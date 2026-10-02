Σύζυγος Αλέξανδρου Καλαφάτη: «Είμαι η... πρώτη γυναίκα του. Μετά τάφος»

Το τηλεφώνημα στον «Πρώτο Καφέ» και οι ατάκες που έφεραν γέλια στο πλατό

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Με μια ματιά - by STAR AI
  • Η Ειρήνη, σύζυγος του Αλέξανδρου Καλαφάτη, έκανε χιουμοριστική παρέμβαση στον "Πρώτο Καφέ με τη Ζήνα".
  • Αποκάλυψε ότι είναι η "πρώτη γυναίκα του Καλαφάτη", προκαλώντας γέλια στο πλατό.
  • Είναι μεγαλύτερη ηλικιακά από τον σύζυγό της, γεγονός που σχολιάστηκε με πειράγματα.
  • Η Νάταλι Κακάβα επίσης συμμετείχε στην εκπομπή, προσθέτοντας χιούμορ και θετικά σχόλια για την ομάδα.
  • Η εκπομπή διακρίνεται για την ευχάριστη ατμόσφαιρα και τα πειράγματα μεταξύ των συμμετεχόντων.

Μία αναπάντεχη και άκρως χιουμοριστική τηλεφωνική παρέμβαση έκανε η Ειρήνη, σύζυγος του Αλέξανδρου Καλαφάτη, στον «Πρώτο Καφέ με τη Ζήνα».

Η τηλεφωνική επικοινωνία ξεκίνησε με αρκετή… σύγχυση, καθώς η Ειρήνη συστήθηκε στην εκπομπή και αμέσως αποκάλυψε την ταυτότητά της.

«Είμαι η Ειρήνη, η γυναίκα του Καλαφάτη», είπε χαρακτηριστικά, προκαλώντας τα γέλια στο πλατό.

Η ίδια, μάλιστα, θέλησε να κάνει μια χιουμοριστική διευκρίνιση για τη σχέση τους, λέγοντας: «Είμαι η πρώτη γυναίκα του Καλαφάτη».

Σύζυγος Αλέξανδρου Καλαφάτη: «Είμαι η... πρώτη γυναίκα του. Μετά τάφος»

«Είχε και πρώτη;», ήταν η απορία που ακούστηκε στον αέρα, με την Ειρήνη να απαντά με τον δικό της απολαυστικό τρόπο: «Η πρώτη, ναι. Γιατί να ξέρετε ότι εμείς στο σόι μας έχουμε μόνο πρώτες. Μετά πάει κατευθείαν τάφος».

Η συζήτηση συνεχίστηκε σε ιδιαίτερα χαλαρό κλίμα, με την παρέα της εκπομπής να κάνει χιούμορ με την ίδια και τον Αλέξανδρο Καλαφάτη.

Όταν μάλιστα ρωτήθηκε τι ήταν αυτό που την έκανε να πει το «ναι» στον σύζυγό της, η Ειρήνη αποκάλυψε πως είναι μεγαλύτερη ηλικιακά από εκείνον.

«Εγώ είμαι μεγαλύτερη από τον Καλαφάτη», είπε, με τους συντελεστές της εκπομπής να την πειράζουν για την απάντησή της.

Η ατάκα της προκάλεσε γέλια στο πλατό, με τους παρουσιαστές να σχολιάζουν πως ο Αλέξανδρος Καλαφάτης βρήκε… τη γυναίκα που του ταιριάζει, καθώς όπως ειπώθηκε, και στον ίδιο αρέσει να πειράζει τους φίλους του. 

Νάταλι Κάκαβα: Η αναπάντεχη τηλεφωνική παρέμβαση και τα πειράγματα στο πλατό

Μία απρόσμενη και άκρως χιουμοριστική τηλεφωνική παρέμβαση έγινε στον αέρα του «Πρώτου Καφέ με τη Ζήνα», με τη Νάταλι Κακάβα να επικοινωνεί με την εκπομπή και να δίνει το δικό της ξεχωριστό… στίγμα.

Η συζήτηση ξεκίνησε με αρκετά πειράγματα, με τη σύζυγο του Γρηγόρη Γκουντάρα να σχολιάζει με χιούμορ την εμφάνιση της Μελίνας και να προκαλεί γέλια στο πλατό.

 

 

«Ναταλί, μία ερώτηση. Έχω απορία από τότε που σε γνώρισα, αλήθεια. Μπορείς να μου πεις τι του βρήκες;», ακούστηκε να λέει με χιούμορ, ο Αλέξανδρος Καλαφάτης προκαλώντας τις αντιδράσεις των υπολοίπων..

«Ζήνα, είστε υπέροχη. Και θέλω να πω ένα μπράβο, γιατί δίνεις χώρο, χρόνο και ευκαιρίες σε νέα παιδιά. Σέβεστε τους συνεργάτες σας. Είστε μια καταπληκτική παρέα. Σας αγαπώ. Να περνάτε όμορφα», είπε χαρακτηριστικά η Νάταλι Κάκαβα.

Σύζυγος Αλέξανδρου Καλαφάτη: «Είμαι η... πρώτη γυναίκα του. Μετά τάφος»

Δείτε ολόκληρη την εκπομπή Πρώτος Καφές με τη Ζήνα

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ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΚΑΛΑΦΑΤΗΣ
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ΠΡΩΤΟΣ ΚΑΦΕΣ ΜΕ ΤΗ ΖΗΝΑ
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ΓΡΗΓΟΡΗΣ ΓΚΟΥΝΤΑΡΑΣ
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