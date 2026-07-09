Στιγμές αγωνίας εκτυλίχθηκαν στο αεροδρόμιο της Ζακύνθου, όταν μαχητικό αεροσκάφος F-16 της Πολεμικής Αεροπορίας, το οποίο συμμετείχε σε εκπαιδευτική πτήση, πραγματοποίησε αναγκαστική προσγείωση λόγω σοβαρής βλάβης και, αμέσως μετά την ακινητοποίησή του, τυλίχθηκε στις φλόγες.

Οι εικόνες από το περιστατικό που μετέδωσε το Star είναι συγκλονιστικές. Το αεροσκάφος προσγειώθηκε χωρίς να λειτουργεί το σύστημα προσγείωσης, σύρθηκε με την κοιλιά στον διάδρομο, προκαλώντας σπινθήρες, και λίγα δευτερόλεπτα αργότερα εκδηλώθηκε πυρκαγιά.

Η μαρτυρία αυτόπτη

Αυτόπτης μάρτυρας περιέγραψε τις δραματικές στιγμές: «Ξαφνικά είδαμε ένα αεροπλάνο της Πολεμικής Αεροπορίας να κατεβαίνει στον διάδρομο και να βγάζει σπινθήρες από πίσω. Αμέσως μετά πήρε φωτιά.»

Άλλος μάρτυρας ανέφερε ότι είδε το μαχητικό να πραγματοποιεί κύκλο πάνω από το αεροδρόμιο πριν επιχειρήσει την προσγείωση.

Η άμεση αντίδραση του πιλότου

Μόλις το F-16 ακινητοποιήθηκε, ο πιλότος εγκατέλειψε άμεσα το κόκπιτ και απομακρύνθηκε προς ασφαλές σημείο, με τη συνδρομή προσωπικού του αεροδρομίου.

Την ίδια στιγμή, πυροσβεστικά οχήματα που βρίσκονταν ήδη σε ετοιμότητα επενέβησαν άμεσα, ρίχνοντας αφρό στον διάδρομο και περιορίζοντας γρήγορα τη φωτιά.

Όσοι βρίσκονταν στο αεροδρόμιο παρακολουθούσαν με αγωνία τις σκηνές που εκτυλίσσονταν μπροστά τους.

Τι εκτιμούν οι ειδικοί για τη βλάβη

Ο πτέραρχος ε.α. και αμυντικός αναλυτής Κωνσταντίνος Ιατρίδης εκτίμησε ότι το αεροσκάφος πιθανότατα αντιμετώπισε περισσότερες από μία βλάβες.

Όπως δήλωσε στο Star, αρχικά φαίνεται να παρουσιάστηκε σοβαρό πρόβλημα, πιθανόν διαρροή καυσίμου που προκάλεσε ένδειξη πυρκαγιάς, ενώ στη συνέχεια ενδέχεται να υπήρξε αστοχία του υδραυλικού συστήματος, με αποτέλεσμα να μην κατεβαίνει το σύστημα προσγείωσης.

Η ανακοίνωση της Πολεμικής Αεροπορίας

Σύμφωνα με την επίσημη ανακοίνωση της Πολεμικής Αεροπορίας:

«Αεροσκάφος F-16 της 116 Πτέρυγας Μάχης, που συμμετείχε σε εκπαιδευτική πτήση, πραγματοποίησε αναγκαστική προσγείωση στο αεροδρόμιο Ζακύνθου λόγω βλάβης. Ο ιπτάμενος του αεροσκάφους είναι καλά στην υγεία του.»

Το μαχητικό είχε απογειωθεί από την 116 Πτέρυγα Μάχης στον Άραξο και, ενώ πετούσε πάνω από το Ιόνιο, παρουσιάστηκε ένδειξη πυρκαγιάς, γεγονός που οδήγησε τον χειριστή στην απόφαση για άμεση αναγκαστική προσγείωση.

Σύμφωνα με πληροφορίες, ο έμπειρος πιλότος, αντισμήναρχος στον βαθμό, εφάρμοσε με απόλυτη ακρίβεια όλα τα προβλεπόμενα πρωτόκολλα ασφαλείας και η αντίδρασή του αξιολογείται ως υποδειγματική. Οι ίδιες πληροφορίες αναφέρουν ότι τις επόμενες ημέρες αναμένεται να δεχθεί προσωπικά τα συγχαρητήρια του υπουργού Εθνικής Άμυνας, Νίκου Δένδια.

