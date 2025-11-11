Νάντια Μπέλε: Το Instagram, οι σπουδές, τα κοσμήματα και το Cash or Trash

Η καταξιωμένη σχεδιάστρια εικαστικού κοσμήματος Νάντια Μπέλε, η οποία έχει δημιουργήσει μοναδικά κοσμήματα για διάσημες σταρ του Χόλιγουντ μέχρι και μέλη βασιλικών οικογενειών, είναι η νέα αγοράστρια του Cash or Trash.
Μελέτης Παγώνης: To Instagram, το event planning και το Cash or Trash
Ελομίδα Βισβίκη: Ο γάμος με τον «Mr. Google Maps» και το Cash or Trash
Γνωρίζοντας τη Νάντια Μπέλε - Το βιογραφικό της buyer του Cash or Trash
- Kατάγεται από την Αρκαδία, μεγάλωσε στην Κορινθία και ήρθε στην Αθήνα το 1995
- Το πραγματικό της όνομα είναι Νάντια Βελέντζα, ενώ ο προσωπικός της λογαριασμός στο Instagram είναι @nadiabelejewels
- Από την οικογένειά της είχε έντονες επιρροές που σχετίζονταν με την κοσμηματοποιία
- Πάντα αγαπούσε τα κοσμήματα, ενώ τα πρώτα σκουλαρίκια που επέλεξε να φορέσει ήταν ένα ζευγάρι μονόπετρα ρουμπίνια
- Είναι απόφοιτη της σχολής Αργυροχρυσοχοΐας, ενώ έχει παρακολουθήσει μαθήματα γλυπτικής και σκηνογραφίας στην Ανώτατη Σχολή Καλών Τεχνών
- Το εργαστήριό της το άνοιξε όταν ήταν 19 χρόνων και παράλληλα συνέχισε να σπουδάζει σε Σχολή Υποκριτικής και Ικεμπάνα (ιαπωνική ανθοδετική)
- Όπως λέει και η ίδια: «Οι γνώσεις κι η συνεχής επιμόρφωση ενισχύουν την ηγετική, επιχειρηματική, οικονομική, και κοινωνική μου παιδεία, και συμβάλουν στο να αποκτώ ακόμη περισσότερες δεξιότητες προσωπικής ανάπτυξης. Θα συνεχίσω να επιμορφώνομαι όσο ζω»
- Πηγή έμπενυσής της δηλώνει ότι είναι ο άνθρωπος, επιλέγοντας να δημιουργεί κοσμήματα κατά παραγγελία κι αποκλειστικά για κάθε πελάτισσα/πελάτη
- Οι δημιουργίες της χαίρουν αποδοχής από σπουδαίες προσωπικότητες παγκοσμίως. Συγκεκριμένα, κοσμήματά της έχουν φορέσει οι Έλενα Ναθαναήλ, Τζένιφερ Άνιστον, Μόνικα Μπελούτσι κ.ά.
- Τιμήθηκε από το Βατικανό, για το σεβαλιέ δαχτυλίδι by NadiaBele που σχεδίασε και δημιούργησε για τον Καρδινάλιο Ernest Simoni, αποκλειστικά για τα βραβεία «Sciacca» τον Σεπτέμβριο του 2021
- Τα ταξίδια αποτελούν την πιο ανεξάντλητη πηγή έμπνευσής της
- Φέτος, τη συναντούμε ως buyer στο Cash or Trash, την τηλεοπτική εκπομπή που αγαπά τα παλιά αντικείμενα, με παρουσιάστρια την Δέσποινα Μοιραράκη.
Διαβάστε όλα τα lifestyle νεα, για Celebrities και Media.