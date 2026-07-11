Suzuki: Φτιάχνει νέα μονάδα παραγωγής αυτοκινήτων στην Ινδία

Θα κατασκευάζει 500.000 αυτοκίνητα κάθε χρόνο

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STAR.GR
Αυτοκινητο
Πρώτη Δημοσίευση: 10.07.26, 10:00
Suzuki: Φτιάχνει νέα μονάδα παραγωγής αυτοκινήτων στην Ινδία
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Η Suzuki Motor Corporation πραγματοποίησε στις 2 Ιουλίου την τελετή εγκαινίων της νέας μονάδας παραγωγής αυτοκινήτων που κατασκευάστηκε από τη θυγατρική της στην Ινδία, Maruti Suzuki India Limited, στην πόλη Kharkhoda, στην επαρχεία Haryana. Η τελετή πραγματοποιήθηκε στο πλαίσιο του India–Japan Joint Economic Forum, που φιλοξενήθηκε στο Δελχί.

Η εκδήλωση συνέπεσε με την επίσκεψη της Πρωθυπουργού της Ιαπωνίας, Sanae Takaichi, στην Ινδία και πραγματοποιήθηκε παρουσία της ίδιας, του Πρωθυπουργού της Ινδίας Shri Narendra Modi, καθώς και κυβερνητικών αξιωματούχων των δύο χωρών. Τη Suzuki εκπροσώπησε ο Πρόεδρος της εταιρείας Toshihiro Suzuki, ενώ τη Maruti Suzuki εκπροσώπησε ο Managing Director & CEO, Hisashi Takeuchi.

Suzuki: Φτιάχνει νέα μονάδα παραγωγής αυτοκινήτων στην Ινδία

Ο Toshihiro Suzuki, Representative Director και Προέδρος της Suzuki Motor Corporation δήλωσε: «Η σημερινή ημέρα αποτελεί ιδιαίτερη τιμή για τον Όμιλο Suzuki, καθώς η πλέον σύγχρονη μονάδα παραγωγής αυτοκινήτων μας στην πόλη Kharkhoda της Haryana εγκαινιάστηκε από τον Πρωθυπουργό Modi και την Πρωθυπουργό Takaichi. Η μονάδα, με αρχική ετήσια δυναμικότητα 500.000 οχημάτων, θα επεκταθεί στο μέλλον στο 1 εκατομμύριο οχήματα ετησίως, καθιστώντας την μία από τις μεγαλύτερες μονάδες παραγωγής αυτοκινήτων στον κόσμο. Η επένδυση αυτή αποτελεί ακόμη μία απόδειξη της επιτυχημένης συνεργασίας Ινδίας και Ιαπωνίας, καθώς και της πρωτοβουλίας "Make in India". Σε ένα ευνοϊκό επενδυτικό περιβάλλον, υπό την ηγεσία του Πρωθυπουργού Modi, η Suzuki επιταχύνει τις επενδύσεις της, δημιουργεί νέες θέσεις εργασίας, ενισχύει τις εξαγωγές και αναπτύσσει νέες τεχνολογίες, συμβάλλοντας στην υλοποίηση του οράματος "Viksit Bharat", που έχει ως στόχο την ανάδειξη της Ινδίας σε μία πλήρως ανεπτυγμένη χώρα έως το 2047».

Ετήσια παραγωγική δυναμικότητα των εργοστασίων της Suzuki στην Ινδία
Εργοστάσιο    Ετήσια παραγωγική δυναμικότητα
Gurugram (Haryana)    500.000 οχήματα
Manesar (Haryana)    900.000 οχήματα
Kharkhoda (Haryana)    500.000 οχήματα
Hansalpur (Gujarat)*    750.000 οχήματα
Σύνολο    2.650.000 οχήματα

 

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