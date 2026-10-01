Μια διαφορετική δραστηριότητα με τη μονάκριβη κόρη τους απόλαυσαν το μεσημέρι της Πέμπτης (1 Οκτωβρίου) η Κατερίνα Καινούργιου και ο Παναγιώτης Κουτσουμπής.
Κατερίνα Καινούργιου: Αποκάλυψε τα πάντα για τη βάπτιση της Ξένιας
Οι ευτυχισμένοι γονείς πήγαν τη μικρή Ξένια για baby swimming, ανεβάζοντας σχετικά στιγμιότυπα στον προσωπικό τους λογαριασμό στο Instagram.
Η παρουσιάστρια δημοσίευσε στιγμιότυπο από την πισίνα, ενώ ο επιχειρηματίας μοιράστηκε δύο τρυφερές εικόνες που αποτυπώνουν τη στενή σχέση πατέρα και κόρης. Σε αυτές, απεικονίζεται μέσα στο νερό να κρατά με στοργή την Ξένια.
Το αγαπημένο ζευγάρι προσπαθεί να βρει την ισορροπία ανάμεσα στις επαγγελματικές του υποχρεώσεις και στη γονεϊκότητα, ζώντας μια νέα, πρωτόγνωρη καθημερινότητα, την οποία απολαμβάνουν, όμως, στο έπακρο.
Κρατώντας στην αγκαλιά τη σχεδόν έξι μηνών Ξένια, η Κατερίνα Καινούργιου και ο Παναγιώτης Κουτσουμπής ανακαλύπτουν ξανά τον κόσμο από την αρχή!
Κατερίνα Καινούργιου: Η νέα δραστηριότητα που έκανε με την κόρη της, Ξένια
Το φετινό καλοκαίρι είχε επίσης ξεχωριστή σημασία για εκείνους, καθώς στις διακοπές τους στην Πάρο δεν ήταν πλέον μόνοι, αλλά είχαν στο πλευρό τους την καλύτερη παρέα: την κορούλα τους.Διαβάστε όλα τα lifestyle νεα, για Celebrities και Media.