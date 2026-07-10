Εορτολόγιο: Ποιοι γιορτάζουν στις 10 Ιουλίου

Σε ποιους θα ευχηθούμε σήμερα - Ποιους Αγίους τιμά η εκκλησία

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Επιμέλεια STAR.GR
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Σύμφωνα με το Εορτολόγιο, σήμερα, Παρασκευή 10 Ιουλίου, η εκκλησία τιμά τη μνήμη της Οσίας Αμαλίας.

Μοναχή από το Βέλγιο, η μνήμη της οποίας τιμάται στις 10 Ιουλίου. Την ημέρα αυτή γιορτάζουν όσες φέρουν το όνομα Αμαλία.

Η Οσία Αμαλία

Η Οσία Αμαλία

Η Αμαλία, γνωστή και ως Αμέλια ή Αμαλβέργη, γεννήθηκε τον 7ο αιώνα κι έζησε στην επαρχία της Βραβάντης, πρωτεύουσα της οποίας είναι σήμερα οι Βρυξέλλες. Διακρίθηκε για τον ενάρετο βίο της και τα έργα φιλανθρωπίας που επιτέλεσε.

 

Δείτε ποιοι γιορτάζουν σήμερα:

  • Αμαλία, Αμελί

 

Ο ήλιος θα ανατείλει στις 06:11 και θα δύσει στις 20:49. Η σημερινή μέρα θα διαρκέσει 14 ώρες 38 λεπτά.

Σελήνη 24.9 ημερών

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