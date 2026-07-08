Τις καλοκαιρινές της διακοπές απολαμβάνει η Δέσποινα Καμπούρη, λίγα μόλις 24ωρα μετά την ολοκλήρωση μιας ακόμα τηλεοπτικής σεζόν. Φέτος ήταν και η τελευταία της συνεργασία με το «Πρωινό» του ΑΝΤ1.

Η γνωστή δημοσιογράφος άφησε για λίγο πίσω της την Αθήνα και ταξίδεψε στους Αντίπαξους, έναν επίγειο παράδεισο του Ιονίου.

Μέσα από τον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram, η Δέσποινα Καμπούρη μοιράστηκε μερικές φωτογραφίες από την καλοκαιρινή της απόδραση, δείχνοντας πως έχει ήδη μπει σε vacation mode στο πανέμορφο νησί με τα τιρκουάζ νερά και το καταπράσινο τοπίο.

Η συγκεκριμένη είναι μία περίοδος αλλαγών για την ίδια, καθώς η Δέσποινα Καμπούρη είχε γνωστοποιήσει πριν από μερικές εβδομάδες ότι δε θα συνεχίσει την επόμενη τηλεοπτική σεζόν στην εκπομπή «Πρωινό».

«Πιστεύεις ότι θα υπήρχε ποτέ περίπτωση εγώ δημόσια να μιλήσω και να πω τους λόγους που αποχωρώ; Ας πούμε, με ρώτησε πρόσφατα ένας δημοσιογράφος: «Σε κούρασε το πρωινό;». Και ως διαπίστωση, όχι ως αιτία που αποφάσισα να φύγω, απάντησα ότι η αλήθεια είναι ότι το πρωινό ξύπνημα είναι κάτι δύσκολο, δεν είναι το πιο ευχάριστο πράγμα που μπορεί να σου συμβεί.

Αυτό δεν σημαίνει ότι αυτός είναι ο λόγος που εγώ αποχώρησα. Κατάλαβες; Θέλω να σου πω για αυτό φοβάμαι εγώ αυτές τις συνεντεύξεις. Πολλές φορές μιλάς ανθρώπινα, όπως θα μιλούσαμε αν δεν υπήρχε η κάμερα, και ξαφνικά βλέπεις τίτλους «Ο λόγος της αποχώρησης». Δεν θα μιλούσα δημόσια ποτέ για τους λόγους που αποφασίζει ένας επαγγελματίας να σταματήσει από μια δουλειά» είχε πει η Δέσποινα Καμπούρη.