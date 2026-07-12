Άργος: Αλλαγή κατηγορητηρίου για τους αστυνομικούς μετά τον θάνατο του 20χρονου (βίντεο Mega)

Ραγδαίες είναι οι εξελίξεις στην υπόθεση του θανάτου του 20χρονου από το Άργος, ο οποίος υπέκυψε στα τραύματά του λίγες ημέρες μετά τον σοβαρό τραυματισμό του από πυροβολισμούς αστυνομικών κατά τη διάρκεια καταδίωξης.

Ο θάνατός του πυροδότησε έντονες πολιτικές αντιδράσεις, ενώ η εξέλιξη αυτή οδηγεί και σε αλλαγή του κατηγορητηρίου σε βάρος των δύο αστυνομικών που έχουν προφυλακιστεί.

Έντονες πολιτικές και κοινωνικές αντιδράσεις έχει προκαλέσει ο θάνατος του 20χρονου στο Άργος, ο οποίος υπέκυψε στα τραύματά του λίγες ημέρες μετά τον σοβαρό τραυματισμό του από πυροβολισμούς αστυνομικών. Η υπόθεση βρίσκεται πλέον στο επίκεντρο της δημόσιας συζήτησης, ενώ διατυπώνονται αιτήματα για πλήρη διερεύνηση των συνθηκών υπό τις οποίες σημειώθηκε το περιστατικό.

ΠΑΣΟΚ: «Δεν μπορεί να αντιμετωπίζεται ως μια "κακιά στιγμή"»

Σε ανακοίνωσή του, το ΠΑΣΟΚ-Κίνημα Αλλαγής εκφράζει τα ειλικρινή του συλλυπητήρια στην οικογένεια του 20χρονου και επισημαίνει ότι ο θάνατός του «συγκλονίζει κάθε πολίτη».

Παράλληλα, υποστηρίζει ότι η κυβέρνηση δεν μπορεί να συνεχίσει να αντιμετωπίζει ανάλογα περιστατικά ως μια «κακιά στιγμή», ζητώντας πλήρη διαλεύκανση της υπόθεσης και απόδοση ευθυνών όπου αυτές προκύψουν.

Αναβαθμίζεται το κατηγορητήριο

Μετά τον θάνατο του 20χρονου, αναμένεται να αλλάξει το κατηγορητήριο σε βάρος των δύο αστυνομικών που εμπλέκονται στην υπόθεση.

Οι δύο ένστολοι, οι οποίοι προφυλακίστηκαν μετά τις απολογίες τους, αντιμετώπιζαν αρχικά την κατηγορία της απόπειρας ανθρωποκτονίας με ενδεχόμενο δόλο αλλά πλέον αναμένεται η κατηγορία να αναβαθμιστεί σε ανθρωποκτονία με ενδεχόμενο δόλο.

Κατά τις απολογίες τους ενώπιον του ανακριτή, οι δύο αστυνομικοί απέρριψαν τα βασικά στοιχεία του κατηγορητηρίου, υποστηρίζοντας ότι δεν είχαν πρόθεση να σκοτώσουν τον 20χρονο.

