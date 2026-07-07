«Είναι κάτι που θα σκεφτούμε» τόνισε ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ σχετικά με την επιστροφή της Τουρκίας στο πρόγραμμα των F-35, στον διάλογο που είχε με δημοσιογράφους κατά τη συνάντηση με τον πρόεδρο της Τουρκίας Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν στην Άγκυρα, όπου συμμετέχει στη σύνοδο κορυφής του ΝΑΤΟ.

«Αυτή είναι μια απόφαση που θα πάρουμε εμείς. Έχουμε πολύ καλές σχέσεις. Όλοι λένε: “Γιατί να μην το κάνουμε αυτό;” Η Τουρκία είναι πιο πιστή από τις περισσότερες χώρες. Είναι κάτι που εξετάζουμε. Το F-35 είναι το καλύτερο αεροσκάφος στον κόσμο, και θα το λάβουμε υπόψη» τόνισε ο Τραμπ, ο οποίος πάντως, όπως και στην προηγούμενη συνάντησή τους στην Ουάσιγκτον απέφυγε να πάρει σαφή θέση σε ένα ζήτημα που συναντά τη δημόσια αντίδραση του ΥΠΟΕΞ Ρούμπιο, πολλών γερουσιαστών και βουλευτών των ΗΠΑ, αλλά και του Πρωθυπουργού του Ισραήλ Μπένιαμιν Νετανιάχου.

Σχετικά με τις κυρώσεις CAATSA, εξαιτίας των οποίων αποκλείσθηκε η Τουρκία από το πρόγραμμα των F – 35, o Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε: «Θα άρουμε τις κυρώσεις, εντάξει; Δεν θέλω να χάνω χρόνο απαντώντας σε αυτό. Θα άρουμε αυτές τις κυρώσεις. Ήρθε η ώρα. Δεν θέλουμε να επιβάλλουμε κυρώσεις στους φίλους μας. Δεν θέλω να πνίξω τον φίλο μου με κυρώσεις. Ο νέος ηγέτης της Συρίας κατάφερε επίσης να επαναφέρει τη χώρα του σε τροχιά ανάκαμψης μέσα σε ένα χρόνο. Ήμουν ένας από αυτούς που τον ενέκριναν, μαζί με τον πρόεδρο. Κατάφερε να τα βάλει όλα σε τάξη, δεν είναι εύκολη δουλειά» είπε ο Αμερικανός πρόεδρος, αναφερόμενος στο θέμα των κυρώσεων CAATSA που δεν επιτρέπουν και την επιστροφή της Τουρκίας στο πρόγραμμα των F-35.

Τραμπ: Είμαστε πολύ στενοί φίλοι με τον Ερντογάν

Ο Τραμπ ανέφερε, επίσης ότι έλαβε τελικά την απόφαση να παραστεί στη Σύνοδο Κορυφής; του ΝΑΤΟ λόγω της καλής σχέσης που έχει αναπτύξει με τον Ερντογάν.

Εγκάρδιο το κλίμα στη συνάντηση Ερντογάν - Τραμπ στην Άγκυρα (photo AP Alex Brandon)

«Είμαστε σπουδαίοι φίλοι», δήλωσε ο Αμερικανός πρόεδρος. Παράλληλα, επαίνεσε την Τουρκία, κάνοντας αναφορές στην ομορφιά του αεροδρομίου, των δρόμων αλλά και ενός κτιρίου που –όπως είπε– φέρει το όνομά του.

Χαρακτήρισε την Τουρκία χώρα που «πρέπει να την υπολογίζουν», προσθέτοντας ότι η σχέση του με τον Ερντογάν έχει συμβάλει στην ομαλή εξέλιξη των διμερών επαφών.

Ερντογάν: Πολύ σημαντική η επίσκεψη Τραμπ

Ο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν δήλωσε κατά την υποδοχή του Τραμπ: «Τον καλωσορίζω. Θέλω να τονίσω ιδιαίτερα πόσο σημαντική είναι αυτή η επίσκεψη. Το γεγονός ότι η Σύνοδος Κορυφής του ΝΑΤΟ πραγματοποιείται στην Άγκυρα σήμερα και ότι όλοι οι ηγέτες συγκεντρώνονται στη χώρα μας, καθώς και το ότι αύριο θα συναντηθούν με τον αξιότιμο φίλο μου Τραμπ, θα μας δώσει επιπλέον δύναμη».

«Στο πλαίσιο αυτής της διαδικασίας, προσπαθούμε να οδηγήσουμε τις σχέσεις Ιράν-ΗΠΑ σε ένα πιο θετικό επίπεδο. Κάνουμε ό,τι μπορούμε και θα συνεχίσουμε να συνεργαζόμαστε για την παγκόσμια ειρήνη» ανέφερε επίσης ο Ερντογάν κατά τη συνάντησή του με τον Τραμπ, ενώ συμπλήρωσε «Ως δύο σημαντικές χώρες του ΝΑΤΟ, θα διασφαλίσουμε ένα ισχυρό αποτέλεσμα από αυτή τη σύνοδο κορυφής, και πιστεύω ότι θα πετύχουμε. Θα μοιραστούμε και θα συζητήσουμε τις εξελίξεις μεταξύ Ρωσίας και Ουκρανίας με τον αξιότιμο φίλο μου, και θα λάβουμε τα αντίστοιχα μέτρα».

Τραμπ για την Ουκρανία: Έχω σταματήσει 8 πολέμους και πιστεύω ότι θα φτάσουμε στον 9ο

Ο Τραμπ αναφέρθηκε και στο ζήτημα του διαλόγου με Ρωσία – Ουκρανία για την επίτευξη εκεχειρίας. «Μίλησα με τον Πρόεδρο Πούτιν. Και αυτός τρέφει μεγάλο σεβασμό για τον κ. Ερντογάν. Μίλησα επίσης με τον Ζελένσκι. Πιστεύω ότι θα καταλήξουμε σε κάποιο συμπέρασμα. Έχω σταματήσει 8 πολέμους και πιστεύω ότι θα φτάσουμε στον 9ο. Οι πόλεμοι κερδίζονται όταν χάνεται η ελπίδα. Μερικές φορές τα πάω πολύ καλά με τον Πούτιν, άλλες φορές με τον Ζελένσκι, και άλλες φορές όχι. Αυτό που ξέρω καλύτερα είναι να κλείνω συμφωνίες. Πάντα κλείνω συμφωνίες» υποστήριξε.

