Νάντια Μπέλε: Το Instagram, οι σπουδές, τα κοσμήματα και το Cash or Trash

Η καταξιωμένη σχεδιάστρια εικαστικού κοσμήματος Νάντια Μπέλε, η οποία έχει δημιουργήσει μοναδικά κοσμήματα για διάσημες σταρ του Χόλιγουντ μέχρι και μέλη βασιλικών οικογενειών, είναι η νέα αγοράστρια του Cash or Trash.

Γνωρίζοντας τη Νάντια Μπέλε - Το βιογραφικό της buyer του Cash or Trash

Kατάγεται από την Αρκαδία, μεγάλωσε στην Κορινθία και ήρθε στην Αθήνα το 1995

Το πραγματικό της όνομα είναι Νάντια Βελέντζα, ενώ ο προσωπικός της λογαριασμός στο Instagram είναι @nadiabelejewels

Από την οικογένειά της είχε έντονες επιρροές που σχετίζονταν με την κοσμηματοποιία

Πάντα αγαπούσε τα κοσμήματα, ενώ τα πρώτα σκουλαρίκια που επέλεξε να φορέσει ήταν ένα ζευγάρι μονόπετρα ρουμπίνια

Είναι απόφοιτη της σχολής Αργυροχρυσοχοΐας, ενώ έχει παρακολουθήσει μαθήματα γλυπτικής και σκηνογραφίας στην Ανώτατη Σχολή Καλών Τεχνών

Το εργαστήριό της το άνοιξε όταν ήταν 19 χρόνων και παράλληλα συνέχισε να σπουδάζει σε Σχολή Υποκριτικής και Ικεμπάνα (ιαπωνική ανθοδετική)

Όπως λέει και η ίδια: «Οι γνώσεις κι η συνεχής επιμόρφωση ενισχύουν την ηγετική, επιχειρηματική, οικονομική, και κοινωνική μου παιδεία, και συμβάλουν στο να αποκτώ ακόμη περισσότερες δεξιότητες προσωπικής ανάπτυξης. Θα συνεχίσω να επιμορφώνομαι όσο ζω»

Πηγή έμπενυσής της δηλώνει ότι είναι ο άνθρωπος, επιλέγοντας να δημιουργεί κοσμήματα κατά παραγγελία κι αποκλειστικά για κάθε πελάτισσα/πελάτη

Οι δημιουργίες της χαίρουν αποδοχής από σπουδαίες προσωπικότητες παγκοσμίως. Συγκεκριμένα, κοσμήματά της έχουν φορέσει οι Έλενα Ναθαναήλ, Τζένιφερ Άνιστον, Μόνικα Μπελούτσι κ.ά.