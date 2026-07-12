Θάνατος 20χρονου από το Άργος: Αντιδράσεις και αλλαγή στο κατηγορητήριο

Πλήρη διαλεύκανση και απόδοση ευθυνών ζητά η αντιπολίτευση

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Ελλαδα
Πηγή: φωτογραφία Intime News/ B. Μπουγιώτης, βίντεο Mega
Άργος: Αλλαγή κατηγορητηρίου για τους αστυνομικούς μετά τον θάνατο του 20χρονου (βίντεο Mega)

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Με μια ματιά - by STAR AI
  • Ο 20χρονος από το Άργος υπέκυψε στα τραύματά του μετά από πυροβολισμούς αστυνομικών κατά τη διάρκεια καταδίωξης.
  • Ο θάνατός του έχει προκαλέσει έντονες πολιτικές και κοινωνικές αντιδράσεις, με αιτήματα για πλήρη διερεύνηση του περιστατικού.
  • Το ΠΑΣΟΚ ζητά από την κυβέρνηση να μην αντιμετωπίζει τέτοια περιστατικά ως "κακιά στιγμή" και να αποδοθούν ευθύνες.
  • Αναβαθμίζεται το κατηγορητήριο σε βάρος των δύο αστυνομικών σε ανθρωποκτονία με ενδεχόμενο δόλο.
  • Οι αστυνομικοί αρνούνται την πρόθεση να σκοτώσουν τον 20χρονο κατά τις απολογίες τους.

Ραγδαίες είναι οι εξελίξεις στην υπόθεση του θανάτου του 20χρονου από το Άργος, ο οποίος υπέκυψε στα τραύματά του λίγες ημέρες μετά τον σοβαρό τραυματισμό του από πυροβολισμούς αστυνομικών κατά τη διάρκεια καταδίωξης.

Άργος: Πέθανε ο 20χρονος που πυροβόλησαν οι αστυνομικοί

Ο θάνατός του πυροδότησε έντονες πολιτικές  αντιδράσεις, ενώ η εξέλιξη αυτή οδηγεί και σε αλλαγή του κατηγορητηρίου σε βάρος των δύο αστυνομικών που έχουν προφυλακιστεί.

Άργος: Προφυλακιστέοι οι αστυνομικοί για τους πυροβολισμούς στον 20χρονο

Έντονες πολιτικές και κοινωνικές αντιδράσεις έχει προκαλέσει ο θάνατος του 20χρονου στο Άργος, ο οποίος υπέκυψε στα τραύματά του λίγες ημέρες μετά τον σοβαρό τραυματισμό του από πυροβολισμούς αστυνομικών. Η υπόθεση βρίσκεται πλέον στο επίκεντρο της δημόσιας συζήτησης, ενώ διατυπώνονται αιτήματα για πλήρη διερεύνηση των συνθηκών υπό τις οποίες σημειώθηκε το περιστατικό.

ΠΑΣΟΚ: «Δεν μπορεί να αντιμετωπίζεται ως μια "κακιά στιγμή"»

Σε ανακοίνωσή του, το ΠΑΣΟΚ-Κίνημα Αλλαγής εκφράζει τα ειλικρινή του συλλυπητήρια στην οικογένεια του 20χρονου και επισημαίνει ότι ο θάνατός του «συγκλονίζει κάθε πολίτη».

Παράλληλα, υποστηρίζει ότι η κυβέρνηση δεν μπορεί να συνεχίσει να αντιμετωπίζει ανάλογα περιστατικά ως μια «κακιά στιγμή», ζητώντας πλήρη διαλεύκανση της υπόθεσης και απόδοση ευθυνών όπου αυτές προκύψουν.

Αναβαθμίζεται το κατηγορητήριο

Μετά τον θάνατο του 20χρονου, αναμένεται να αλλάξει το κατηγορητήριο σε βάρος των δύο αστυνομικών που εμπλέκονται στην υπόθεση.

Οι δύο ένστολοι, οι οποίοι προφυλακίστηκαν μετά τις απολογίες τους, αντιμετώπιζαν αρχικά την κατηγορία της απόπειρας ανθρωποκτονίας με ενδεχόμενο δόλο  αλλά πλέον αναμένεται η κατηγορία να αναβαθμιστεί σε ανθρωποκτονία με ενδεχόμενο δόλο.

Κατά τις απολογίες τους ενώπιον του ανακριτή, οι δύο αστυνομικοί απέρριψαν τα βασικά στοιχεία του κατηγορητηρίου, υποστηρίζοντας ότι δεν είχαν πρόθεση να σκοτώσουν τον 20χρονο.
 

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