Στην υπόθεση της Marfin οι έρευνες του λεγόμενου ελληνικού FBI δεν σταματούν με την σύλληψη των δυο ατόμων αλλά και την αναζήτηση της γυναίκας που διαφεύγει στο εξωτερικό. Το Star αποκαλύπτει το περιεχόμενο του «ανώνυμου» email και την «ομάδα κρούσης» που έκαψε την τράπεζα.

Σύμφωνα με τις αποκλειστικές πληροφορίες που μετέδωσε ο αστυνομικός συντάκτης του Star Αλέξανδρος Γύγος, oι έρευνες δε θα σταματήσουν μέχρι να φωτιστεί κάθε σκοτεινή πλευρά μου μεταφέρουν υψηλόβαθμα στελέχη της Αστυνομίας.

Οι μάρτυρες – «κλειδί» και οι πληροφορίες που έδωσαν για «ομάδα κρούσης»

Πενταμελής φαίνεται να είναι η «ομάδα κρούσης» των εμπρηστών της Marfin, ενώ αταυτοποίητος μέχρι ώρας παραμένει ένας από αυτούς που πετά μολότοφ στο εσωτερικό της τράπεζας.

Τον Απρίλιο του 2026 έρχεται ένα mail στη Διεύθυνση Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος. Αναφέρει 8 ονοματεπώνυμα ατόμων, ως εκείνα που έκαψαν τη Marfin. Ανάμεσά τους άτομα που είχαν κατηγορηθεί για συμμετοχή σε τρομοκρατική οργάνωση, άλλοι για απαγωγές και κάποιοι για ενέργειες του αντιεξουσιαστικού χώρου. Από τα 8 άτομα προέρχονται οι 2 συλλήψεις και η 46χρονη που βρίσκεται στη Μεγάλη Βρετανία.

Ο ρόλος των ξένων φωτορεπόρτερ στην εξιχνίαση

Ξένοι φωτορεπόρτερ που είχα καλύψει τα επεισόδια του 2010 στη Marfin φαίνεται να έχουν σημαντικό ρόλο στην νέα έρευνα με νέο υλικό που παρέδωσαν. Σε συνδυασμό με νεότερα στοιχεία και τη χρήση εξειδικευμένου λογισμικού, πραγματοποιήθηκε συγκριτική ανάλυση που οδήγησε στην ταυτοποίηση.

Επιπλέον το Ελληνικό FBI έχει στη διάθεση του εννέα άτομα, μάρτυρες των γεγονότων, οι οποίοι δίνουν λεπτομερής περιγραφές για τα χαρακτηριστικά και τον ρουχισμό των δραστών.

Και οι 3 ύποπτοι δηλώνουν αθώοι παρά τα στοιχεία και τα αποτελέσματα των ερευνών που δείχνουν σύμφωνα με τις Αρχες την εμπλοκή τους στη δολοφονική εμπρηστική επίθεση.