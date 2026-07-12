Marfin: Αναζητούν και τα υπόλοιπα μέλη της «ομάδας κρούσης»

Πενταμελής φαίνεται να είναι η ομάδα που έκαψε την τράπεζα

Τελευταία Νέα
Δημοφιλή
12.07.26 , 17:04 Σοφία Βεργκάρα: Mε κόκκινο μπικίνι και άψογη σιλουέτα στα 54 γενέθλιά της
12.07.26 , 16:52 Φωτιά στα Πλατάνια Ωρωπού - Ήχησε το 112
12.07.26 , 16:16 Βαλαβάνη – Μόργκαν: Βάφτισαν τον γιο τους με νονά τη Γωγώ Φαρμάκη
12.07.26 , 16:01 Φωτιά στον Ασπρόπυργο: Πέθανε ο ένας από τους 3 πολυεγκαυματίες
12.07.26 , 16:00 Τι πρέπει να τρώμε πριν ξεκινήσουμε την προπόνηση;
12.07.26 , 15:57 Σέβη Βολουδάκη: Απειλητικά συνθήματα στο σπίτι και το γραφείο της
12.07.26 , 15:43 Θάνατος 21χρονου: Ντοκουμέντο Star με 21 πυροβολισμούς
12.07.26 , 15:35 Marfin: Αναζητούν και τα υπόλοιπα μέλη της «ομάδας κρούσης»
12.07.26 , 15:18 Άννα Ζηρδέλη: «Μπορεί να φάω και τους τοίχους, είμαι τόσο κοιλιόδουλη!»
12.07.26 , 14:50 Όλγα Κεφαλογιάννη: Στη Σκιάθο για τα εγκαίνια εκδηλώσεων του Δήμου
12.07.26 , 14:30 Κώστας Καραφώτης - Κάτια Μάνου: Καλοκαιρινές διακοπές με την κόρη τους
12.07.26 , 14:00 Ποιοι μπορούν να βγουν στην σύνταξη άμεσα
12.07.26 , 14:00 Γάμος χωρίς ερωτική έλξη: Τα red flags που σου λένε ότι έχει έρθει το τέλος
12.07.26 , 13:48 Mπέττυ Μαγγίρα - Νίκος Μουτσινάς: Ο ξέφρενος χορός σε πάρτι γενεθλίων!
12.07.26 , 13:14 Θεοδωρίκα - Μουτζούρης: Ο παραμυθένιος γάμος με φόντο την Αθηναϊκή Ριβιέρα
Nέα πανάκριβη μεταγραφή ο Γιαννακόπουλος
Νέες Ταυτότητες: Τι θα ισχύει μετά τις 3 Αυγούστου για όσους δεν έβγαλαν
Φωτιά στα Πλατάνια Ωρωπού - Ήχησε το 112
Θάνατος 21χρονου: Ντοκουμέντο Star με 21 πυροβολισμούς
Βαλαβάνη – Μόργκαν: Βάφτισαν τον γιο τους με νονά τη Γωγώ Φαρμάκη
Κατερίνα Καινούργιου: Το παραμυθένιο δωμάτιο της μικρής Ξένιας στην Πάρο
Αθηνά Οικονομάκου: Country chic εμφάνιση στην αγγλική εξοχή με τον Τσερέλα
Σάκης Ρουβάς & Κάτια Ζυγούλη: Εντυπωσιάζει το σπίτι τους στον Νέο Βουτζά
Θεοδωρίκα - Μουτζούρης: Ο παραμυθένιος γάμος με φόντο την Αθηναϊκή Ριβιέρα
Μαίρη Λίντα: Ο φόνος της μητέρας της, η κόρη της & ο χωρισμός με τον Χιώτη
Περισσότερα

VIDEOS

Καθηγητής Γ. Ατσαλάκης
LEADERS 16.2.2026 – Καθηγητής Γ. Ατσαλάκης
Καθηγητής Κ. Γρίβας
LEADERS 9.2.2026 – Καθηγητής Κ. Γρίβας
Συνταγματάρχης Π. Νάστος
LEADERS 2.2.2026 – Συνταγματάρχης Π. Νάστος
Τάσος Χατζαντώνης
LEADERS 26.01.2026 – Βατραχάνθρωπος Τ. Χατζαντώνης
Αν. Καθηγητής Μ. Παπάζογλου
LEADERS 19.01.2026 – Αν. Καθηγητής Μ. Παπάζογλου
Καθηγητής Ιωάννης Μάζης
LEADERS 05.01.2026 – Καθηγητής Ιωάννης Μάζης
Ειδικός Κυβερνοασφάλειας Αθανάσιος Κοσμόπουλος
LEADERS 29.12.2025 – Ειδικός Κυβερνοασφάλειας Αθανάσιος Κοσμόπουλος
Γεωστρατηγικός Αναλυτής Ρ. Καλυβιώτης
LEADERS Ρ. Καλυβιώτης «Η Ελλάδα είναι μια μελλοντική αυτοκρατορία»
Ιωάννης Μπαλτζώης
Αντιστράτηγος Ι. Μπαλτζώης – «Τα νερά δεν είναι τόσο ήρεμα»
Κωνσταντίνος Λαμπρόπουλος
Κωνσταντίνος Λαμπρόπουλος – «Να φτιάξουμε αντί casus belli»
Καθηγητής Γιώργος Φίλης
Καθηγητής Γιώργος Φίλης – «Πρέπει να τους πάρουμε το κεφάλι»
Δώκτορ Δ. Σταθακόπουλος «Η Τουρκία δεν είναι δυτική χώρα»
LEADERS: Δόκτωρ Δ. Σταθακόπουλος «Η Τουρκία δεν είναι δυτική χώρα»
Άγγελος Χωριανόπουλος Αναλυτής Γεωπολιτικού Ρίσκου
LEADERS | Άγγελος Χωριανόπουλος – Τουρκικές υβριδικές επιχειρήσεις
Χαράλαμπος Παπασωτηρίου
LEADERS | Χ. Παπασωτηρίου – Τα δυνατά χαρτιά της Ελλάδας
Αθανάσιος Δρούγος
LEADERS | Α. Δρούγος – «Η Τουρκία είναι μέσα σε
Προβολή 5 από 15
STAR.GR
Ελλαδα
marfin εμπρησμός
Δείτε περισσότερα άρθρα μας στην αναζήτηση σας
Πρόσθηκη star.gr στις επιλογές σας

Δείτε περισσότερα άρθρα μας στα αποτελέσματα αναζήτησης

Add star.gr on Google
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά
Με μια ματιά - by STAR AI
  • Συνεχίζονται οι έρευνες για την υπόθεση της Marfin, με στόχο την ανακάλυψη και άλλων μελών της «ομάδας κρούσης».
  • Δύο άτομα έχουν συλληφθεί, ενώ μία γυναίκα διαφεύγει στο εξωτερικό.
  • Ένα ανώνυμο email αναφέρει οκτώ ονόματα που εμπλέκονται στην επίθεση, με δύο από αυτά να έχουν ήδη συλληφθεί.
  • Ξένοι φωτορεπόρτερ παρέχουν νέο υλικό που βοηθά στην ταυτοποίηση των δραστών.
  • Οι τρεις ύποπτοι δηλώνουν αθώοι, παρά τα στοιχεία που τους εμπλέκουν στην επίθεση.

Στην υπόθεση της Marfin οι έρευνες του λεγόμενου ελληνικού FBI δεν σταματούν με την σύλληψη των δυο ατόμων αλλά και την αναζήτηση της γυναίκας που διαφεύγει στο εξωτερικό. Το Star αποκαλύπτει το περιεχόμενο του «ανώνυμου» email και την «ομάδα κρούσης» που έκαψε την τράπεζα. 

Μητσοτάκης στην ανασκόπηση: Δικαιοσύνη για τα θύματα της Marfin

Σύμφωνα με τις αποκλειστικές πληροφορίες που μετέδωσε ο αστυνομικός  συντάκτης του Star Αλέξανδρος Γύγος,  oι έρευνες δε θα σταματήσουν μέχρι να φωτιστεί κάθε σκοτεινή πλευρά μου μεταφέρουν υψηλόβαθμα στελέχη της Αστυνομίας. 

Οι μάρτυρες – «κλειδί» και οι πληροφορίες που έδωσαν για «ομάδα κρούσης» 

Πενταμελής φαίνεται να είναι η «ομάδα κρούσης» των εμπρηστών της Marfin, ενώ αταυτοποίητος μέχρι ώρας παραμένει ένας από αυτούς που πετά μολότοφ στο εσωτερικό της τράπεζας.

Τον Απρίλιο του 2026 έρχεται ένα mail στη Διεύθυνση Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος. Αναφέρει 8 ονοματεπώνυμα ατόμων, ως εκείνα που έκαψαν τη Marfin. Ανάμεσά τους άτομα που είχαν κατηγορηθεί για συμμετοχή σε τρομοκρατική οργάνωση, άλλοι για απαγωγές και κάποιοι για ενέργειες του αντιεξουσιαστικού χώρου. Από τα 8 άτομα προέρχονται οι 2 συλλήψεις και η 46χρονη που βρίσκεται στη Μεγάλη Βρετανία. 

Marfin: H ομάδα των κουκουλοφόρων και οι ρόλοι τους

Ο ρόλος των ξένων φωτορεπόρτερ στην εξιχνίαση 

Ξένοι φωτορεπόρτερ που είχα καλύψει τα επεισόδια του 2010 στη Marfin φαίνεται να έχουν σημαντικό ρόλο στην νέα έρευνα με νέο υλικό που παρέδωσαν. Σε συνδυασμό με νεότερα στοιχεία και τη χρήση εξειδικευμένου λογισμικού, πραγματοποιήθηκε συγκριτική ανάλυση που οδήγησε στην ταυτοποίηση.

Εξιχνίαση Marfin: Ο ρόλος ξένων φωτορεπόρτερ

Επιπλέον το Ελληνικό FBI  έχει στη διάθεση του εννέα άτομα, μάρτυρες των γεγονότων, οι οποίοι δίνουν λεπτομερής περιγραφές για τα χαρακτηριστικά και τον ρουχισμό των δραστών. 

Και οι 3 ύποπτοι δηλώνουν αθώοι παρά τα στοιχεία και τα αποτελέσματα των ερευνών που δείχνουν σύμφωνα με τις Αρχες την εμπλοκή τους στη δολοφονική εμπρηστική επίθεση. 

Διαβάστε όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο.
Διαβάστε περισσότερα:
MARFIN
 |
MARFIN ΕΜΠΡΗΣΜΟΣ
 |
MARFIN ΣΥΛΛΗΨΕΙΣ
Follow us:

ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Φωτιά Στον Ωρωπό
Ελλαδα
Φωτιά στα Πλατάνια Ωρωπού - Ήχησε το 112
Φωτιά Ασπρόπυργος
Ελλαδα
Φωτιά στον Ασπρόπυργο: Πέθανε ο ένας από τους 3 πολυεγκαυματίες
Μέτρα ασφάλειας για την προσαγωγή αστυνομικών που πυροβόλησαν τον 20χρονο
Ελλαδα
Θάνατος 21χρονου: Ντοκουμέντο Star με 21 πυροβολισμούς
jet ski
Ελλαδα
Χαλκιδική: Νεκρός 36χρονος μετά από πτώση με jet ski στη Σιθωνία
Στρατιωτικές Σχολές: Το βίντεο του ΓΕΕΘΑ
Ελλαδα
Οι στρατιωτικές σχολές σύγχρονη επιλογή επαγγελματικής αποκατάστασης
σεισμογράφοι
Ελλαδα
Σεισμός 3,3 Ρίχτερ στο Προκόπι Ευβοίας αισθητός και στην Αττική
πανελλαδικές εξετάσεις
Ελλαδα
Αντίστροφη μέτρηση για Μηχανογραφικό και ανακοίνωση βάσεων εισαγωγής
χωριά Εύβοια
Ελλαδα
Εύβοια: 3+1 χωριά για μονοήμερη εκδρομή, μία ανάσα από την Αθήνα!
Άργος 20χρονος
Ελλαδα
Άργος: Πέθανε ο 20χρονος που πυροβόλησαν οι αστυνομικοί
ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Καιρος
Ελλαδα
Κοσμος
Πολιτικη
Εκλογες
Οικονομια
Υγεια
Σαν Σημερα
Αθλητικα
Αυτοκινητο
Back to Top