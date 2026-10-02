Νέο Opel Corsa GSE: Ξεκινούν οι παραγγελίες - Πόσο κοστίζει

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Αυτοκινητο
Νέο Opel Corsa GSE: Ξεκινούν οι παραγγελίες - Πόσο κοστίζει
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Η αναμονή τελείωσε για τους φίλους των hot hatch! Η Opel παρουσιάζει στο ελληνικό κοινό το νέο Opel Corsa GSE και ξεκινά επίσημα την παραγγελιοληψία του νέου μοντέλου στην Ελλάδα. Η νέα έκδοση υψηλών επιδόσεων του δημοφιλούς μικρού αυτοκινήτου της Opel φέρνει την παράδοση των θρυλικών εκδόσεων GSi και OPC στη νέα εποχή της ηλεκτροκίνησης.

Νέο Opel Corsa GSE: Ξεκινούν οι παραγγελίες - Πόσο κοστίζει

Corsa GSE: Σχεδίαση που ανεβάζει τους παλμούς

Το νέο Opel Corsa GSE δηλώνει τον χαρακτήρα υψηλών επιδόσεων από την πρώτη ματιά. Οι ειδικά σχεδιασμένοι προφυλακτήρες GSE, οι φαρδύτεροι θόλοι των τροχών, η μαύρη οροφή και η πίσω αεροτομή δημιουργούν μια ξεχωριστή, δυναμική εμφάνιση. Την εικόνα ολοκληρώνουν οι sport ζάντες 18’’ με ελαστικά Michelin Pilot Sport 4S και οι χαρακτηριστικές κίτρινες δαγκάνες φρένων Alcon.

Στο εσωτερικό, τα καθίσματα υψηλών επιδόσεων με Alcantara και υφασμάτινες επενδύσεις σε ρετρό καρό μοτίβο συνδυάζονται με έντονα πλευρικά στηρίγματα και ενσωματωμένα προσκέφαλα GSE. Οι κίτρινες ζώνες ασφαλείας και οι αντίστοιχες διακοσμητικές ραφές ολοκληρώνουν τη χαρακτηριστική αισθητική GSE.Το νέο Corsa GSE συνδυάζει συναρπαστικές επιδόσεις με την πρακτικότητα που απαιτεί η καθημερινή χρήση. Μετά το λανσάρισμα του Mokka GSE την περασμένη χρονιά, το νέο Corsa GSE διευρύνει την οικογένεια των αμιγώς ηλεκτρικών μοντέλων υψηλών επιδόσεων της Opel και ανεβάζει την εμπειρία GSE σε ένα νέο επίπεδο.

Νέο Opel Corsa GSE: Ξεκινούν οι παραγγελίες - Πόσο κοστίζει

0-100 km/h σε 5,5’’: Το πιο γρήγορο μοντέλο της Opel σήμερα

Το νέο Corsa GSE υπόσχεται έντονες συγκινήσεις και κορυφαίες επιδόσεις, σε συνδυασμό με την οδηγική απόλαυση της αμιγώς ηλεκτρικής κίνησης. Με ισχύ 207 kW (281 hp) και ροπή 345 Nm, επιταχύνει από 0 στα 100 km/h σε μόλις 5,5’’, ταχύτερα από οποιοδήποτε άλλο μοντέλο παραγωγής της Opel σήμερα, ενώ η τελική του ταχύτητα φτάνει τα 180 km/h. Τον δυναμικό χαρακτήρα του ενισχύει ένα sport ηχητικό προφίλ, το οποίο εξελίχθηκε στο Rüsselsheim αποκλειστικά για το νέο Corsa GSE.

Η προηγμένη τεχνολογία του εξασφαλίζει υψηλή σταθερότητα και άμεση απόκριση. Το Corsa GSE διαθέτει κίνηση στους εμπρός τροχούς με διαφορικό περιορισμένης ολίσθησης Torsen, χαμηλωμένο sport πλαίσιο με ειδική ρύθμιση GSE και φρένα υψηλών επιδόσεων Alcon με τετραπίστονες δαγκάνες. Ο οδηγός μπορεί να επιλέξει ανάμεσα σε τρία προγράμματα οδήγησης: «Sport», με ειδική ρύθμιση για μέγιστη απόδοση, «Normal» για καθημερινή χρήση και «Eco» για τη μέγιστη δυνατή αποδοτικότητα. Η μπαταρία ιόντων λιθίου των 54 kWh (51 kWh ωφέλιμη χωρητικότητα) προσφέρει αυτονομία έως 374 km (WLTP¹), ενώ σε δημόσιο σταθμό ταχείας φόρτισης DC² απαιτούνται περίπου 27 λεπτά για φόρτιση της μπαταρίας από 20% σε 80%.

Παράλληλα, το Corsa GSE διατηρεί την πρακτικότητα που χαρακτηρίζει το δημοφιλές μικρό μοντέλο της Opel, με χώρο αποσκευών από 267 έως 1.042 λίτρα και πλούσιο βασικό εξοπλισμό που περιλαμβάνει, μεταξύ άλλων, θερμαινόμενα καθίσματα και τιμόνι, κάμερα οπισθοπορείας 180°, σύστημα πλοήγησης, adaptive cruise control και Keyless Entry & Start. Χάρη στη λειτουργία V2L (Vehicle-to-Load)4, η ενέργεια της μπαταρίας μπορεί επίσης να χρησιμοποιηθεί για την τροφοδοσία εξωτερικών ηλεκτρικών συσκευών.

Νέο Opel Corsa GSE: Ξεκινούν οι παραγγελίες - Πόσο κοστίζει

Υψηλές επιδόσεις στην καθημερινότητα: Πλούσιος βασικός εξοπλισμός με sport χαρακτήρα

Όσοι θέλουν να γνωρίσουν το αμιγώς ηλεκτρικό Corsa GSE και να ζήσουν την ξεχωριστή εμπειρία GSE, δεν έχουν παρά να επισκεφθούν το περίπτερο της Opel στην AUTO ATHINA 2026 στο Metropolitan Expo, όπου θα μπορούν να παραγγείλουν το Corsa GSE, με τις τιμές να ξεκινούν από τις 36.700 ευρώ (συμπεριλαμβάνεται προωθητικό πρόγραμμα και κρατική επιδότηση).

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