Νάντια Μπέλε: Το Instagram, οι σπουδές, τα κοσμήματα και το Cash or Trash

Η Τζένιφερ Άνιστον ήταν η πρώτη σταρ που απέκτησε κόσμημά της

Celebrities & Gossip Νεα
Celebrities & Gossip Νεα
Πηγή: Φωτογραφίες εξωφύλλου: Instagram.com
Η καταξιωμένη σχεδιάστρια εικαστικού κοσμήματος Νάντια Μπέλε, η οποία έχει δημιουργήσει μοναδικά κοσμήματα για διάσημες σταρ του Χόλιγουντ μέχρι και μέλη βασιλικών οικογενειών, είναι η νέα αγοράστρια του Cash or Trash.

Μελέτης Παγώνης: To Instagram, το event planning και το Cash or Trash

 

Ελομίδα Βισβίκη: Ο γάμος με τον «Mr. Google Maps» και το Cash or Trash

Γνωρίζοντας τη Νάντια Μπέλε - Το βιογραφικό της buyer του Cash or Trash

  • Kατάγεται από την Αρκαδία, μεγάλωσε στην Κορινθία και ήρθε στην Αθήνα το 1995
  • Το πραγματικό της όνομα είναι Νάντια Βελέντζα, ενώ ο προσωπικός της λογαριασμός στο Instagram είναι @nadiabelejewels
  • Από την οικογένειά της είχε έντονες επιρροές που σχετίζονταν με την κοσμηματοποιία

 

  • Πάντα αγαπούσε τα κοσμήματα, ενώ τα πρώτα σκουλαρίκια που επέλεξε να φορέσει ήταν ένα ζευγάρι μονόπετρα ρουμπίνια
  • Είναι απόφοιτη της σχολής Αργυροχρυσοχοΐας, ενώ έχει παρακολουθήσει μαθήματα γλυπτικής και σκηνογραφίας στην Ανώτατη Σχολή Καλών Τεχνών
  • Το εργαστήριό της το άνοιξε όταν ήταν 19 χρόνων και παράλληλα συνέχισε να σπουδάζει σε Σχολή Υποκριτικής και Ικεμπάνα (ιαπωνική ανθοδετική)

 

  • Όπως λέει και η ίδια: «Οι γνώσεις κι η συνεχής επιμόρφωση ενισχύουν την ηγετική, επιχειρηματική, οικονομική, και κοινωνική μου παιδεία, και συμβάλουν στο να αποκτώ ακόμη περισσότερες δεξιότητες προσωπικής ανάπτυξης. Θα συνεχίσω να επιμορφώνομαι όσο ζω»
  • Πηγή έμπενυσής της δηλώνει ότι είναι ο άνθρωπος, επιλέγοντας να δημιουργεί κοσμήματα κατά παραγγελία κι αποκλειστικά για κάθε πελάτισσα/πελάτη
  • Οι δημιουργίες της χαίρουν αποδοχής από σπουδαίες προσωπικότητες παγκοσμίως. Συγκεκριμένα, κοσμήματά της έχουν φορέσει οι Έλενα Ναθαναήλ, Τζένιφερ Άνιστον, Μόνικα Μπελούτσι κ.ά.

 

 

  • Τιμήθηκε από το Βατικανό, για το σεβαλιέ δαχτυλίδι by NadiaBele που σχεδίασε και δημιούργησε για τον Καρδινάλιο Ernest Simoni, αποκλειστικά για τα βραβεία «Sciacca» τον Σεπτέμβριο του 2021
  • Τα ταξίδια αποτελούν την πιο ανεξάντλητη πηγή έμπνευσής της
  • Φέτος, τη συναντούμε ως buyer στο Cash or Trash, την τηλεοπτική εκπομπή που αγαπά τα παλιά αντικείμενα, με παρουσιάστρια την Δέσποινα Μοιραράκη.

 

 

