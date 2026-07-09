Εύη Κουλκουβίνη: Ο Ολυμπιακός, η «κόντρα» με την Ελληνίδου και το crush της

«Βότκα με λεμόνι»: To hit του καλοκαιριού τής ανήκει

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Επιμέλεια STAR.GR
Celebrities & Gossip Νεα
Πρώτη Δημοσίευση: 09.07.26, 15:04
Η Εύη Κουλκουβίνη αποκλειστικά στο star.gr και την Κατερίνα Καραγιάννη

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Συναντήσαμε την Εύη Κουλκουβίνη, η οποία διανύει μία από τις πιο δημιουργικές περιόδους της καριέρας της. Η ανερχόμενη λαϊκή τραγουδίστρια, ήρθε ντυμένη με casual look κι ένα στιλάτο ροζ τοπ και μίλησε στο star.gr και την Κατερίνα Καραγιάννη για τη μεγάλη απήχηση που γνωρίζει το νέο της τραγούδι «Βότκα με λεμόνι».

Ακόμα, απάντησε στα σχόλια γύρω από το «Τέρμα σ' αγαπάω», ξεκαθαρίζοντας τι πραγματικά συμβαίνει με τη Ρία Ελληνίδου, ενώ μίλησε για τον Ολυμπιακό που γιόρτασε την Ευρωλίγκα στο μαγαζί που τραγουδούσε και τα επόμενα επαγγελματικά της σχέδια.

«Με τη Ρία Ελληνίδου η κόντρα δημιουργήθηκε από τον κόσμο, όχι από εμάς»

Το τελευταίο διάστημα πολλοί μίλησαν για μια υποτιθέμενη αντιπαράθεση ανάμεσα στην ίδια και τη Ρία Ελληνίδου, με αφορμή το viral «Τέρμα σ' αγαπάω». Η Εύη Κουλκουβίνη ξεκαθαρίζει πως κάτι τέτοιο δεν ισχύει. Το κομμάτι είναι πολύ παλιό και οι δύο καλλιτέχνιδες επέλεξαν να το ερμηνεύσουν και να το ποστάρουν στα social media την ίδια περίοδο. Έτσι, δημιουργήθηκε μία «κόντρα» από τους θαυμαστές της μίας καλλιτέχνιδας και της άλλης για το ποια το ερμηνεύει καλύτερα.

Εύη Κουλκουβίνη

Η Εύη Κουλκουβίνη αποκλειστικά στο star.gr και την Κατερίνα Καραγιάννη

«Δεν τη γνωρίζω προσωπικά τη Ρία. Δεν ξέρω γιατί έχει προκύψει όλο αυτό. Υπήρξαν κάποιοι άνθρωποι που τους άρεσε να το ακούνε από τη Ρία και άλλοι που τους άρεσε να το ακούνε από εμένα. Πήγαιναν οι της Ρίας και σχολίαζαν σε μένα, οι δικοί μου σχολίαζαν στη Ρία και έτσι δημιουργήθηκε, άθελά μου και της Ρίας, μια κόντρα. Αυτό έγινε στην πραγματικότητα», είπε χαρακτηριστικά η Εύη από τα γραφεία της Panik Records.

 

@evikoulkouvini_official Εσείς το αγαπήσατε, εσείς το ανεβάσατε ψηλά… “Τέρμα σ’ αγαπάω” λοιπόν..!💙 #evikoulk #evikoulkouvini #termasagapaw #evakanelli #fy ♬ πρωτότυπος ήχος - Evi Koulkouvini

 

Τα προσωπικά της: «Δεν είμαι μόνη»

Το ρεφρέν του τραγουδιού της «Βότκα με λεμόνι», λέει «Δε με περιμένει κάποιος, θα γυρίσω μόνη», όμως η πραγματικότητα είναι διαφορετική.

«Πολύ καλά είμαι στα προσωπικά μου! Εκείνη την περίοδο που γράφτηκε το τραγούδι δεν ήμουν πολύ καλά. Το ένιωθα τότε, το ζούσα. Γενικά όμως δεν είμαι μόνη. Με περιμένει κάποιος», αποκάλυψε χαμογελώντας η εντυπωσιακή Εύη.

«Είχα μεγάλο καλλιτεχνικό crush με τον Μίλτο Πασχαλίδη»

Όταν ρωτήθηκε αν έχει κάποιο celebrity crush, η απάντησή της εξέπληξε.

«Δεν είχα κάποιο crush ερωτικά, αλλά μουσικά είχα μεγάλο κόλλημα με τον Μίλτο Πασχαλίδη. Τον ακολουθούσα παντού και ξέρω όλα τα τραγούδια του απ' έξω», είπε.

«Ο Ολυμπιακός ήρθε στο μαγαζί που τραγουδούσα για να γιορτάσει - Δεν είμαι Ολυμπιακός»

Η τραγουδίστρια απέφυγε να αποκαλύψει ποια ομάδα υποστηρίζει, αν και την... τσακώσαμε! Οι παίκτες του Ολυμπιακού πήγαν πριν λίγο καιρό στο νυχτερινό κέντρο όπου εμφανίζεται για να γιορτάσουν την κατάκτηση της Euroleague αλλά η Εύη είναι... Παναθηναϊκός. Ωστόσο, αυτό δεν τους επηρέασε κάπου.

«Δεν ασχολούμαι ιδιαίτερα... δεν θα πω ποια ομάδα είμαι. Αγαπάμε όλους και τους στηρίζουμε όλους. Είναι μια ομάδα ανθρώπων που κατάφεραν κάτι σημαντικό και αξίζουν τη στήριξή μας», σχολίασε.

 

@evikoulkouvini_fans Οι πρωταθλητές ευρώπης διασκέδασαν στην Εύη Κουλκουβίνη στο Nalu μετά την κατάκτηση του ευρωπαικού! #evikoulkouvini #vodkamelemoni #olympiacosbc❤🤍 #euroleague #champinos ♬ πρωτότυπος ήχος - Evi Koulkouvini

Τα επόμενα σχέδια και το κομμάτι «Βότκα με λεμόνι»

Το νέο της τραγούδι «Βότκα με λεμόνι» έχει ήδη αποκτήσει μεγάλη δυναμική στα social media, με την ίδια να δηλώνει ιδιαίτερα συγκινημένη από την ανταπόκριση του κοινού.

«Το έχει αγκαλιάσει από την πρώτη στιγμή ο κόσμος. Τώρα κυκλοφόρησε. Εμάς μας άρεσε πολύ το τραγούδι, γι' αυτό το κυκλοφορήσαμε. Όταν όμως ο κόσμος το αγαπάει έτσι όπως το αγαπάς κι εσύ, είναι πολύ συγκινητικό και πολύ ωραίο», ανέφερε.

Η Εύη Κουλκουβίνη ετοιμάζεται για μια γεμάτη σεζόν, τόσο στις ζωντανές εμφανίσεις όσο και στη δισκογραφία.

«Στις 4 Σεπτεμβρίου ξεκινάω εμφανίσεις στο Romeo με τον Χρήστο Σαντικάι. Παράλληλα ετοιμάζεται και ο προσωπικός μου δίσκος, ο οποίος θα κυκλοφορήσει από τον Σεπτέμβριο», αποκάλυψε, δίνοντας ραντεβού με το κοινό της για τη νέα μουσική χρονιά.

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ΕΥΗ ΚΟΥΛΚΟΥΒΙΝΗ
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