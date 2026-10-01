First Dates: Όταν η Πόπη αποκάλυψε τα 10 piercings της στον Γιάννη

H αποκάλυψη που άφησε άφωνο τον Γιάννη

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Με μια ματιά - by STAR AI
  • Η Πόπη συμμετείχε στην εκπομπή First Dates και αποκάλυψε ότι έχει 10 piercings.
  • Τα piercings περιλαμβάνουν κλασικά σημεία όπως αυτιά και μύτη, καθώς και αφαλό και στήθος.
  • Ο Γιάννης εντυπωσιάστηκε από τον αριθμό και τα σημεία των piercings της Πόπης.
  • Εξέφρασε τον ενθουσιασμό του λέγοντας ότι είναι το άτομο που έψαχνε.
  • Η αποκάλυψη προκάλεσε έκπληξη στους τηλεθεατές και τον Γιάννη.

Η Πόπη πήγε στο πιο αγαπημένο τηλεοπτικό εστιατόριο και κατάφερε να αφήσει άφωνο όχι μόνο τον Γιάννη αλλά και τους τηλεθεατές. 

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Όταν η συζήτηση έφτασε στα piercings, και ο  συνομιλητής της τη ρώτησε πόσα έχει ξαφνιάστηκε και από τον αριθμό αλλά και από τα σημεία στα οποία έχει κάνει.

First Dates: Όταν η Πόπη αποκάλυψε τα 10 piercings της στον Γιάννη

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Η Πόπη αποκάλυψε πως έχει κάνει 10 και εκτός από τα κλασικά σημεία(σ.σ: αυτιά, μύτη) έχει κάνει στον αφαλό και το στήθος.  Ο Γιάννης ενθουσιάστηκε όταν άκουσε το σημείο λέγοντας: «Εντυπωσιάστηκα. Ακούγεται πολύ καλό» είπε και συμπλήρωσε:

First Dates: Όταν η Πόπη αποκάλυψε τα 10 piercings της στον Γιάννη

«Είσαι το άτομο που έψαχνα. Πιστεύω πως θα ξυπνάμε το πρωί και θα είναι πολύ ωραία η μέρα μας. Θα λέμε βλακείες. Θα περνάμε πολύ ωραία» 

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Κανείς δεν περίμενε ότι ο αριθμός τους θα έφτανε διψήφιο νούμερο – και κυρίως, ότι τα σημεία που επέλεξε θα προκαλούσαν τέτοιο ενθουσιασμό.»

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