Θάνατος Mαζωνάκη: Η αντίδραση Κομιανού για την άρση απορρήτου

«Δεν έχω να φοβηθώ και να κρύψω τίποτα»

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Με μια ματιά - by STAR AI
  • Ο υπνοθεραπευτής παρακολουθεί τις εξελίξεις γύρω από την κατηγορούμενη για το θάνατο του Γιώργου Μαζωνάκη για άρση απορρήτου των κινητών του.
  • Υπάρχουν αντιφάσεις και ψέματα από τους εργαζόμενους της οδού Καρνεάδου, με τους γιατρούς να ρίχνουν ευθύνες ο ένας στον άλλον.
  • Ο υπνοθεραπευτής δηλώνει ότι είναι σε άσχημη ψυχολογική κατάσταση, αλλά έχει εμπιστοσύνη στις Αρχές και υποστηρίζει ότι είπε την αλήθεια.
  • Η κατηγορούμενη γιατρός προσπαθεί να αποποιηθεί τις ευθύνες της, ρίχνοντας ευθύνες σε άλλους.
  • Η υπόθεση βρίσκεται πλέον στα χέρια της δικαιοσύνης και του ανακριτή.

Ο υπνοθεραπευτής παρακολουθεί με προσοχή το τελευταίο 48ωρο τις προθέσεις της γιατρού που κατηγορείται για τον θάνατο του Γιώργου Μαζωνάκη, για άρση των κινητών του σε βάθος 60 ημερών, αλλά και τις υπόνοιες ότι εκείνος ήταν που την έφερε σε επαφή με τον τραγουδιστή.  

Μαζωνάκης: Tα «ρίχνει» όλα στη σύζυγό του ο γιατρός- Το άλλοθι που «χτίζει»

Παρατηρεί ότι το ζευγάρι των γιατρών τα ρίχνει ο ένας στον άλλον, μαθαίνει για αντιφάσεις και ψέματα των εργαζομένων της οδού Καρνεάδου, οπότε δεν εκπλήσσεται που η άλλοτε - φίλη του και συνεργάτιδα του - επιχειρεί τώρα, μέσα από τη φυλακή να σώσει τον εαυτό της.  

Θάνατος Μαζωνάκη: Παραιτήθηκε και ο δεύτερος δικηγόρος της γιατρού

Η εικόνα που είχε για εκείνη καταρρέει καθώς ακόμα και με τον σύζυγο της βρίσκεται πλέον απέναντι.

Θάνατος Mαζωνάκη: Η αντίδραση Κομιανού για την άρση απορρήτου

Άνθρωποι από το στενό του περιβάλλον αναφέρουν στο Κεντρικό Δελτίο Ειδήσεων του Star ότι είναι σε άσχημη ψυχολογία, ωστόσο έχει εμπιστοσύνει στις Αρχές και ξέρει ότι έχει πει την αλήθεια.  

«Είναι σε άσχημη ψυχολογική κατάσταση και συνεχώς λέει ότι "Δεν έχω να φοβηθώ και να κρύψω τίποτα, είμαι στη διάθεση των Αρχών. Η γιατρός προσπαθεί αδίκως να ρίξει ευθύνες αλλού, για να βγάλει το βάρος από πάνω της, πλέον τα ρίχνει μέχρι και στις εργαζόμενες. Από την πρώτη στιγμή πήγα μόνος μου στον ανακριτή και είπα την αλήθεια. Έδειξα όλα τα μηνύματα και τις  κλήσεις».  

Τον λόγο πλέον έχει η δικαιοσύνη και ο ανακριτής που χειρίζονται την υπόθεση - θρίλερ του Γιώργου Μαζωνάκη. 

Δείτε ολόκληρο το Κεντρικό Δελτίο Ειδήσεων του Star 

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ΥΠΝΟΘΕΡΑΠΕΥΤΗΣ
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ΓΙΩΡΓΟΣ ΜΑΖΩΝΑΚΗΣ
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