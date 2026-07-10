Kia PV5: Δείτε αναλυτικά τις εκδόσεις και τις τιμές

Με πολλούς τίτλους- Ανακηρύχθηκε «International Van of the Year 2026»

Τελευταία Νέα
Δημοφιλή
10.07.26 , 12:32 Παολίνα Ζογλοπίτη: Η κόρη της Πάολα μας συστήνει τον σύντροφό της
10.07.26 , 12:04 Marfin: Δύο συλλήψεις για τον εμπρησμό με τους τρεις νεκρούς το 2010
10.07.26 , 12:00 Yγιεινά σνακ και ντιπ για την παραλία- Ρυθμίζουν και το σάκχαρο στο αίμα
10.07.26 , 11:52 Τραγωδία στη Ρόδο: Κατέληξε 10 μηνών βρέφος που πνίγηκε με αγγούρι
10.07.26 , 11:45 Ιστορική στιγμή για τον Κωνσταντίνο Αργυρό - Περήφανη η Αλεξάνδρα Νίκα
10.07.26 , 11:40 Ιορδάνης Χασαπόπουλος: Η σύζυγός του, Μαρία, στο φινάλε της εκπομπής
10.07.26 , 11:25 Η Mercedes παίζει...τένις
10.07.26 , 11:10 Viral μοντέλο από τη Μόσχα που είναι η «σωσίας» του Χάαλαντ
10.07.26 , 11:05 Kia PV5: Δείτε αναλυτικά τις εκδόσεις και τις τιμές
10.07.26 , 11:01 First Dates: «Είμαστε lovers, είμαστε date τρελαμένο»!
10.07.26 , 11:00 Συνταγή για μωσαϊκό παγωτό, με καραμέλα και μπισκότα
10.07.26 , 10:31 Πτήση - θρίλερ από τη Θεσσαλονίκη: Έσπασε παράθυρο του αεροσκάφους - Βίντεο
10.07.26 , 10:29 Ισπανία: Δώδεκα νεκροί από φωτιά στην Ανδαλουσία
10.07.26 , 10:17 Η Φαίη Σκορδά 15 χρόνια πριν! Τι έλεγε όταν ήταν έγκυος στο πρώτο της παιδί
10.07.26 , 10:16 Μαρία Αντωνά: «Τίποτα δεν μπορεί να με τρομάξει όσο η απώλεια»
Αναστάσης Ροϊλός: Η ηλικία, η καταγωγή και η σχέση του με την Ιαπωνία
Κατερίνα Καινούργιου: Το παραμυθένιο δωμάτιο της μικρής Ξένιας στην Πάρο
Τραγωδία στη Ρόδο: Κατέληξε 10 μηνών βρέφος που πνίγηκε με αγγούρι
Marfin: Δύο συλλήψεις για τον εμπρησμό με τους τρεις νεκρούς το 2010
Σμαράγδα Καρύδη: Μετά το «Παρά Πέντε» ξανά μαζί στο IQ 160
O Γιώργος Λιάγκας σε γλέντι στην Πάρο - Η συνάντηση με τον Βασίλη Σπανούλη
Στο νοσοκομείο η Άβα Γαλανοπούλου – Η φωτογραφία που προκάλεσε ανησυχία
Συγκινεί η Ανθή Βούλγαρη: «Νιώθω απελπισία και απογοήτευση»
Πτήση - θρίλερ από τη Θεσσαλονίκη: Έσπασε παράθυρο του αεροσκάφους - Βίντεο
«Το πιο ωραίο σώμα που έχει περάσει από το GNTM»
Περισσότερα

VIDEOS

TractioN: Trailer Κυριακή 4/2/2024 Στις 14:10
TractioN: Τζίγγερ και Κώστας Στεφανής ξανά μαζί - Δείτε το
Ράλι Ακρόπολης: Το Νέο Όχημα Των Κώστα Και Μάνου Στεφανή
Κώστας & Μάνος Στεφανής στο Ράλι Ακρόπολις με Hyundai i20
Πάπας όχημα
Επίσκεψη Πάπα: Το αυτοκίνητο που «έκλεψε» την παράσταση
«Πυρετός» στην αγορά αυτοκινήτου
«Πυρετός» στην αγορά αυτοκινήτου
Rally Greece Offroad 2021
Ολοκληρώθηκε το Rally Greece Offroad 2021
Traction
Αυτός είναι ο μεγάλος νικητής του Traction Parking Challenge!
Traction: Ο Στεφανής Υποδέχτηκε Τον Πετρούνια
Πετρούνιας σε Στεφανή: «Πλέον μένω και 24 ώρες μόνος μου
AVIN ACTION 100: Νέο καύσιμο υψηλών οκτανίων και υψηλής απόδοσης
Το νέο καύσιμο AVIN ACTION 100 υψηλών οκτανίων και υψηλής
Traction:
Traction: Αυτό το αυτοκίνητο ενθουσίασε τον Χρήστο Λούλη
Traction - Trailer Κυριακή 21/06/2020
«Traction»: Ο Κώστας Στεφανής υποδέχεται τον Χρήστο Λούλη
Traction - Trailer Κυριακή 14/06/2020
Traction vs MasterChef: Ο Κώστας Στεφανής συναντά τον Πάνο Ιωαννίδη
Traction - Κώστας και Μάνος Στεφανής
Το «Traction» επέστρεψε και παρουσίασε το νέο Compact SUV της
Traction - Trailer Κυριακή 05/04/2020
Traction: Ο Κώστας Στεφανής συνταξιδεύει με τη Ζενεβιέβ Μαζαρί
Traction
Traction - Αιμίλιος Χειλάκης: Ποιο μέρος του πλανήτη θέλει να
Traction - Trailer Κυριακή 22/02/2020
Traction: Ο Στεφανής συναντά τον Δαδακαρίδη μέσα στη νέα Mercedes
Προβολή 5 από 15
STAR.GR
Αυτοκινητο
Kia PV5: Δείτε αναλυτικά τις εκδόσεις και τις τιμές
Δείτε περισσότερα άρθρα μας στην αναζήτηση σας
Πρόσθηκη star.gr στις επιλογές σας

Δείτε περισσότερα άρθρα μας στα αποτελέσματα αναζήτησης

Add star.gr on Google
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά

Το πρώτο πλήρως ηλεκτρικό van της Kia, το PV5, κερδίζει τη σημαντικότερη διάκριση στον χώρο των ελαφρών επαγγελματικών οχημάτων • Αναγνωρισμένο από κριτική επιτροπή κορυφαίων δημοσιογράφων που εκπροσωπούν 26 χώρες, το PV5 αναδεικνύεται ‘International Van of the Year 2026’ • Το PV5 Cargo Long απέδειξε επίσης την πρακτικότητά του σε πραγματικές συνθήκες, κερδίζοντας τον τίτλο GUINNESS WORLD RECORDS για τη μεγαλύτερη απόσταση που διανύθηκε από ηλεκτρικό van με πλήρες φορτίο με μία μόνο φόρτιση.

Kia PV5: Δείτε αναλυτικά τις εκδόσεις και τις τιμές

Το αμιγώς ηλεκτρικό Kia PV5 αναδείχθηκε «International Van of the Year 2026» (IVOTY), σηματοδοτώντας μια ιστορική πρώτη νίκη τόσο για την Kia όσο και για έναν Κορεάτη κατασκευαστή. Το βραβείο απονεμήθηκε στις 19 Νοεμβρίου, στην ειδική τελετή Βραβείων IVOTY κατά τη διάρκεια της SOLUTRANS 2025 στη Λυών της Γαλλίας, ύστερα από ψηφοφορία επιτροπής κορυφαίων δημοσιογράφων επαγγελματικών οχημάτων από 26 χώρες.Το να επιλεγεί το PV5 ως Van της Χρονιάς 2026 στην πρώτη του εμφάνιση αποτελεί εξαιρετική τιμή. Ενισχύει την πεποίθησή μας ότι η Kia μπορεί να επαναπροσδιορίσει τον κλάδο και να συνεχίσει να διαμορφώνει το μέλλον της έξυπνης, βιώσιμης και ηλεκτρικής κινητικότητας για επιχειρήσεις σε όλο τον κόσμο.»

Kia PV5: Δείτε αναλυτικά τις εκδόσεις και τις τιμές

Το αμιγώς ηλεκτρικό PV5 της Kia αξιολογήθηκε μαζί με άλλα έξι μοντέλα που λανσαρίστηκαν το 2025, συμπεριλαμβανομένων δύο επιπλέον ηλεκτρικών van, υπογραμμίζοντας ακόμη περισσότερο τη σημασία της ηλεκτροκίνησης καθώς ο κλάδος επιταχύνει προς ένα πιο βιώσιμο μέλλον.

Kia PV5: Δείτε αναλυτικά τις εκδόσεις και τις τιμές

Ο οδηγός στο εσωτερικό έχει μπροστά του έναν ψηφιακό πίνακα οργάνων 7,5 ιντσών, ενώ στο κέντρο δεσπόζει μια μεγάλη οθόνη 12,9 ιντσών για τον χειρισμό του συστήματος πολυμέσων. Το Android Automotive OS προσφέρει εφαρμογές που εξυπηρετούν επαγγελματικές ανάγκες, από διαχείριση στόλου μέχρι πλοήγηση. Επιπλέον η  συνδεσιμότητα ενισχύεται με over-the-air αναβαθμίσεις, γεγονός που επιτρέπι την βελτίωση του οχήματος χωρίς να χρειαστεί να το πάτε  συνεργείο. Χρήσιμη είναι και η λειτουργία Vehicle-to-Load, που επιτρέπει την τροφοδοσία εξωτερικών συσκευών, μετατρέποντας το PV5  σε κινητή πηγή ενέργειας.

Kia PV5: Δείτε αναλυτικά τις εκδόσεις και τις τιμές

Ένα ηλεκτρικό van για όλες τις χρήσεις Βασισμένο στην Electric-Global Modular Platform for Service (E-GMP.S), το PV5 προσφέρει έως 416 χιλιόμετρα αυτονομίας (Cargo Long) και 412 χιλιόμετρα (Passenger) (AER, WLTP), με ταχυφόρτιση DC από 10 στο 80% σε λιγότερο από 30 λεπτά και ωφέλιμο φορτίο έως 790 κιλά. Επιπλέον, λιγότερο από έναν μήνα μετά το λανσάρισμά του, το PV5 έχει ήδη κατακτήσει τον τίτλο GUINNESS WORLD RECORDS για «τη μεγαλύτερη απόσταση που διανύθηκε από ηλεκτρικό van ελαφρού τύπου με μέγιστο φορτίο με μία μόνο φόρτιση», με επίδοση 693,38 χιλιομέτρων.

Kia PV5: Δείτε αναλυτικά τις εκδόσεις και τις τιμές

Δείτε αναλυτικά τις εκδόσεις και τις τιμές:  

PV5 Cargo L1H1 51,5 kWh: 36.890 ευρώ
PV5 Cargo L1H1 71,2 kWh: 40.800 ευρώ
PV5 Cargo L2H1 51,5 kWh: από 38.290 ευρώ
PV5 Cargo L2H1 71,2 kWh: από 42.290 ευρώ
PV5 Cargo L2H1 51,5 kWh (4 doors): από 38.690 ευρώ


 

Διαβάστε όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο.
Διαβάστε περισσότερα:
KIA
 |
KIA PV5
 |
ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ
 |
ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΤΙΜΕΣ
Follow us:

ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Η Mercedes παίζει...τένις
Αυτοκινητο
Η Mercedes παίζει...τένις
Opel: Το νέο πρόγραμμα ανταλλαγής Trade-Up
Αυτοκινητο
Opel: Όσο πιο παλιό…τόσο πιο καλό
TOYOTA: Εκπαιδευτική πρωτοβουλία στο Ράλλυ Ακρόπολις
Αυτοκινητο
TOYOTA: Εκπαιδευτική πρωτοβουλία στο Ράλλυ Ακρόπολις
DS N°7: Ταξιδέψτε πρώτη θέση
Αυτοκινητο
DS N°7: Ταξιδέψτε πρώτη θέση
MG: Αποκαλύπτει δυο νέα πρωτότυπα στο Goodwood Festival of Speed 2026
Αυτοκινητο
MG: Αποκαλύπτει δυο νέα πρωτότυπα στο Goodwood Festival of Speed 2026
Ford Racing: Ανακοίνωσε το πλήρες line-up των οδηγών της
Αυτοκινητο
Ford Racing: Ανακοίνωσε το πλήρες line-up των οδηγών της
VW Tiguan: H «προίκα» και οι τιμές
Αυτοκινητο
VW Tiguan: H «προίκα» και οι τιμές
Volvo: Έρχεται το Apple Music με δωρεάν συνδρομή έως τρεις μήνες
Αυτοκινητο
Volvo: Έρχεται το Apple Music με δωρεάν συνδρομή έως τρεις μήνες
MG: Παρουσιάζει τη νέα γενιά τεχνολογιών εξηλεκτρισμού
Αυτοκινητο
MG: Παρουσιάζει τη νέα γενιά τεχνολογιών εξηλεκτρισμού
ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Καιρος
Ελλαδα
Κοσμος
Πολιτικη
Εκλογες
Οικονομια
Υγεια
Σαν Σημερα
Αθλητικα
Αυτοκινητο
Back to Top