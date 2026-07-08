Τις τελευταίες ανάσες δροσιάς πριν την έναρξη των υποχρεώσεων, απολαμβάνουν οι ποδοσφαιριστές

Μπορεί να προέρχονται από «αντίπαλα στρατόπεδα» σε ποδοσφαιρικό επίπεδο, αλλά η φιλία τους είναι γνωστη, και συνηθίζουν να περνάνε χρόνο μαζί, όταν το επιτρέπει το βαρύ τους πρόγραμμα.

Ο Μπάμπης Κωστούλας και ο Ανδρέας Τετέι, βρέθηκαν στη Μύκονο εκμεταλλευόμενοι κάποιο κενό στο πρόγραμμα της προετοιμασίας των ομάδων τους, και απόλαυσαν το Νησί των Ανέμων, παρέα με τον Κωνσταντίνο Κωστούλα, αδελφό του Μπάμπη.

Φωτογραφία NDP - Νίκος Ζότος

Η παρέα των ποδοσφαιριστών, έδειχνε ευδιάθετη και όλοι τους έμοιαζαν έτοιμοι για την νέα αγωνιστική περίοδο που ξεκινάει στα τέλη Ιουλίου, λίγο μετά την ολοκλήρωση του Μουντιάλ της Βορείου Αμερικής.

Να υπενθυμίσουμε ότι ο Μπάμπης Κωστούλας πήρε μεταγραφή πέρσι, έφυγε από τον Ολυμπιακό και αγωνίζεται στην Μπράιτον και φέτος θα είναι η δεύτερη του σεζόν στην Premier League, ενώ ο Κωνσταντίνος Κωστούλας παίζει στον Κυπελλούχο ΟΦΗ.

Φωτογραφία NDP - Νίκος Ζότος

Από την πλευρά του, ο Ανδρέας Τετέι, θα αποτελέσει την βασική επιθετική αιχμή του Παναθηναϊκού, στην προσπάθεια των πρασίνων να επιστρέψουν στην κορυφή, 17 χρόνια μετά την κατάκτηση του τελευταίου τους Πρωταθλήματος.