Η Πόπη πήγε στο πιο αγαπημένο τηλεοπτικό εστιατόριο και κατάφερε να αφήσει άφωνο όχι μόνο τον Γιάννη αλλά και τους τηλεθεατές.

Όταν η συζήτηση έφτασε στα piercings, και ο συνομιλητής της τη ρώτησε πόσα έχει ξαφνιάστηκε και από τον αριθμό αλλά και από τα σημεία στα οποία έχει κάνει.

Η Πόπη αποκάλυψε πως έχει κάνει 10 και εκτός από τα κλασικά σημεία(σ.σ: αυτιά, μύτη) έχει κάνει στον αφαλό και το στήθος. Ο Γιάννης ενθουσιάστηκε όταν άκουσε το σημείο λέγοντας: «Εντυπωσιάστηκα. Ακούγεται πολύ καλό» είπε και συμπλήρωσε:

«Είσαι το άτομο που έψαχνα. Πιστεύω πως θα ξυπνάμε το πρωί και θα είναι πολύ ωραία η μέρα μας. Θα λέμε βλακείες. Θα περνάμε πολύ ωραία»

Κανείς δεν περίμενε ότι ο αριθμός τους θα έφτανε διψήφιο νούμερο – και κυρίως, ότι τα σημεία που επέλεξε θα προκαλούσαν τέτοιο ενθουσιασμό.»

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