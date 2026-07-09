Ιωάννα Τούνη: Διακοπές στην Αντίπαρο με τον σύντροφό της και τον γιο της

Η εντυπωσιακή βίλα που μένουν

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Celebrities & Gossip Νεα
Πρώτη Δημοσίευση: 09.07.26, 19:22

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Με μία βαλίτσα στο χέρι είναι η Ιωάννα Τούνη, αφού κάνει το ένα ταξίδι μετά το άλλο. Λίγες ημέρες μετά το ταξίδι της στο Μπαλί με την εταιρεία της, επέστρεψε στην Ελλάδα και ετοίμασε ξανά τις βαλίτσες της για άλλον πανέμορφο προορισμό.

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Αυτή τη φορά, την τιμητική της είχε η Ελλάδα και συγκεκριμένα, Αντίπαρος. Η γνωστή influencer - επιχειρηματίας επισκέφθηκε το νησί των Κυκλάδων μαζί με τον μονάκριβο γιο της, Πάρη και τον σύντροφό της, Δημήτρη Σπυριδωνίδη.

Η Ιωάννα Τούνη φυσικά, δεν παρέλειψε να μοιραστεί στιγμιότυπα από την καθημερινότητά της στο νησί με τους διαδικτυακούς της φίλους. Μας έδειξε μάλιστα την εντυπωσιακή βίλα στην οποία μένουν αυτές τις μέρες, ενώ δεν έκρυψε τη χαρά της για τις οικογενειακές στιγμές που απολαμβάνει μαζί με τον σύντροφό της και το παιδί της.

Δες στιγμιότυπα από την Αντίπαρο που ανέβασε η Ιωάννα Τούνη:

Ιωάννα Τούνη: Διακοπές στην Αντίπαρο με τον σύντροφό της και τον γιο της

τουνη

Ιωάννα Τούνη: Διακοπές στην Αντίπαρο με τον σύντροφό της και τον γιο της

Ιωάννα Τούνη: Διακοπές στην Αντίπαρο με τον σύντροφό της και τον γιο της


Η Ιωάννα Τούνη και ο Δημήτρης Σπυριδωνίδης ή «R» όπως τον φωνάζει η ίδια και οι φίλοι του, φαίνεται πως διανύουν μια ιδιαίτερα όμορφη περίοδο στη σχέση τους. Τον περασμένο Φεβρουάριο συμπλήρωσαν έναν χρόνο μαζί.

Ο Δημήτρης Σπυριδωνίδης θέλησε τότε να γιορτάσει την επέτειό τους με έναν ιδιαίτερο τρόπο, χαρίζοντας στην Ιωάννα Τούνη 365 τριαντάφυλλα, ένα για κάθε ημέρα που είχαν περάσει μαζί έως τότε.

Επιπλέον, όπως έχει πει η ίδια, ο σύντροφός της έχει αναπτύξει μια πολύ καλή σχέση και με τον γιο της, Πάρη και τώρα κάνουν διακοπές όλοι μαζί.

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ΙΩΑΝΝΑ ΤΟΥΝΗ
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ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝΙΔΗΣ
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