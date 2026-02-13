Κρήτη: Η καρδιά πρόδωσε τον 27χρονο δάσκαλο – Τι έδειξε η ιατροδικαστική

Αύριο στον Τύρναβο η κηδεία του - Πριν 10 χρόνια είχε χάσει τη μητέρα του

Επιμέλεια STAR.GR
Ελλαδα
Πηγή: Δελτίο Ειδήσεων STAR
Απόσπασμα από το δελτίο ειδήσεων του STAR (13/2/2026) / Ρεπορτάζ της Άννας Σταματιάδου
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά
Με μια ματιά - by STAR AI
  • 27χρονος δάσκαλος από τον Τύρναβο πέθανε από καρδιολογικό πρόβλημα, σύμφωνα με ιατροδικαστική εξέταση.
  • Δεν προέκυψε εγκληματική ενέργεια ή καταχρήσεις, ούτε εγκεφαλικό επεισόδιο ή ανεύρυσμα.
  • Ο Θοδωρής έπασχε από διατατική μυοκαρδιοπάθεια, πιθανώς χωρίς να το γνωρίζει.
  • Είχε αναφέρει μικροενοχλήσεις σε φίλους την προηγούμενη εβδομάδα.
  • Η κηδεία του θα γίνει αύριο στα Πλατανούλια Τυρνάβου.

Προδομένος από την καρδιά του έφυγε, σύμφωνα με πληροφορίες, ο 27χρονος δάσκαλος από τον Τύρναβο που δίδασκε στο Ρέθυμνο. Η ιατροδικαστική εξέταση ολοκληρώθηκε και η δικαστική συντάκτρια του Star, Άννα Σταματιάδου έχει το ρεπορτάζ.

Χθες έφτασε η παραγγελία στην Ιατροδικαστική Υπηρεσία Ρεθύμνου. Σήμερα, αφού συγκεντρώθηκαν όλες οι απαραίτητες πληροφορίες για τον 27χρονο δάσκαλο, πραγματοποιήθηκε η ιατροδικαστική εξέταση.

Θρήνος στην Κρήτη: Πέθανε ξαφνικά 28χρονος δάσκαλος

Προδομένος από την καρδιά του έφυγε, σύμφωνα με πληροφορίες, ο 27χρονος δάσκαλος από τον Τύρναβο

Δεν προέκυψε εγκληματική ενέργεια. Δεν διαπιστώθηκαν καταχρήσεις, ούτε κάποιο εγκεφαλικό επεισόδιο ή ανεύρυσμα.

Ο 27χρονος Θοδωρής, σύμφωνα με τα ευρήματα, αντιμετώπιζε σοβαρό καρδιολογικό πρόβλημα. Πιο συγκεκριμένα, έπασχε από διατατική μυοκαρδιοπάθεια και φαίνεται πως δεν το γνώριζε.

Κρήτη: «Ένιωσα ότι ο αδερφός μου είναι νεκρός, όπως ένιωσα για τη μαμά μας»

Κρήτη: Τι είχε πει ο 27χρονος σε φίλους λίγο πριν καταλήξει

Κρήτη: Τι είχε πει ο 27χρονος σε φίλους λίγο πριν καταλήξει

Σύμφωνα με πληροφορίες από το περιβάλλον του, ο άτυχος Θοδωρής φέρεται να είχε κάποιες μικροενοχλήσεις την περασμένη εβδομάδα και το είχε μοιραστεί με φίλους του. Ίσως η κατάστασή του να μην εκτιμήθηκε σωστά.

Είναι το δεύτερο χτύπημα της μοίρας για την οικογένειά του. Πριν από δέκα χρόνια είχε χάσει τη μητέρα του, σε ηλικία μόλις 41 ετών.

Τώρα συγγενείς, φίλοι και συνάδελφοι ετοιμάζονται να του πουν το τελευταίο αντίο. Η κηδεία του θα γίνει αύριο στην ιδιαίτερη πατρίδα του, στα Πλατανούλια Τυρνάβου.

 

 

