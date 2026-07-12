Τη δυνατότητα να συνταξιοδοτηθούν άμεσα έχουν περίπου 30.000 μηχανικοί, αρχιτέκτονες, τοπογράφοι και λοιποί ασφαλισμένοι του πρώην ΤΣΜΕΔΕ, αξιοποιώντας τις ισχύουσες διατάξεις για τη συμπλήρωση του απαιτούμενου χρόνου ασφάλισης μέσω αναγνώρισης πλασματικών ετών. Για πολλούς, μάλιστα, η έξοδος από την ενεργό ασφάλιση αποτελεί πλέον συμφέρουσα επιλογή, καθώς μπορούν να λαμβάνουν το σύνολο της σύνταξής τους και ταυτόχρονα να συνεχίζουν την επαγγελματική τους δραστηριότητα.

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