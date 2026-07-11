Διεθνής παίκτης πέθανε στα 25 του αφού αγωνίστηκε στο Μουντιάλ

Δεν έχουν γίνει γνωστές οι συνθήκες θανάτου του

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Αθλητικα
Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ / Φωτογραφίες AP

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Θρήνο έχει προκαλέσει στο παγκόσμιο ποδόσφαιρο και ιδιαίτερα στη Νότια Αφρική η τραγική είδηση του θανάτου του Τζέιντεν Άνταμς.

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Τζέιντεν Άνταμς

Ο 25χρονος, σύμφωνα με τα διεθνή ΜΜΕ, άφησε την τελευταία του πνοή λίγα 24ωρα αφού ολοκληρώθηκαν οι υποχρεώσεις του με την εθνική ομάδα στο εν εξελίξει Παγκόσμιο Κύπελλο.

Ο νεαρός μέσος θεωρούνταν ένας από τους πιο ελπιδοφόρους ποδοσφαιριστές της γενιάς του και είχε καθιερωθεί ως σημαντικό μέλος της «Μπαφάνα-Μπαφάνα», με τις εμφανίσεις του να έχουν κερδίσει την εκτίμηση φιλάθλων και ειδικών.

Τζέιντεν Άνταμς

Μέχρι στιγμής δεν έχουν δοθεί στη δημοσιότητα πληροφορίες σχετικά με τα αίτια του θανάτου του, γεγονός που έχει εντείνει τη συγκίνηση και τα ερωτήματα γύρω από την τραγική είδηση. Κάποιες ανεπιβεβαίωτες πληροφορίες αναφέρουν ότι αυτοκτόνησε, καθώς φέρεται να έπασχε από κατάθλιψη, σύμφωνα με το ΑΠΕ-ΜΠΕ.

Η απώλειά του αφήνει έντονο αποτύπωμα στο ποδόσφαιρο της Νότιας Αφρικής, καθώς ο Άνταμς είχε ενεργό ρόλο στην πορεία της εθνικής ομάδας στο πρόσφατο Μουντιάλ (συνολικά μέτρησε 9 συμμετοχές με ένα γκολ) και αποτελούσε έναν από τους ποδοσφαιριστές στους οποίους η χώρα στήριζε πολλές από τις ελπίδες της για το μέλλον.
 

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