Ο υπνοθεραπευτής παρακολουθεί με προσοχή το τελευταίο 48ωρο τις προθέσεις της γιατρού που κατηγορείται για τον θάνατο του Γιώργου Μαζωνάκη, για άρση των κινητών του σε βάθος 60 ημερών, αλλά και τις υπόνοιες ότι εκείνος ήταν που την έφερε σε επαφή με τον τραγουδιστή.

Παρατηρεί ότι το ζευγάρι των γιατρών τα ρίχνει ο ένας στον άλλον, μαθαίνει για αντιφάσεις και ψέματα των εργαζομένων της οδού Καρνεάδου, οπότε δεν εκπλήσσεται που η άλλοτε - φίλη του και συνεργάτιδα του - επιχειρεί τώρα, μέσα από τη φυλακή να σώσει τον εαυτό της.

Η εικόνα που είχε για εκείνη καταρρέει καθώς ακόμα και με τον σύζυγο της βρίσκεται πλέον απέναντι.

Άνθρωποι από το στενό του περιβάλλον αναφέρουν στο Κεντρικό Δελτίο Ειδήσεων του Star ότι είναι σε άσχημη ψυχολογία, ωστόσο έχει εμπιστοσύνει στις Αρχές και ξέρει ότι έχει πει την αλήθεια.

«Είναι σε άσχημη ψυχολογική κατάσταση και συνεχώς λέει ότι "Δεν έχω να φοβηθώ και να κρύψω τίποτα, είμαι στη διάθεση των Αρχών. Η γιατρός προσπαθεί αδίκως να ρίξει ευθύνες αλλού, για να βγάλει το βάρος από πάνω της, πλέον τα ρίχνει μέχρι και στις εργαζόμενες. Από την πρώτη στιγμή πήγα μόνος μου στον ανακριτή και είπα την αλήθεια. Έδειξα όλα τα μηνύματα και τις κλήσεις».

Τον λόγο πλέον έχει η δικαιοσύνη και ο ανακριτής που χειρίζονται την υπόθεση - θρίλερ του Γιώργου Μαζωνάκη.

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