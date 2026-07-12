Άργος - Ντοκουμέντο Star: Η μοιραία σφαίρα που στοίχισε τη ζωή του Θοδωρή

H μαγνητική τομογραφία του 20χρονου που σκοτώθηκε από αστυνομικά πυρά

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Πηγή: Ρεπορτάζ Γ. Σωτηρόπουλος - Β. Γκούμας, Κεντρικό δελτίο ειδήσεων Star

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Κατέληξε ο 20χρονος που πυροβόλησαν αστυνομικοί στην αιματηρή καταδίωξη στο Άργος. Μετά τη μαραθώνια απολογία τους στην ανακρίτρια Ναυπλίου, οι δύο αστυνομικοί της ΟΠΚΕ, κρίθηκαν προφυλακιστέοι. Το Star εξασφάλισε νέα, συγκλονιστικά ντοκουμέντα τόσο από τη στιγμή των πυροβολισμών όσο και από τη μοιραία σφαίρα που στοίχισε τη ζωή του Θοδωρή, ο οποίος είχε αυτισμό.

Θάνατος 21χρονου: Ντοκουμέντο Star με 21 πυροβολισμούς

Στην εικόνα-ντοκουμέντο από τη μαγνητική τομογραφία εγκεφάλου, που εξασφάλισε ο Βαγγέλης Γκούμας, φαίνεται ξεκάθαρα η μοιραία σφαίρα, που έφυγε από το όπλο αστυνομικού της ΟΠΚΕ, να έχει καρφωθεί στο κρανίο του άτυχου Θοδωρή.

Ντοκουμέντο Star: Η μοιραία σφαίρα που στοίχισε τη ζωή του Θοδωρή

Ντοκουμέντο Star: Η μοιραία σφαίρα που στοίχισε τη ζωή του Θοδωρή

«Από την εικόνα που μας δίνει η τομογραφία δεν προκύπτει πως  (η σφαίρα) είναι από εξοστρακισμό γιατί είναι ολόκληρη. Δεν φαίνεται να είναι κάποιο τμήμα της. Συνάγεται βασίμως και ευθέως πως είναι ευθεία η βολή», δηλώνει στο Star η δικηγόρος της μητέρας του 20χρονου κ. Μαρία Σφέτσου.

Η μοιραία σφαίρα που στοίχισε τη ζωή του Θοδωρή στο Άργος

Μαρία Σφέτσου στο Star: «Συνάγεται βασίμως και ευθέως πως ήταν ευθεία η βολή»

Η ιατρική γνωμάτευση του Θριάσιου για το βλήμα στο κεφάλι του άτυχου 20χρονου

Η ιατρική γνωμάτευση του Θριάσιου για το βλήμα στο κεφάλι του άτυχου 20χρονου

Το STAR φέρνει στο φως ακόμα ένα έγγραφο-ντοκουμέντο. Την ιατρική γνωμάτευση του Θριάσιου Νοσοκομείου όπου είχε διακομιστεί μετά το Άργος ο Θοδωρής, που επιβεβαιώνει την ύπαρξη ξένου σώματος, που, όπως αναφέρει χαρακτηριστικά, είναι «ομοιάζον με βλήμα μετωπιαία δεξιά».

«Το παιδί ήταν λειτουργικό - Δεν ενοχλούσαν κανέναν»

Επί τέσσερις ημέρες, ο 20χρονος Θοδωρής έδινε μάχη να κρατηθεί στη ζωή στη Μονάδα Εντατικής Θεραπείας του ΚΑΤ, αν και οι ελπίδες ήταν μηδαμινές. Απαρηγόρητη η μητέρα του.

Άργος: «Ο γιος μου έχει αυτισμό - Δε σταμάτησε γιατί φοβάται την αστυνομία»

Έχασε ξαφνικά τον μοναχογιό της με τραγικό τρόπο. Πάλευε χρόνια μαζί του, καθώς το παιδί είχε διαγνωστεί με αυτισμό και είχε αναπηρία 89%.

Άργος: Πέθανε ο 20χρονος που πυροβόλησαν οι αστυνομικοί

«Ζούσαν μια ζωή ήσυχη, με τα προβλήματά που είχε το παιδί, αλλά ήταν λειτουργικό. Δεν ενοχλούσαν κανέναν και ξαφνικά μια τέτοια μάνα, που είχε δώσει τη ζωή της για να συμπαραστέκεται σε ένα παιδί με ανάγκες, το χάνει αναίτια», λέει η κ. Σφέτσου.

Άργος - Ντοκουμέντο Star: Η μοιραία σφαίρα που στοίχισε τη ζωή του Θοδωρή

Η δικηγόρος της μητέρας του 20χρονου μιλά στο Star και τον Σπύρο Λάμπρου για την τραγική υπόθεση του Άργους

Οι 21 πυροβολισμοί στο Άργος

Στην αυτοψία βρέθηκαν 13 κάλυκες. Ωστόσο, όπως αποδεικνύεται από το βίντεο κάμερας ασφαλείας επιχείρησης δίπλα στο σημείο, οι πυροβολισμοί ήταν τουλάχιστον 21. Όλα τα επιχειρησιακά λάθη των δύο αστυνομικών που στοίχισαν τη ζωή του Θοδωρή, έχουν μπει στο μικροσκόπιο των Αρχών.

Άργος: «Είναι κάτω ο Τουρκάλας, καλέστε ασθενοφόρο»-Ηχητικό ντοκουμέντο σοκ

«Επειδή ακούστηκε το ηχητικό των αλλεπάλληλων βολών, τέτοιες βολές που προσομοιάζουν με βολές που ρίχνονται από πυροβόλο όπλο κατά ριπάς δεν μπορεί να είναι εκφοβιστικές. Εκφοβιστικές είναι κάποιες βολές δύο, τρεις, τέσσερις, σε ασφαλές σημείο» αναφέρει εν προκειμένω ο επίτιμος Πρόεδρος Αστυνομικών ΝΑ Αττικής Γιώργος Καλλιακμάνης.

Προφυλακιστέοι οι δύο αστυνομικοί 

Μαραθώνια ήταν η χθεσινή διαδικασία της απολογίας των αστυνομικών της ΟΠΚΕ στα Δικαστήρια Ναυπλίου.

Μετά από εννέα ώρες βγήκε η ομόφωνη απόφαση ανακρίτριας και εισαγγελέως και κρίθηκαν προφυλακιστέοι.

Οι δύο αστυνομικοί πήραν τον δρόμο για τις φυλακές Κορυδαλλού. Σε λίγες ημέρες αναμένεται να περάσουν ξανά το κατώφλι των Δικαστηρίων Ναυπλίου, καθώς μετά τον θάνατο του 20χρονου, η κατηγορία αλλάζει σε ανθρωποκτονία με ενδεχόμενο δόλο, με προβλεπόμενη ποινή τα ισόβια.

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