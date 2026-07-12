Ποιοι μπορούν να βγουν στην σύνταξη άμεσα

Ευκαιρία για 30.000 ασφαλισμένους

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Πηγή: dnews.gr φωτογραφία Pexels/Alejandro Vergara
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Με μια ματιά - by STAR AI
  • Περίπου 30.000 μηχανικοί, αρχιτέκτονες και τοπογράφοι μπορούν να συνταξιοδοτηθούν άμεσα.
  • Οι ασφαλισμένοι του πρώην ΤΣΜΕΔΕ μπορούν να αναγνωρίσουν πλασματικά έτη για να συμπληρώσουν τον απαιτούμενο χρόνο ασφάλισης.
  • Η έξοδος από την ενεργό ασφάλιση είναι συμφέρουσα, καθώς οι συνταξιούχοι μπορούν να λαμβάνουν πλήρη σύνταξη και να συνεχίζουν την εργασία τους.

Τη δυνατότητα να συνταξιοδοτηθούν άμεσα έχουν περίπου 30.000 μηχανικοί, αρχιτέκτονες, τοπογράφοι και λοιποί ασφαλισμένοι του πρώην ΤΣΜΕΔΕ, αξιοποιώντας τις ισχύουσες διατάξεις για τη συμπλήρωση του απαιτούμενου χρόνου ασφάλισης μέσω αναγνώρισης πλασματικών ετών. Για πολλούς, μάλιστα, η έξοδος από την ενεργό ασφάλιση αποτελεί πλέον συμφέρουσα επιλογή, καθώς μπορούν να λαμβάνουν το σύνολο της σύνταξής τους και ταυτόχρονα να συνεχίζουν την επαγγελματική τους δραστηριότητα.

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