονική πυρκαγιά, από την οποία έχασαν τη ζωή τους τρεις εργαζόμενοι.

Σύμφωνα με την έρευνα, η ομάδα είχε διακριτούς ρόλους: κάποιοι πραγματοποίησαν την επίθεση, ενώ οι υπόλοιποι παρείχαν υποστήριξη και κάλυψη πριν, κατά τη διάρκεια και μετά τον εμπρησμό. Μετά την επίθεση απομακρύνθηκαν και συμμετείχαν και σε άλλες καταστροφές στο κέντρο της Αθήνας.

Η εξιχνίαση της υπόθεσης βασίστηκε σε ιατροδικαστικά και εργαστηριακά ευρήματα, αλλά και στην επανεξέταση βίντεο και φωτογραφιών με σύγχρονες μεθόδους ψηφιακής ανάλυσης, οι οποίες επέτρεψαν τη βελτίωση του οπτικού υλικού και την ταυτοποίηση των κατηγορουμένων μέσω μορφολογικών χαρακτηριστικών και προσωπικών αντικειμένων.

Κατά τις έρευνες στα σπίτια των κατηγορουμένων κατασχέθηκαν ηλεκτρονικές συσκευές και ψηφιακά πειστήρια, ενώ στο σπίτι του ενός από τους δύο συλληφθέντες βρέθηκε ποσότητα κατεργασμένης κάνναβης, για την οποία σχηματίστηκε ξεχωριστή δικογραφία.