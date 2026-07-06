Σεισμός Βενεζουέλα: 12χρονη επιβίωσε 32 ώρες τρώγοντας κέτσαπ και τυρί!

Θαύμα στα χαλάσματα - Βίντεο από τη διάσωση του κοριτσιού

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Βίντεο από τη διάσωση της 12χρονης στη Βενεζουέλα / Κεντρικό Δελτίο Ειδήσεων Star

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Με μια ματιά - by STAR AI
  • 12χρονη κοπέλα στη Βενεζουέλα επιβίωσε 32 ώρες κάτω από τα ερείπια του σπιτιού της μετά από σεισμό.
  • Έτρωγε κέτσαπ και τυρί για να αντέξει κατά τη διάρκεια της εγκλωβισμένης της κατάστασης.
  • Οι διασώστες την εντόπισαν αφού άκουσαν τις φωνές της, σώζοντας την από τα ερείπια.
  • Από τους 50 ενοίκους της πολυκατοικίας, μόνο τρεις διασώθηκαν.
  • Η 12χρονη έχει κάταγμα στο πόδι και στέλνει μήνυμα ελπίδας: "Να χαμογελάτε πάντα".

Ένα κοριτσάκι μόλις 12 ετών έχει γίνει το απόλυτο σύμβολο επιβίωσης στη Βενεζουέλα. Παγιδεύτηκε για 32 ολόκληρες ώρες κάτω από το ισοπεδωμένο σπίτι της και έτρωγε κέτσαπ και τυρί για να αντέξει.  

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Όταν οι διασώστες κατάφεραν τελικά να ανοίξουν μια τρύπα στο τσιμέντο, δεν αντίκρισαν τον τρόμο, αλλά ένα πλατύ, γεμάτο φως χαμογελαστό πρόσωπο. Η 12χρονη θάφτηκε κάτω από μια άμορφη μάζα από μπετόν, όταν από τον φονικό σεισμό της 24ης Ιουνίου, το πολυώροφο κτίριο όπου διέμενε κατέρρευσε.  

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Σεισμός Βενεζουέλα: 12χρονη επιβίωσε για μέρες τρώγοντας κέτσαπ και τυρί

Ήταν μόνη της στο διαμέρισμα του πρώτου ορόφου. Το ταβάνι έφτασε σχεδόν να ακουμπά το πρόσωπό της, εγκλωβίζοντάς τη σε έναν στενό διάδρομο. Βρήκε το κινητό της και μέσα στο σκοτάδι κατέγραψε ένα συγκλονιστικό βίντεο-έκκληση για βοήθεια, ωστόσο οι διασώστες την εντόπισαν αφού άκουσαν τις φωνές της.  

Ζωντανή 12χρονη από τα ερείπια της Βενεζουέλας

Από τους 50 ενοίκους της πολυκατοικίας, σώθηκαν μόλις τρεις. Για περισσότερο από μία ημέρα, η Φαμπιάνα έμεινε ζωντανή σε ένα τρίγωνο που σχημάτισαν τα συντρίμμια, αλλά και τρώγοντας λίγη κέτσαπ και τριμμένο τυρί που βρήκε δίπλα της.  

Το κορίτσι έχει κάταγμα στο πόδι. Το μήνυμα της: «Να χαμογελάτε πάντα, γιατί το χαμόγελο κανενός δεν πρέπει να σβήσει». 

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