Μητσοτάκης: Ιστορική ανορθογραφία το casus belli της Τουρκίας

Τι απάντησε στην ερώτηση του STAR στην Άγκυρα για τα F-35

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Η συνέντευξη Τύπου του πρωθυπουργού Κ. Μητσοτάκη μετά τη σύνοδο κορυφής του ΝΑΤΟ στην Άγκυρα (βίντεο ΕΡΤ)

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Με μια ματιά - by STAR AI
  • Ο Κυριάκος Μητσοτάκης χαρακτήρισε το casus belli της Τουρκίας κατά της Ελλάδας ως "ιστορική ανορθογραφία".
  • Εξέφρασε την πεποίθηση ότι οι ΗΠΑ δεν θα αποχωρήσουν από το ΝΑΤΟ και ότι η συμμαχία εισέρχεται σε νέα εποχή.
  • Η Ελλάδα θα αρχίσει την εκπαίδευση πιλότων στα F-35 το 2027, με την παραγγελία να έχει ήδη δρομολογηθεί.
  • Η Τουρκία αντιμετωπίζει νομικά εμπόδια για την προμήθεια F-35 λόγω της αγοράς S-400.
  • Μητσοτάκης τόνισε τη σημασία της συνεργασίας Ελλάδας-Τουρκίας σε τομείς όπως το μεταναστευτικό, παρά τις διαφωνίες.

Μήνυμα προς την Τουρκία έστειλε ο Κυριάκος Μητσοτάκης από τη συνέντευξη Τύπου μετά τη Σύνοδο Κορυφής του ΝΑΤΟ στην Άγκυρα, να αφήσει πίσω το casus belli από το 1995 κατά της Ελλάδας, το οποίο χαρακτήρισε «ιστορική ανορθογραφία». 

«Είναι μια ιστορική ανορθογραφία, η οποία δεν συνάδει ούτε με τη Διακήρυξη των Αθηνών ούτε με το καλό κλίμα που θέλουμε να χτίσουμε ως δύο γειτονικές χώρες», τόνισε συγκεκριμένα. 

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Η απάντηση Μητσοτάκη στην ερώτηση της απεσταλμένης του STAR

Απαντώντας την ερώτηση της απεσταλμένης του STAR στην Άγκυρα Μαρίας Ψαρά, για το αν ανησυχεί μήπως αποχωρήσουν οι ΗΠΑ από το ΝΑΤΟ και αν μπορεί τελικά να αποδώσει καρπούς σε σχέση με την επιστροφή της Τουρκίας στο πρόγραμμα των F-35 και ποια μπορεί και πρέπει να είναι η απάντηση της Ελλάδας, ο πρωθυπουργός ανέφερε:  

«Δε θεωρώ ότι υπάρχει καμία πιθανότητα οι Ηνωμένες Πολιτείες να αποχωρήσουν από το ΝΑΤΟ. Πρέπει να σας πω μάλιστα ότι και ο Πρόεδρος Trump στην καταληκτική του τοποθέτηση στη σημερινή Σύνοδο υπήρξε πολύ θετικός για το κλίμα το οποίο διαμορφώθηκε και για το γεγονός ότι οι Ευρωπαίοι ανταποκρίθηκαν στο, όπως σας είπα, δικαιολογημένο κάλεσμά του να δαπανούν περισσότερα τελικά για τη δική τους, για τη δική μας ασφάλεια. Άρα, θεωρώ ότι το ΝΑΤΟ πια μπαίνει σε μια καινούργια εποχή και αυτό είναι σίγουρα πολύ θετικό για όλα τα μέλη της συμμαχίας.

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Για το δεύτερο ερώτημά σας, εγώ μπορώ να μιλήσω για την Ελλάδα και αυτό το οποίο μπορώ να σας πω είναι ότι οι Έλληνες πιλότοι θα αρχίσουν μέσα στο 2027 να εκπαιδεύονται στα ελληνικά F-35 τα οποία, όπως γνωρίζετε, ήδη κατασκευάζονται και η αγορά τους έχει πρακτικά δρομολογηθεί.

Δεν είναι δική μου δουλειά να σχολιάζω τις επιλογές άλλων χωρών ούτε προφανώς η Ελλάδα είναι αυτή η οποία θα υποδείξει στις Ηνωμένες Πολιτείες σε ποιους θα πουλήσει ή δε θα πουλήσει αμυντικά συστήματα.

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Κάνω απλά μια πραγματολογική παρατήρηση, ότι αυτή τη στιγμή υπάρχουν σημαντικά νομικά εμπόδια στην αμερικανική νομοθεσία προκειμένου η Τουρκία να προμηθευτεί τα F-35, γιατί θυμίζω ότι ο λόγος για τον οποίο η Τουρκία είχε απομακρυνθεί από το πρόγραμμα των F-35 συνδεόταν με την αγορά του συστήματος S-400, ένα σύστημα το οποίο το ΝΑΤΟ και οι Ηνωμένες Πολιτείες θεωρούν ότι είναι ευθέως ανταγωνιστικό προς το ίδιο το πρόγραμμα των F-35.

Οπότε, κρατήστε το γεγονός ότι η Ελλάδα έχει παραγγείλει τα δικά της F-35.  Η Ελλάδα από το 2019, από τότε που έχω την τιμή να είμαι Πρωθυπουργός της χώρας, έχει ενισχύσει σημαντικά την αεροπορία της. Θέλω να θυμίσω ότι τότε παραλάβαμε ένα πρόγραμμα εκσυγχρονισμού των F-16 στην εκδοχή Viper το οποίο καρκινοβατούσε. Σήμερα το πρόγραμμα αυτό «τρέχει» με γρήγορους ρυθμούς. Έχουμε ξεπεράσει τα 50 αεροσκάφη και θα φτάσουμε σύντομα στα 83. Έχουμε προμηθευτεί 24 υπερσύγχρονα Rafale, με πολύ γρήγορες διαδικασίες. Και προφανώς έχουμε ήδη μπει και συμμετέχουμε ενεργά στο πρόγραμμα των F-35».

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Τι είπε ο Μητσοτάκης για τη σχέση του με τον Ερντογάν 

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης αναφέρθηκε και στη σχέση του με τον Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν, λέγοντας ότι, παρά τις διαφωνίες για τη μοναδική μεγάλη εκκρεμότητα που αφορά την οριοθέτηση θαλασσίων ζωνών, οι δύο χώρες έχουν κάνει βήματα προόδου σε τομείς όπως το μεταναστευτικό και οι επαφές μεταξύ των δύο λαών. «Ακόμη και αν δεν λύσουμε το μεγαλύτερο πρόβλημά μας, αυτό δεν σημαίνει ότι δεν μπορούμε να ζούμε ειρηνικά και να συνεργαζόμαστε σε άλλους τομείς της κοινής μας ατζέντας», τόνισε.
 

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