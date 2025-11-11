Άγιος Παντελεήμονας: Οι κινήσεις των δολοφόνων του 31χρονου πριν συλληφθούν

Η επιχείρηση και οι συλλήψεις - Φωτογραφίες και βίντεο

11.11.25 , 11:43 Άγιος Παντελεήμονας: Οι κινήσεις των δολοφόνων του 31χρονου πριν συλληφθούν
Ελλαδα
Άγιος Παντελεήμονας δολοφονία 31χρονου
Υπόθεση ανθρωποκτονίας σε βάρος 31χρονου αλλοδαπού, που σημειώθηκε στις 10 Οκτωβρίου 2025 στον Άγιο Παντελεήμονα, εξιχνιάστηκε από την Υποδιεύθυνση Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Αθηνών. Για την υπόθεση συνελήφθησαν δύο αλλοδαποί, ηλικίας 29 και 38 ετών, ενώ κατηγορείται και ένα ακόμη άτομο που φέρεται να είχε εμπλοκή στα γεγονότα.

Μετά από συνδυαστική αξιολόγηση πληροφοριών και αποδεικτικών στοιχείων, συστάθηκε ειδική ομάδα αστυνομικών της Υποδιεύθυνσης, η οποία έθεσε υπό διακριτική επιτήρηση τις οικίες όπου διέμεναν οι κατηγορούμενοι. Το πρωί της 6ης Νοεμβρίου 2025 πραγματοποιήθηκε στοχευμένη αστυνομική επιχείρηση, στο πλαίσιο της οποίας οι δύο άνδρες εντοπίστηκαν και οδηγήθηκαν στην Υπηρεσία. Αξίζει να σημειωθεί πως ο 38χρονος, μόλις αντιλήφθηκε την παρουσία των αστυνομικών, επιχείρησε να διαφύγει, όμως ακινητοποιήθηκε άμεσα.

Σε βάρος των δύο σχηματίστηκε δικογραφία για τετελεσμένη ανθρωποκτονία, επικίνδυνη σωματική βλάβη, αρπαγή και ληστεία κατά συναυτουργία, καθώς και για παραβάσεις της νομοθεσίας περί ναρκωτικών και όπλων, ενώ ο ένας κατηγορείται επιπλέον για απείθεια.

Από την ενδελεχή προανακριτική έρευνα προέκυψε ότι το πρωί της 10ης Οκτωβρίου 2025 οι δράστες ακινητοποίησαν με χρήση βίας έναν 48χρονο αλλοδαπό, συγκάτοικο του θύματος, τη στιγμή που εκείνος έβγαινε από την οικία τους στον Άγιο Παντελεήμονα. Τον εξανάγκασαν να τους επιτρέψει την είσοδο στο σπίτι, όπου τον έδεσαν και του προκάλεσαν σωματικές βλάβες με σωματική βία και αιχμηρά αντικείμενα.

