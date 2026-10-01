Καινούργιου - Κουτσουμπής: Με την 6 μηνών κόρη τους για baby swimming!

Οι φωτογραφίες από τη νέα τους -οικογενειακή- δραστηριότητα

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Celebrities & Gossip Νεα
Η εξομολόγηση της παρουσιάστριας για την Τίμια Ζώνη που φορούσε στην εγκυμοσύνη/ Βίντεο Super Κατερίνα

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Με μια ματιά - by STAR AI
  • Η Κατερίνα Καινούργιου και ο Παναγιώτης Κουτσουμπής πήγαν την 6 μηνών κόρη τους Ξένια για baby swimming.
  • Οι γονείς μοιράστηκαν στιγμιότυπα από την πισίνα στα social media.
  • Ο Κουτσουμπής δημοσίευσε τρυφερές εικόνες με την κόρη του στο νερό.
  • Το ζευγάρι προσπαθεί να ισορροπήσει επαγγελματικές υποχρεώσεις και γονεϊκότητα.
  • Το φετινό καλοκαίρι ήταν ξεχωριστό καθώς η Ξένια ήταν μαζί τους στις διακοπές στην Πάρο.

Μια διαφορετική δραστηριότητα με τη μονάκριβη κόρη τους απόλαυσαν το μεσημέρι της Πέμπτης (1 Οκτωβρίου) η Κατερίνα Καινούργιου και ο Παναγιώτης Κουτσουμπής.

Κατερίνα Καινούργιου: Αποκάλυψε τα πάντα για τη βάπτιση της Ξένιας

Οι ευτυχισμένοι γονείς πήγαν τη μικρή Ξένια για baby swimming, ανεβάζοντας σχετικά στιγμιότυπα στον προσωπικό τους λογαριασμό στο Instagram.

Η παρουσιάστρια δημοσίευσε στιγμιότυπο από την πισίνα, ενώ ο επιχειρηματίας μοιράστηκε δύο τρυφερές εικόνες που αποτυπώνουν τη στενή σχέση πατέρα και κόρης. Σε αυτές, απεικονίζεται μέσα στο νερό να κρατά με στοργή την Ξένια.

Κατερίνα Καινούργιου - Παναγιώτης Κουτσουμπής: Για baby swimming με την 6 μηνών κόρη τους, Ξένια

Κατερίνα Καινούργιου - Παναγιώτης Κουτσουμπής: Για baby swimming με την 6 μηνών κόρη τους, Ξένια

Κατερίνα Καινούργιου - Παναγιώτης Κουτσουμπής: Για baby swimming με την 6 μηνών κόρη τους, Ξένια

Κατερίνα Καινούργιου - Παναγιώτης Κουτσουμπής: Για baby swimming με την 6 μηνών κόρη τους, Ξένια

Το αγαπημένο ζευγάρι προσπαθεί να βρει την ισορροπία ανάμεσα στις επαγγελματικές του υποχρεώσεις και στη γονεϊκότητα, ζώντας μια νέα, πρωτόγνωρη καθημερινότητα, την οποία απολαμβάνουν, όμως, στο έπακρο.

Κρατώντας στην αγκαλιά τη σχεδόν έξι μηνών Ξένια, η Κατερίνα Καινούργιου και ο Παναγιώτης Κουτσουμπής ανακαλύπτουν ξανά τον κόσμο από την αρχή!

Κατερίνα Καινούργιου: Η νέα δραστηριότητα που έκανε με την κόρη της, Ξένια

Το φετινό καλοκαίρι είχε επίσης ξεχωριστή σημασία για εκείνους, καθώς στις διακοπές τους στην Πάρο δεν ήταν πλέον μόνοι, αλλά είχαν στο πλευρό τους την καλύτερη παρέα: την κορούλα τους.

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KΑΤΕΡΙΝΑ ΚΑΙΝΟΥΡΓΙΟΥ
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ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΚΟΥΤΣΟΥΜΠΗΣ
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