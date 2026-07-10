Άστατος και σήμερα ο καιρός – Πότε θα βρέξει στην Αττική

Σε ποιες περιοχές θα είναι πιο έντονα τα φαινόμενα

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Άστατος και σήμερα, Παρασκευή, θα είναι ο καιρός σε αρκετές περιοχές της χώρας, περιλαμβανομένης και της Αττικής, όπου αναμένονται κατά τόπους καταιγίδες. 

Δείτε καθημερινά την πρόγνωση του καιρού από το Star, σύμφωνα με την Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία (ΕΜΥ)

Σύμφωνα με την ΕΜΥ, λίγες νεφώσεις με τοπικές βροχές θα σημειωθούν το πρωί στην ανατολική Θεσσαλία, την ανατολική Στερεά και την Εύβοια. 

Στην υπόλοιπη χώρα ο καιρός θα είναι αίθριος και μόνο το μεσημέρι και το απόγευμα θα αναπτυχθούν πρόσκαιρες νεφώσεις κατά τόπους στα ηπειρωτικά. Λίγες βροχές ή μπόρες αναμένονται κατά τόπους στη Στερεά και την Πελοπόννησο. 

Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 3 με 5 και στο ανατολικό Αιγαίο τοπικά 6 μποφόρ.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο ως προς τις μέγιστες τιμές της στα κεντρικά και βόρεια. Θα φτάσει τους 32 με 34 βαθμούς και στην κεντρική Μακεδονία τοπικά τους 35 βαθμούς Κελσίου.

Καιρός: Αναλυτική πρόγνωση

ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ, ΘΡΑΚΗ

Καιρός: Γενικά αίθριος. Τις μεσημβρινές – απογευματινές ώρες θα αναπτυχθούν πρόσκαιρες νεφώσεις στην ανατολική Μακεδονία και τη Θράκη και θα σημειωθούν τοπικές βροχές ή όμβροι. Άνεμοι: Μεταβλητοί 3 με 4 μποφόρ και μόνο στην κεντρική Μακεδονία θα πνέουν αρχικά βόρειοι 3 με 5 μποφόρ και από το μεσημέρι στα παράκτια, αύρες (νότιοι) με την ίδια ένταση. Θερμοκρασία: Από 18 έως 34 και τοπικά στην κεντρική Μακεδονία έως 35 βαθμούς Κελσίου.

ΝΗΣΙΑ ΙΟΝΙΟΥ, ΗΠΕΙΡΟΣ, ΔΥΤΙΚΗ ΣΤΕΡΕΑ, ΔΥΤΙΚΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ

Καιρός: Γενικά αίθριος με πρόσκαιρες νεφώσεις τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες στα ηπειρωτικά, όπου στα ορεινά θα εκδηλωθούν τοπικές βροχές ή όμβροι. Άνεμοι: Δυτικοί βορειοδυτικοί 3 με 4 μποφόρ. Θερμοκρασία: Από 21 έως 34 βαθμούς Κελσίου.

ΘΕΣΣΑΛΙΑ, ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΣΤΕΡΕΑ, ΕΥΒΟΙΑ, ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ

Καιρός: Γενικά αίθριος με πρόσκαιρες νεφώσεις νωρίς το πρωί στην ανατολική Θεσσαλία, την Εύβοια και την ανατολική Στερεά με λίγες βροχές κατά τόπους και γρήγορη βελτίωση. Τις μεσημβρινές -απογευματινές ώρες θα αναπτυχθούν νεφώσεις και θα σημειωθούν τοπικές βροχές ή όμβροι και στην ανατολική Στερεά και την ανατολική Πελοπόννησο μεμονωμένες καταιγίδες. Άνεμοι: Μεταβλητοί 3 με 4 μποφόρ. Θερμοκρασία: Από 21 έως 34 βαθμούς Κελσίου.

ΚΥΚΛΑΔΕΣ, ΚΡΗΤΗ

Καιρός: Γενικά αίθριος με λίγες νεφώσεις στην Κρήτη, πρόσκαιρα αυξημένες το μεσημέρι – απόγευμα στα ορεινά όπου θα σημειωθούν όμβροι. Άνεμοι: Από βόρειες διευθύνσεις 3 με 5 μποφόρ. Θερμοκρασία: Από 22 έως 31 και στην Κρήτη έως 33 βαθμούς Κελσίου.

ΝΗΣΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ – ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΑ

Καιρός: Γενικά αίθριος. Άνεμοι: Από βόρειες διευθύνσεις 3 με 5 και στα Δωδεκάνησα τοπικά 6 μποφόρ. Θερμοκρασία: Από 23 έως 30 και τοπικά στα νότια έως 33 βαθμούς Κελσίου.

ΑΤΤΙΚΗ

Καιρός: Παροδικές νεφώσεις νωρίς το πρωί με λίγες τοπικές βροχές και γρήγορη βελτίωση. Τις μεσημβρινές – απογευματινές ώρες θα αναπτυχθούν νεφώσεις εκ νέου και θα σημειωθούν βροχές ή όμβροι και κυρίως στα δυτικά και βόρεια μεμονωμένες καταιγίδες. Άνεμοι: Μεταβλητοί 3 με 4 μποφόρ. Θερμοκρασία: Από 23 έως 33 βαθμούς Κελσίου.

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

Καιρός: Γενικά αίθριος. Άνεμοι: Αρχικά βόρειοι 3 με 4 και από το μεσημέρι στα παράκτια θαλάσσια αύρα (νότιοι) με την ίδια ένταση. Θερμοκρασία: Από 20 έως 33 βαθμούς Κελσίου.

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Γενικά αίθριος καιρός με πρόσκαιρες νεφώσεις κατά τόπους στα ηπειρωτικά τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες, οπότε στα ορεινά θα σημειωθούν λίγες τοπικές βροχές ή όμβροι.

Οι άνεμοι θα είναι μεταβλητοί ασθενείς (2 με 4 μποφόρ) και μόνο στο Αιγαίο θα πνέουν βόρειοι άνεμοι 4 με 6 μποφόρ.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει άνοδο. Θα φτάσει, το Σάββατο στα ηπειρωτικά τους 35 με 36 και τοπικά στην κεντρική Μακεδονία και Θεσσαλία τους 37 βαθμούς και στη νησιωτική χώρα τους 32 με 34 και την Κυριακή στα ηπειρωτικά τους 36 με 37 και τοπικά τους 38 βαθμούς και στα νησιά τους 33 με 35 βαθμούς Κελσίου.

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