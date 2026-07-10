Σε μια απόφαση-σταθμό, που έρχεται σε πλήρη αντίθεση με την πρόσφατη εισαγγελική πρόταση, το Μικτό Ορκωτό Δικαστήριο της Αθήνας έκρινε κατά πλειοψηφία ένοχους τους δύο αστυνομικούς που κατηγορούνταν για τον ομαδικό βιασμό μιας 19χρονης κοπέλας. Το αποτρόπαιο περιστατικό, το οποίο είχε συγκλονίσει το πανελλήνιο, έλαβε χώρα τον Οκτώβριο του 2022 μέσα στους χώρους του Αστυνομικού Τμήματος Ομονοίας.

ΑΤ Ομονοίας: Η απόφαση του δικαστηρίου και η απόρριψη της Εισαγγελικής Πρότασης

Η ετυμηγορία των δικαστών και των ενόρκων συνιστά ανατροπή στη δικαστική εξέλιξη της υπόθεσης. Μόλις λίγα εικοσιτετράωρα νωρίτερα, ο εισαγγελέας της έδρας είχε εισηγηθεί την απαλλαγή των κατηγορουμένων λόγω αμφιβολιών, εστιάζοντας σε υποτιθέμενα «κενά» στην κατάθεσή της κοπέλας. Η εισαγγελική εκείνη πρόταση είχε προκαλέσει έντονες αντιδράσεις στην αίθουσα του δικαστηρίου και στην κοινή γνώμη.

Ωστόσο, το δικαστικό σώμα απέρριψε το σκεπτικό του εισαγγελέα. Αξιολογώντας το σύνολο του αποδεικτικού υλικού και τις μαρτυρίες, το Μικτό Ορκωτό Δικαστήριο κατέληξε στην ενοχή των δύο βασικών κατηγορουμένων για το αδίκημα του βιασμού από κοινού. Αντίθετα, κήρυξε αθώο, κατά πλειοψηφία, τον τρίτο αστυνομικό που αντιμετώπιζε κατηγορίες για συνέργεια σε βιασμό.

Πλέον, η διαδικασία περνά στο επόμενο στάδιο, αυτό της εξέτασης των τυχόν ελαφρυντικών, προτού το δικαστήριο ανακοινώσει τις τελικές ποινές που θα επιβληθούν στους δύο ένστολους.

ΑΤ Ομονοίας: Το χρονικό της υπόθεσης

Το σοκαριστικό περιστατικό σημειώθηκε το βράδυ της 11ης Οκτωβρίου 2022, όταν η τότε 19χρονη κοπέλα προσέγγισε τους αστυνομικούς, οι οποίοι εκτελούσαν περιπολία στην περιοχή του Θησείου, προκειμένου να ζητήσει βοήθεια και διευκρινίσεις. Οι ένστολοι της πρότειναν να τους ακολουθήσει στο Αστυνομικό Τμήμα Ομονοίας για να απευθυνθεί στον αξιωματικό υπηρεσίας.

Αντί όμως να βρει προστασία, η νεαρή κοπέλα οδηγήθηκε στα αποδυτήρια του τμήματος, όπου, σύμφωνα με την καταγγελία της, έπεσε θύμα ομαδικού βιασμού. Μάλιστα, ένας εκ των δραστών κατέγραφε τις πράξεις τους με την κάμερα του κινητού του τηλεφώνου.

Από την πλευρά τους, οι κατηγορούμενοι αστυνομικοί είχαν υποστηρίξει κατά τις απολογίες τους ότι η σεξουαλική επαφή έγινε με τη συναίνεση της κοπέλας, χαρακτηρίζοντας τις πράξεις τους ως ένα σοβαρό «υπηρεσιακό και ηθικό λάθος».