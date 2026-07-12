Άργος: Πέθανε ο 20χρονος που πυροβόλησαν οι αστυνομικοί

Προφυλακιστέοι κρίθηκαν νωρίτερα οι δύο ένστολοι

Τελευταία Νέα
Δημοφιλή
12.07.26 , 00:30 Άργος: Πέθανε ο 20χρονος που πυροβόλησαν οι αστυνομικοί
11.07.26 , 23:52 Ασπρόπυργος: Δημοσιογράφος του Star ειδοποίησε την Πυροσβεστική για φωτιά
11.07.26 , 23:25 Διεθνής παίκτης πέθανε στα 25 του αφού αγωνίστηκε στο Μουντιάλ
11.07.26 , 22:44 Φωτιά στο Θριάσιο Νοσοκομείο - Ντοκουμέντα Star
11.07.26 , 21:30 Άργος: Προφυλακιστέοι οι αστυνομικοί για τους πυροβολισμούς στον 20χρονο
11.07.26 , 21:01 Καταδικάστηκε ο γιατρός για τον θάνατο της 14χρονης Γωγώς από την Επανομή
11.07.26 , 20:30 Άργος: «Είναι κάτω ο Τουρκάλας, καλέστε ασθενοφόρο»-Ηχητικό ντοκουμέντο σοκ
11.07.26 , 20:05 Marfin: H ομάδα των κουκουλοφόρων και οι ρόλοι τους
11.07.26 , 19:08 Ένα Ford του 1941 βρέθηκε στον βυθό του Ειρηνικού ωκεανού
11.07.26 , 18:25 Επιστρέφει ο Παύλος Πολάκης στην ΚΟ του ΣΥΡΙΖΑ
11.07.26 , 17:38 Βάγια Νέστορα:Βαρύ κατηγορητήριο στους 3 συλληφθέντες για τη φονική επίθεση
11.07.26 , 17:23 Φωτιά στο Περιβολάκι Λαγκαδά - Μήνυμα από το 112
11.07.26 , 17:00 Suzuki: Φτιάχνει νέα μονάδα παραγωγής αυτοκινήτων στην Ινδία
11.07.26 , 16:36 «Έφυγε» από τη ζωή ο σπουδαίος Ιταλός τραγουδιστής Πεπίνο Ντι Κάπρι
11.07.26 , 16:11 Στη δημοσιότητα από το Πεντάγωνο των ΗΠΑ νέα αρχεία με UFO!
Άργος: Πέθανε ο 20χρονος που πυροβόλησαν οι αστυνομικοί
Νέες Ταυτότητες: Τι θα ισχύει μετά τις 3 Αυγούστου για όσους δεν έβγαλαν
Κατερίνα Καινούργιου: Το παραμυθένιο δωμάτιο της μικρής Ξένιας στην Πάρο
Αναστάσης Ροϊλός: Η ηλικία, η καταγωγή και η σχέση του με την Ιαπωνία
Δύσκολες ώρες για την Ανθή Βούλγαρη: «Σπαράζει η ψυχή μου»
Σάκης Ρουβάς & Κάτια Ζυγούλη: Εντυπωσιάζει το σπίτι τους στον Νέο Βουτζά
Άργος: «Είναι κάτω ο Τουρκάλας, καλέστε ασθενοφόρο»-Ηχητικό ντοκουμέντο σοκ
Νατάσα Παζαΐτη: Βόλτα στα σοκάκια της Μυκόνου με τον γιο της, Αλέξανδρο
Νίκα: Το λαχταριστό story με γλυκά που μας άνοιξε την όρεξη
Συντάξεις Αυγούστου και Σεπτεμβρίου: Οι ημερομηνίες πληρωμής
Περισσότερα

VIDEOS

Καθηγητής Γ. Ατσαλάκης
LEADERS 16.2.2026 – Καθηγητής Γ. Ατσαλάκης
Καθηγητής Κ. Γρίβας
LEADERS 9.2.2026 – Καθηγητής Κ. Γρίβας
Συνταγματάρχης Π. Νάστος
LEADERS 2.2.2026 – Συνταγματάρχης Π. Νάστος
Τάσος Χατζαντώνης
LEADERS 26.01.2026 – Βατραχάνθρωπος Τ. Χατζαντώνης
Αν. Καθηγητής Μ. Παπάζογλου
LEADERS 19.01.2026 – Αν. Καθηγητής Μ. Παπάζογλου
Καθηγητής Ιωάννης Μάζης
LEADERS 05.01.2026 – Καθηγητής Ιωάννης Μάζης
Ειδικός Κυβερνοασφάλειας Αθανάσιος Κοσμόπουλος
LEADERS 29.12.2025 – Ειδικός Κυβερνοασφάλειας Αθανάσιος Κοσμόπουλος
Γεωστρατηγικός Αναλυτής Ρ. Καλυβιώτης
LEADERS Ρ. Καλυβιώτης «Η Ελλάδα είναι μια μελλοντική αυτοκρατορία»
Ιωάννης Μπαλτζώης
Αντιστράτηγος Ι. Μπαλτζώης – «Τα νερά δεν είναι τόσο ήρεμα»
Κωνσταντίνος Λαμπρόπουλος
Κωνσταντίνος Λαμπρόπουλος – «Να φτιάξουμε αντί casus belli»
Καθηγητής Γιώργος Φίλης
Καθηγητής Γιώργος Φίλης – «Πρέπει να τους πάρουμε το κεφάλι»
Δώκτορ Δ. Σταθακόπουλος «Η Τουρκία δεν είναι δυτική χώρα»
LEADERS: Δόκτωρ Δ. Σταθακόπουλος «Η Τουρκία δεν είναι δυτική χώρα»
Άγγελος Χωριανόπουλος Αναλυτής Γεωπολιτικού Ρίσκου
LEADERS | Άγγελος Χωριανόπουλος – Τουρκικές υβριδικές επιχειρήσεις
Χαράλαμπος Παπασωτηρίου
LEADERS | Χ. Παπασωτηρίου – Τα δυνατά χαρτιά της Ελλάδας
Αθανάσιος Δρούγος
LEADERS | Α. Δρούγος – «Η Τουρκία είναι μέσα σε
Προβολή 5 από 15
STAR.GR
Ελλαδα
Πηγή: Εξωτερική φωτογραφία Intime
Άργος: «Είναι κάτω ο Τουρκάλας, καλέστε ασθενοφόρο» - Σοκάρει ηχητικό ντοκουμέντο μετά τους πυροβολισμούς / Κεντρικό δελτίο ειδήσεων Star

Δείτε περισσότερα άρθρα μας στα αποτελέσματα αναζήτησης

Add star.gr on Google
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά

Πέθανε ο 20χρονος που πυροβολήθηκε στο κεφάλι από αστυνομικούς στο Άργος. Ο νεαρός νοσηλευόταν σε εξαιρετικά κρίσιμη κατάσταση στη ΜΕΘ του ΚΑΤ.

Άργος: Προφυλακιστέοι οι αστυνομικοί για τους πυροβολισμούς στον 20χρονο

Οι δύο αστυνομικοί της ΟΠΚΕ νωρίτερα το Σάββατο είχαν κριθεί προφυλακιστέοι μετά τις απολογίες τους με τη σύμφωνη γνώμη ανακριτή και εισαγγελέα.

Ειδικότερα, οδηγήθηκαν το πρωί Σαββάτου (11/7) ενώπιον του ανακριτή Ναυπλίου, αντιμετωπίζοντας την κατηγορία της απόπειρας ανθρωποκτονίας με ενδεχόμενο δόλο. Η διαδικασία της απολογίας τους κράτησε περίπου εννέα ώρες. Μετά τη μαραθώνια διαδικασία, κατά την οποία φέρεται να υποστήριξαν πως πυροβόλησαν για εκφοβισμό, κρίθηκαν προφυλακιστέοι.

Άργος: «Είναι κάτω ο Τουρκάλας, καλέστε ασθενοφόρο»-Ηχητικό ντοκουμέντο σοκ

Σύμφωνα με πληροφορίες, οι δύο άνδρες, θα οδηγηθούν στις φυλακές Κορυδαλλού.

Το χρονικό

Το αιματηρό περιστατικό σημειώθηκε τα ξημερώματα της περασμένης Τετάρτης 8 Ιουλίου 2026, όταν ο νεαρός οδηγός φέρεται να μη συμμορφώθηκε σε σήμα αστυνομικών για έλεγχο έξω από το χωριό Πυργέλλα, στην Αργολίδα.

Σύμφωνα με την εκδοχή των αστυνομικών, ο 20χρονος κινήθηκε επικίνδυνα και επιχείρησε να εμβολίσει υπηρεσιακά οχήματα. 

Ο 20χρονος φέρεται στη συνέχεια να εγκατέλειψε το αυτοκίνητό του και να προσπάθησε να διαφύγει πεζός, αναρριχώμενος σε μαντρότοιχο.

Τότε δέχθηκε τα πυρά των αστυνομικών, με αποτέλεσμα να τραυματιστεί σοβαρά στο κεφάλι. Οι δύο κατηγορούμενοι ένστολοι υποστήριξαν πως δεν ήθελαν να κάνουν κακό, ότι οι βολές τους δεν είχαν ευθεία πορεία και πως πυροβόλησαν για εκφοβισμό. 

Άργος: Πέθανε ο 20χρονος που πυροβόλησαν οι αστυνομικοί

Απαντήσεις για το αν οι αστυνομικοί πυροβόλησαν στον αέρα ή όχι, αναμένονται από τη βαλλιστική εξέταση, που θα δείξει αν επρόκειτο για ευθεία βολή ή για εξοστρακισμό. 

«Ο ύποπτος προσπάθησε να μας χτυπήσει με το αυτοκίνητο τουλάχιστον δύο φορές, ενώ έχει προκαλέσει φθορές σε υπηρεσιακά οχήματα.

Ήμασταν σε διαφορετικά επίπεδα και τρέχαμε. Οι βολές μας ήταν προειδοποιητικές, για να τον εκφοβίσουμε και να τον υποχρεώσουμε να σταματήσει, ώστε να τον δεσμεύσουμε. Σε καμία περίπτωση δεν στοχεύσαμε προς το μέρος του υπόπτου με πρόθεση να τον τραυματίσουμε. Τρέχαμε και εμείς και εκείνος», φέρεται να ισχυρίστηκαν στις απολογίες τους.

Αιματηρή καταδίωξη στο Άργος: Σε κρίσιμη κατάσταση ένας 20χρονος

Ο τραυματίας μεταφέρθηκε αρχικά στο Νοσοκομείο Άργους, στη συνέχεια διακομίστηκε εσπευσμένα στο Θριάσιο Νοσοκομείο, και αργότερα στη ΜΕΘ του ΚΑΤ, όπου άφησε την τελευταία του πνοή, υποκύπτοντας στα τραύματά του.

Ηχητικό ντοκουμέντο μετά τους πυροβολισμούς κατά του 20χρονου στο Άργος προκαλεί σοκ. «Είναι κάτω ο Τουρκάλας, καλέστε ασθενοφόρο» φέρεται να ακούγεται στο ηχητικό. 

Τι είπε η μητέρα του 20χρονου

H μητέρα του 20χρονου σε δηλώσεις της είχε ανα΄φερει, ότι ο γιος της είχε αυτισμό με αναπηρία 80%. Υποστήριξε ότι το αυτοκίνητο το πήρε κρυφά ενώ εκείνη κοιμόταν και πήγε για μπάνιο.

Κατά την εκτίμησή της, το παιδί της δε σταμάτησε για έλεγχο γιατί φοβόταν την αστυνομία λόγω προηγούμενης σύλληψής του. 

 

Διαβάστε όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο.
Διαβάστε περισσότερα:
ΑΡΓΟΣ
 |
ΚΑΤΑΔΙΩΞΗ
 |
ΠΥΡΟΒΟΛΙΣΜΟΙ
 |
ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟΙ
 |
ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟΣ
 |
ΔΟΛΟΦΟΝΙΑ
Follow us:

ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

φωτιά στο Θριάσιο
Ελλαδα
Φωτιά στο Θριάσιο Νοσοκομείο - Ντοκουμέντα Star
Αιματηρή Καταδίωξη Άργος
Ελλαδα
Άργος: Προφυλακιστέοι οι αστυνομικοί για τους πυροβολισμούς στον 20χρονο
14χρονη από την Επανομή
Ελλαδα
Καταδικάστηκε ο γιατρός για τον θάνατο της 14χρονης Γωγώς από την Επανομή
Άργος πυροβολισμοί
Ελλαδα
Άργος: «Είναι κάτω ο Τουρκάλας, καλέστε ασθενοφόρο»-Ηχητικό ντοκουμέντο σοκ
Marfin
Ελλαδα
Marfin: H ομάδα των κουκουλοφόρων και οι ρόλοι τους
Θεσσαλονίκη
Ελλαδα
Βάγια Νέστορα:Βαρύ κατηγορητήριο στους 3 συλληφθέντες για τη φονική επίθεση
Φωτιά Στο Περιβολάκι Λαγκαδά
Ελλαδα
Φωτιά στο Περιβολάκι Λαγκαδά - Μήνυμα από το 112
Marfin
Ελλαδα
Marfin: Πώς έγιναν οι συλλήψεις 16 χρόνια μετά την τραγωδία
Απολογούνται οι αστυνομικοί που πυροβόλησαν 20χρονο
Ελλαδα
Άργος: Απολογούνται οι αστυνομικοί που πυροβόλησαν τον 20χρονο
ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Καιρος
Ελλαδα
Κοσμος
Πολιτικη
Εκλογες
Οικονομια
Υγεια
Σαν Σημερα
Αθλητικα
Αυτοκινητο
Back to Top