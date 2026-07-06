Θύμα άγριου ξυλοδαρμού έπεσε κουρέας στο Χαϊδάρι μέσα σε ιατρείο, από άλλον ασθενή. Ο λόγος; Του ζήτησε να μιλά χαμηλόφωνα στο τηλέφωνο. Ο δράστης έχει ταυτοποιηθεί και αναζητείται, ενώ το θύμα μίλησε στο Star και την Κατερίνα Ρίστα για όσα έζησε.

Με μελανιασμένο πρόσωπο και σωληνάκια στη μύτη, το θύμα της επίθεσης χρειάστηκε να νοσηλευτεί ένα βράδυ. Όλα έγιναν μέσα σε ιατρείο του Χαϊδαρίου για μια παρατήρηση.

«Ήταν δίπλα μου, μίλαγε σε δύο κινητά. Του έκανα παρατήρηση να μιλάει λίγο πιο σιγά γιατί φώναζε ή να βγει έξω από το ιατρείο και να μιλήσει. Σε κλάσματα δευτερολέπτου πετάχτηκε πάνω από την καρέκλα και μου βάρεσε μπουνιά με όλη τη δύναμή του στη ρινική χώρα και στο μάτι, είχα ακατάσχετη αιμορραγία», λέει στο Star o κ. Γιώργος Λεώδης που έπεσε θύμα ξυλοδαρμού.

Μάλιστα μετά την επίθεση, ο δράστης φέρεται να μην έφυγε από το σημείο, αλλά να παραμόνευε κάτω από το ιατρείο. Το θύμα από τις κάμερες ασφαλείας του ιατρείου έβλεπε όλες του τις κινήσεις.

Το θύμα της επίθεσης μίλησε στο Star και την Κατερίνα Ρίστα

«Την ώρα που βγήκα έξω και αφού είχαν φύγει οι αστυνομικοί, στις σκάλες του πολυκαταστήματος εμφανίστηκε αυτός (ο δράστης) και με βούτηξε ξανά. Φώναζε "κατέβα κάτω, θα σε θάψω" και "θα σου πω ποιος είμαι εγώ". Μετά ήρθε το ΕΚΑΒ».

Αυτή είναι η στιγμή που το ΕΚΑΒ φτάνει έξω από το ιατρείο για να παραλάβει τον κ. Γιώργο Λεώδη.

Αυτός φέρεται να είναι ο δράστης της επίθεσης, όπως ισχυρίζεται το θύμα της επίθεσης που φαίνεται να τον κατέγραψε λίγο πριν αποχωρήσει από το ιατρείο.

Σε βάρος του κατέθεσε μήνυση. Ταυτοποιήθηκε από τους αστυνομικούς και αναγνωρίστηκε από το θύμα.

«Μετά τη δημοσίευση τη δική μου βρέθηκαν και άλλα άτομα που με πήραν τηλέφωνο, ότι δέχθηκαν επίθεση από εκείνον», λέει το θύμα της επίθεσης.

Οι αστυνομικοί αναζητούν τον δράστη.