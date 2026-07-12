Πέθανε ο 20χρονος που πυροβολήθηκε στο κεφάλι από αστυνομικούς στο Άργος. Ο νεαρός νοσηλευόταν σε εξαιρετικά κρίσιμη κατάσταση στη ΜΕΘ του ΚΑΤ.

Οι δύο αστυνομικοί της ΟΠΚΕ νωρίτερα το Σάββατο είχαν κριθεί προφυλακιστέοι μετά τις απολογίες τους με τη σύμφωνη γνώμη ανακριτή και εισαγγελέα.

Ειδικότερα, οδηγήθηκαν το πρωί Σαββάτου (11/7) ενώπιον του ανακριτή Ναυπλίου, αντιμετωπίζοντας την κατηγορία της απόπειρας ανθρωποκτονίας με ενδεχόμενο δόλο. Η διαδικασία της απολογίας τους κράτησε περίπου εννέα ώρες. Μετά τη μαραθώνια διαδικασία, κατά την οποία φέρεται να υποστήριξαν πως πυροβόλησαν για εκφοβισμό, κρίθηκαν προφυλακιστέοι.

Σύμφωνα με πληροφορίες, οι δύο άνδρες, θα οδηγηθούν στις φυλακές Κορυδαλλού.

Το χρονικό

Το αιματηρό περιστατικό σημειώθηκε τα ξημερώματα της περασμένης Τετάρτης 8 Ιουλίου 2026, όταν ο νεαρός οδηγός φέρεται να μη συμμορφώθηκε σε σήμα αστυνομικών για έλεγχο έξω από το χωριό Πυργέλλα, στην Αργολίδα.

Σύμφωνα με την εκδοχή των αστυνομικών, ο 20χρονος κινήθηκε επικίνδυνα και επιχείρησε να εμβολίσει υπηρεσιακά οχήματα.

Ο 20χρονος φέρεται στη συνέχεια να εγκατέλειψε το αυτοκίνητό του και να προσπάθησε να διαφύγει πεζός, αναρριχώμενος σε μαντρότοιχο.

Τότε δέχθηκε τα πυρά των αστυνομικών, με αποτέλεσμα να τραυματιστεί σοβαρά στο κεφάλι. Οι δύο κατηγορούμενοι ένστολοι υποστήριξαν πως δεν ήθελαν να κάνουν κακό, ότι οι βολές τους δεν είχαν ευθεία πορεία και πως πυροβόλησαν για εκφοβισμό.

Απαντήσεις για το αν οι αστυνομικοί πυροβόλησαν στον αέρα ή όχι, αναμένονται από τη βαλλιστική εξέταση, που θα δείξει αν επρόκειτο για ευθεία βολή ή για εξοστρακισμό.

«Ο ύποπτος προσπάθησε να μας χτυπήσει με το αυτοκίνητο τουλάχιστον δύο φορές, ενώ έχει προκαλέσει φθορές σε υπηρεσιακά οχήματα.

Ήμασταν σε διαφορετικά επίπεδα και τρέχαμε. Οι βολές μας ήταν προειδοποιητικές, για να τον εκφοβίσουμε και να τον υποχρεώσουμε να σταματήσει, ώστε να τον δεσμεύσουμε. Σε καμία περίπτωση δεν στοχεύσαμε προς το μέρος του υπόπτου με πρόθεση να τον τραυματίσουμε. Τρέχαμε και εμείς και εκείνος», φέρεται να ισχυρίστηκαν στις απολογίες τους.

Ο τραυματίας μεταφέρθηκε αρχικά στο Νοσοκομείο Άργους, στη συνέχεια διακομίστηκε εσπευσμένα στο Θριάσιο Νοσοκομείο, και αργότερα στη ΜΕΘ του ΚΑΤ, όπου άφησε την τελευταία του πνοή, υποκύπτοντας στα τραύματά του.

Ηχητικό ντοκουμέντο μετά τους πυροβολισμούς κατά του 20χρονου στο Άργος προκαλεί σοκ. «Είναι κάτω ο Τουρκάλας, καλέστε ασθενοφόρο» φέρεται να ακούγεται στο ηχητικό.

Τι είπε η μητέρα του 20χρονου

H μητέρα του 20χρονου σε δηλώσεις της είχε ανα΄φερει, ότι ο γιος της είχε αυτισμό με αναπηρία 80%. Υποστήριξε ότι το αυτοκίνητο το πήρε κρυφά ενώ εκείνη κοιμόταν και πήγε για μπάνιο.

Κατά την εκτίμησή της, το παιδί της δε σταμάτησε για έλεγχο γιατί φοβόταν την αστυνομία λόγω προηγούμενης σύλληψής του.