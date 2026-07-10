Kia PV5: Δείτε αναλυτικά τις εκδόσεις και τις τιμές

Το πρώτο πλήρως ηλεκτρικό van της Kia, το PV5, κερδίζει τη σημαντικότερη διάκριση στον χώρο των ελαφρών επαγγελματικών οχημάτων • Αναγνωρισμένο από κριτική επιτροπή κορυφαίων δημοσιογράφων που εκπροσωπούν 26 χώρες, το PV5 αναδεικνύεται ‘International Van of the Year 2026’ • Το PV5 Cargo Long απέδειξε επίσης την πρακτικότητά του σε πραγματικές συνθήκες, κερδίζοντας τον τίτλο GUINNESS WORLD RECORDS για τη μεγαλύτερη απόσταση που διανύθηκε από ηλεκτρικό van με πλήρες φορτίο με μία μόνο φόρτιση.

Το αμιγώς ηλεκτρικό Kia PV5 αναδείχθηκε «International Van of the Year 2026» (IVOTY), σηματοδοτώντας μια ιστορική πρώτη νίκη τόσο για την Kia όσο και για έναν Κορεάτη κατασκευαστή. Το βραβείο απονεμήθηκε στις 19 Νοεμβρίου, στην ειδική τελετή Βραβείων IVOTY κατά τη διάρκεια της SOLUTRANS 2025 στη Λυών της Γαλλίας, ύστερα από ψηφοφορία επιτροπής κορυφαίων δημοσιογράφων επαγγελματικών οχημάτων από 26 χώρες.Το να επιλεγεί το PV5 ως Van της Χρονιάς 2026 στην πρώτη του εμφάνιση αποτελεί εξαιρετική τιμή. Ενισχύει την πεποίθησή μας ότι η Kia μπορεί να επαναπροσδιορίσει τον κλάδο και να συνεχίσει να διαμορφώνει το μέλλον της έξυπνης, βιώσιμης και ηλεκτρικής κινητικότητας για επιχειρήσεις σε όλο τον κόσμο.»

Το αμιγώς ηλεκτρικό PV5 της Kia αξιολογήθηκε μαζί με άλλα έξι μοντέλα που λανσαρίστηκαν το 2025, συμπεριλαμβανομένων δύο επιπλέον ηλεκτρικών van, υπογραμμίζοντας ακόμη περισσότερο τη σημασία της ηλεκτροκίνησης καθώς ο κλάδος επιταχύνει προς ένα πιο βιώσιμο μέλλον.

Ο οδηγός στο εσωτερικό έχει μπροστά του έναν ψηφιακό πίνακα οργάνων 7,5 ιντσών, ενώ στο κέντρο δεσπόζει μια μεγάλη οθόνη 12,9 ιντσών για τον χειρισμό του συστήματος πολυμέσων. Το Android Automotive OS προσφέρει εφαρμογές που εξυπηρετούν επαγγελματικές ανάγκες, από διαχείριση στόλου μέχρι πλοήγηση. Επιπλέον η συνδεσιμότητα ενισχύεται με over-the-air αναβαθμίσεις, γεγονός που επιτρέπι την βελτίωση του οχήματος χωρίς να χρειαστεί να το πάτε συνεργείο. Χρήσιμη είναι και η λειτουργία Vehicle-to-Load, που επιτρέπει την τροφοδοσία εξωτερικών συσκευών, μετατρέποντας το PV5 σε κινητή πηγή ενέργειας.

Ένα ηλεκτρικό van για όλες τις χρήσεις Βασισμένο στην Electric-Global Modular Platform for Service (E-GMP.S), το PV5 προσφέρει έως 416 χιλιόμετρα αυτονομίας (Cargo Long) και 412 χιλιόμετρα (Passenger) (AER, WLTP), με ταχυφόρτιση DC από 10 στο 80% σε λιγότερο από 30 λεπτά και ωφέλιμο φορτίο έως 790 κιλά. Επιπλέον, λιγότερο από έναν μήνα μετά το λανσάρισμά του, το PV5 έχει ήδη κατακτήσει τον τίτλο GUINNESS WORLD RECORDS για «τη μεγαλύτερη απόσταση που διανύθηκε από ηλεκτρικό van ελαφρού τύπου με μέγιστο φορτίο με μία μόνο φόρτιση», με επίδοση 693,38 χιλιομέτρων.

Δείτε αναλυτικά τις εκδόσεις και τις τιμές:

PV5 Cargo L1H1 51,5 kWh: 36.890 ευρώ

PV5 Cargo L1H1 71,2 kWh: 40.800 ευρώ

PV5 Cargo L2H1 51,5 kWh: από 38.290 ευρώ

PV5 Cargo L2H1 71,2 kWh: από 42.290 ευρώ

PV5 Cargo L2H1 51,5 kWh (4 doors): από 38.690 ευρώ



