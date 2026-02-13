Κρήτη: Η καρδιά πρόδωσε τον 27χρονο δάσκαλο – Τι έδειξε η ιατροδικαστική

Προδομένος από την καρδιά του έφυγε, σύμφωνα με πληροφορίες, ο 27χρονος δάσκαλος από τον Τύρναβο που δίδασκε στο Ρέθυμνο. Η ιατροδικαστική εξέταση ολοκληρώθηκε και η δικαστική συντάκτρια του Star, Άννα Σταματιάδου έχει το ρεπορτάζ.

Χθες έφτασε η παραγγελία στην Ιατροδικαστική Υπηρεσία Ρεθύμνου. Σήμερα, αφού συγκεντρώθηκαν όλες οι απαραίτητες πληροφορίες για τον 27χρονο δάσκαλο, πραγματοποιήθηκε η ιατροδικαστική εξέταση.

Δεν προέκυψε εγκληματική ενέργεια. Δεν διαπιστώθηκαν καταχρήσεις, ούτε κάποιο εγκεφαλικό επεισόδιο ή ανεύρυσμα.

Ο 27χρονος Θοδωρής, σύμφωνα με τα ευρήματα, αντιμετώπιζε σοβαρό καρδιολογικό πρόβλημα. Πιο συγκεκριμένα, έπασχε από διατατική μυοκαρδιοπάθεια και φαίνεται πως δεν το γνώριζε.

Κρήτη: Τι είχε πει ο 27χρονος σε φίλους λίγο πριν καταλήξει

Σύμφωνα με πληροφορίες από το περιβάλλον του, ο άτυχος Θοδωρής φέρεται να είχε κάποιες μικροενοχλήσεις την περασμένη εβδομάδα και το είχε μοιραστεί με φίλους του. Ίσως η κατάστασή του να μην εκτιμήθηκε σωστά.

Είναι το δεύτερο χτύπημα της μοίρας για την οικογένειά του. Πριν από δέκα χρόνια είχε χάσει τη μητέρα του, σε ηλικία μόλις 41 ετών.

Τώρα συγγενείς, φίλοι και συνάδελφοι ετοιμάζονται να του πουν το τελευταίο αντίο. Η κηδεία του θα γίνει αύριο στην ιδιαίτερη πατρίδα του, στα Πλατανούλια Τυρνάβου.