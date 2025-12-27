Honda: Οι ενέργειες για την ανακύκλωση και το περιβάλλον

Η Honda Motor Europe δημοσίευσε την Ευρωπαϊκή Έκθεση Βιωσιμότητας 2025, η οποία παρουσιάζει τις περιβαλλοντικές επιδόσεις βιωσιμότητας της εταιρείας σε όλες τις ευρωπαϊκές της δραστηριότητες και σε ολόκληρη την αλυσίδα αξίας της κατά το προηγούμενο οικονομικό έτος.

Ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα από τους τελευταίους 12 μήνες είναι οι δράσεις της Honda Italia Industriale (HII), όπως η ανάπτυξη μονάδας επεξεργασίας λυμάτων με δυνατότητα επεξεργασίας 4.000 τόνων νερού ετησίως και επαναχρησιμοποίησης περίπου του 75% αυτού. Παράλληλα, η επαναχρησιμοποίηση υλικών συσκευασίας και η ανακύκλωση οδήγησαν σε εκτιμώμενη εξοικονόμηση 2.044 τόνων CO₂ στις εγκαταστάσεις παραγωγής.

Η Έκθεση Βιωσιμότητας καλύπτει επίσης τις κοινωνικές επιδόσεις, την εταιρική διακυβέρνηση και τις δράσεις εταιρικής υπευθυνότητας της Honda σε ολόκληρη την Ευρώπη. Σε αυτές περιλαμβάνονται η διαρκής δέσμευση της εταιρείας στη δημιουργία θετικού κοινωνικού αντίκτυπου και στη στήριξη της ευημερίας των εργαζομένων, καθώς και πρωτοβουλίες οδικής ασφάλειας στο πλαίσιο της δέσμευσης για μηδενικούς θανάτους από τροχαία ατυχήματα με οχήματα Honda έως το 2050.