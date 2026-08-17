FIAT: Τα σχέδια της για τα μικρά αυτοκίνητα πόλης

Η FIAT επιβεβαιώνει την ηγετική της θέση στο Micromobility, παρουσιάζοντας ένα ολοκληρωμένο και συνεκτικό οικοσύστημα για τα πολύπλοκα αστικά περιβάλλοντα. Πρόκειται για ένα σαφές και συνεπές όραμα που απεικονίζει την μικροκινητικότητα ως έναν καθολικό μετασχηματισμό των μεγάλων αστικών κέντρων.

Κεντρικό πυλώνα αποτελεί το Topolino που είναι πλέον το best seller ηλεκτρικό τετράκυκλο και η γκάμα του διευρύνεται με τις εκδόσεις Corallo (σε νέο κοραλλί χρώμα), Dolcevita, Sport και τη συλλεκτική New Vilebrequin Collector’s.

Επιπλέον, για τη διεύρυνση του πεδίου δράσης υπάρχει και το FIAT TRIS, το πρώτο τρίτροχο της μάρκας. Τώρα το μοντέλο ξεκινάει να διερευνά μια πιο lifestyle προσέγγιση που θα έχει παράλληλο βίο με την επαγγελματική, η οποία εκφράζει την πλέον αποδοτική και βιώσιμη last mile μεταφορά.

Στο όραμα της FIAT για το Micromobility πρωταγωνιστική θέση κατέχει το Multiplina Concept. Κατά κάποιο τρόπο πρόκειται για τη σύγχρονη επανεκτέλεση του θρυλικού Fiat 600 Multipla του 1956 και αυτό που κάνει είναι να ενώνει τα σημεία μεταξύ ενός Topolino και ενός συμβατικού αυτοκινήτου. Ιδιαίτερο ενδιαφέρον γύρω από το συγκεκριμένο concept θα συγκεντρώνει μια νέα διάταξη που μεγιστοποιεί την χωροταξική εκμετάλλευση, μέσω μιας έξυπνης και πρωτίστως ανθρωποκεντρικής αρχιτεκτονικής.

Από κοινού το Topolino, το TRIS και το Multiplina Concept λειτουργούν ως συγκοινωνούντα δοχεία και εκφράζουν το Micromobility οικοσύστημα της FIAT. Έχοντας το βλέμμα τόσο στην επιβατική όσο και στην επαγγελματική χρήση, η FIAT εργάζεται ανελλιπώς επάνω σε ένα ολοκληρωμένο σύστημα με πυλώνες την απλότητα, την ευρηματικότητα και το απαράμιλλο ιταλικό στυλ.