Τίτλοι τέλους για την εκπομπή της Κατερίνας Καραβάτου από τον ΑΝΤ1

Η τηλεοπτική σεζόν ολοκληρώθηκε και για την Κατερίνα Καραβάτου. Η παρουσιάστρια ολοκλήρωσε τη συνεργασία της με τον ΑΝΤ1, έπειτα από ένα απαιτητικό διάστημα όπου ανέλαβε την εκπομπή του Σαββατοκύριακου τον Ιανουάριο.

Η εκπομπή της «έριξε» αυλαία και η Κατερίνα Καραβάτου πλέον απολαμβάνει στιγμές ξεγνοιασιάς μακριά από τα τηλεοπτικά πλατό, έχοντας στο πλάι της τα σημαντικότερα άτομα της ζωής της: τα παιδιά της.

Η Κατερίνα Καραβάτου πραγματοποίησε μια καλοκαιρινή απόδραση μαζί με την κόρη της, Αέλια, και τον γιο της, Αρίωνα.

Μέσα από φωτογραφίες που δημοσίευσε στον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram, μοιράστηκε τρυφερά στιγμιότυπα από τις κοινές τους στιγμές, ενώ στη λεζάντα της ανάρτησής της έγραψε το λιτό αλλά περιεκτικό: «Ο κόσμος μου».

Μετά από μια απαιτητική χρονιά στην παρουσίαση της εκπομπής «Σαββατοκύριακο Παρέα», η παρουσιάστρια φαίνεται πως επέλεξε να γεμίσει τις μπαταρίες της έχοντας στο πλευρό της την οικογένειά της.

Δες την ανάρτησή της: