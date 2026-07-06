Η «κατάρα» του Baywatch: Οι μάχες των πρωταγωνιστών με εξαρτήσεις, προβλήματα υγείας και καταγγελίες / Bίντεο: ΕΡΤ

Ποιος δεν είχε παρακολουθήσει έστω και ένα επεισόδιο της τηλεοπτικής σειράς Baywatch, όπου θαυμάζαμε τους ναυαγοσώστες με τα κόκκινα μαγιό και τα αθλητικά, καλλίγραμμα κορμιά, που έτρεχαν στις αμμουδιές της Καλιφόρνιας;

Οι πρωταγωνιστές της δημοφιλούς παραγωγής, η οποία μας κράτησε συντροφιά από το 1989 έως το 1999 στις οθόνες μας, έχουν αλλάξει με τα χρόνια, ακολουθώντας διαφορετικές πορείες, με ορισμένους να παραμένουν ενεργοί στη βιομηχανία του θεάματος και άλλους να έχουν αποσυρθεί από τα φώτα της δημοσιότητας.

Ας δούμε πώς είναι και τι κάνουν σήμερα οι σταρ της σειράς Baywatch:

Υποδύθηκε τον Μιτς Μπιουκάνον, έναν από τους πρωταγωνιστικούς ρόλους στη σειρά Baywatch που του χάρισε σπουδαία αναγνωρισιμότητα και επιτυχία.

Ο Ντέιβιντ Χάσελχοφ υποδύθηκε τον Μιτς Μπιουκάνον στη σειρά Baywatch / Φωτογραφία: Instagram.com

Εκτός από κεντρικός σταρ του Baywatch ήταν και παραγωγός της σειράς, ενώ παραμένει έως και σήμερα ενεργός στον καλλιτεχνικό χώρο. Εκτός από guest εμφανίσεις σε σειρές, ο Χάσελχοφ ασχολείται και με τη μουσική.

Πρόσφατα, ο φωτογραφικός φακός απαθανάτισε τον 73χρονο ηθοποιό σε πεζοπορία με την κατά 28 χρόνια μικρότερή του, σύζυγό του, Χέιλι Ρόμπερτς.

Ο 73χρονος Ντέιβιντ Χάσελχοφ, με την 45χρονη σύζυγό του, Χέιλι Ρόμπερτς / Φωτογραφία: profimedia.gr

Ήταν το απόλυτο σύμβολο του σεξ της δεκαετίας του '90, ενώ στο Βaywatch υποδύθηκε την αφοσιωμένη, δυναμική και καλοσυνάτη ναυαγοσώστρια, Σι Τζέι Πάρκερ, η οποία περιπολούσε τις παραλίες του Λος Άντζελες, φορώντας το θρυλικό κόκκινο ολόσωμο μαγιό.

Σήμερα έχει αποτινάξει από πάνω της την εικόνα του sex symbol, επιστρέφοντας σε όλες τις δημόσιες εμφανίσεις της στη φυσική της εμφάνιση - δίχως ίχνος μακιγιάζ, ενώ ασχολείται ενεργά με τη συγγραφή βιβλίων και τον ακτιβισμό που αφορούν στα δικαιώματα των ζώων.

Η Πάμελα Άντερσον σήμερα είναι 59 χρόνων / Φωτογραφία: Instagram.com

Γιασμίν Μπλιθ

Ήταν 25 χρόνων όταν γνωρίσαμε τη Γιασμίν Μπλιθ στο Baywatch, ως τη δυναμική μελαχρινή καλλονή των ακτών της Καλιφόρνιας, Κάρολαϊν Χόλντεν. Στη σειρά συμμετείχε για τέσσερις σεζόν, φορώντας το εμβληματικό κόκκινο μαγιό.

Μετά την επιτυχημένη εμφάνισή της, έγινε γνωστό το πρόβλημά της με τα ναρκωτικά, ενώ το 2000 η ηθοποιός μπήκε σε κλινική απεξάρτησης, λόγω του εθισμού της στην κοκαΐνη. Όπως είχε εξομολογηθεί σε συνέντευξή της: «Μόλις άρχισα να παίρνω ναρκωτικά, σταμάτησα να βλέπω φίλους και μετά σταμάτησα να απαντάω στο τηλέφωνο. Απλώς άκουγα τα μηνύματά μου μία φορά την ημέρα, για να βεβαιωθώ ότι δεν υπήρχαν επείγοντα περιστατικά. Τελικά σταμάτησα να κάνω ακόμη κι αυτό».

Σήμερα, η Γιασμίν Μπλιθ ζει μια ήσυχη ζωή μακριά από τα φώτα της δημοσιότητας, έχοντας πραγματοποιήσει ελάχιστες δημόσιες εμφανίσεις.

Η αλλαγή στην εμφάνιση της Γιασμίν Μπλιθ με την πάροδο του χρόνου / Ιnstagram.com

'Ερικα Ελένιακ

Εμφανίστηκε στις πρώτες σεζόν του Baywatch, υποδυόμενη τη σέξυ ξανιά καλλονή, Σόνι ΜακΚλέιν.

Η 'Ερικα Ελένιακ ήταν μία από τις πιο αναγνωρίσιμες παρουσίες του αρχικού Baywatch, στο οποίο συμμετείχε από το 1989 έως το 1992. Στη συνέχεια ακολούθησε κινηματογραφική πορεία, με συμμετοχές σε ταινίες, όπως το Under Siege και το The Beverly Hillbillies.

Η Έρικα Ελένιακ σήμερα είναι 56 χρόνων / Φωτογραφία: Instagram.com

Η ηθοποιός εξακολουθεί να συμμετέχει σε τηλεοπτικά projects και ταινίες, ενώ παράλληλα διατηρεί ενεργή παρουσία σε εκδηλώσεις για το «Baywatch». Μάλιστα, σχεδόν 30 χρόνια μετά την αποχώρησή της από τη δημοφιλή σειρά επιστρέφει στο τηλεοπτικό σύμπαν του Baywatch για τα γυρίσματα του reboot της δημοφιλούς σειράς.

Από το 1992 έως το 1997, η Πολ υποδύθηκε τη Στέφανι Χόντεν στη σειρά Baywatch, ένας χαρακτήρας που αγάπησε πολύ το κοινό.

Μετά την επιτυχημένη της πορεία στη σειρά, ακολούθησε μια εξίσου επιτυχημένη καριέρα ως ηθοποιός στον ανεξάρτητο κινηματογράφο, ενώ πλέον εργάζεται παράλληλα ως πιστοποιημένη Life Coach και ακτιβίστρια.

Η Αλεξάντρα Πολ είναι σήμερα 62 χρόνων / Φωτογραφία: Instagram.com

Ντέιβιντ Σαρβέ

Υποδύθηκε από το 1992 έως το 1995 τον Γαλλοαμερικανό ναυαγοσώστη του Baywatch, Ματ Μπρόντι. Στα επεισόδια της σειράς, ο ηθοποιός ήταν ζευγάρι με τη Σι Τζέι, αλλά και στην πραγματικότητα, όμως, ο Σαρβέ και η Πάμελα Άντερσον είχαν σχέση από το 1992 έως το 1994.

Ο Ντέιβιντ Σαρβέ είναι σήμερα 54 χρόνων / Φωτογραφία: Instagram.com

Στο σενάριο της σειράς ο χαρακτήρας του Σαρβέ δέχτηκε καταγγελία σεξουαλική παρενόχληση από τη συνάδελφό του Νίλι Κάπλαν. Εάν και τελικά αποδείχτηκε η αθωότητά του, ο Ματ Μπρόντι δεν μπορούσε να συνυπάρχει με τη Νίλι στο αρχηγείο του Baywatch και έτσι έφυγε για τη Γαλλία... και τη σειρά.

Πλέον, ο ηθοποιός έχει αποσυρθεί από την υποκριτική και δραστηριοποιείται επιχειρηματικά στον κατασκευαστικό τομέα, αναπτύσσοντας πολυτελείς κατοικίες στο Μαλιμπού της Καλιφόρνια.

Ο Τζέισον Μομόα πρωταγωνίστησε ως Τζέισον Ιοάν σε μετέπειτα επεισόδια της τηλεοπτικής σειράς «Baywatch Hawaii».

Αρκετοί ίσως γνώρισαν το γνωστό ηθοποιό μέσα από την ερμηνεία του ως τον επιβλητικό Καλ Ντρόγκο στο «Game of Thrones», ενώ άλλοι να τον θυμούνται από την ταινία «Κόναν ο Βάρβαρος», αλλά ο Μομόα αποφάσισε ότι θέλει να ασχοληθεί με την υποκριτική στο πλατό του «Baywatch Hawaii».

O Τζέισον Μομόα σήμερα / Φωτογραφία: Ap images

Πλέον θεωρείται ένας από τους πλέον καταξιωμένους ηθοποιούς στο Χόλιγουντ, με εμφανίσεις σε πολύ γνωστά φιλμ, όπως αυτή στον εικονικό ρόλο του Aquaman.