Παντρεύτηκαν ο Γιάννης Ραγκούσης και η Μαρίνα Κοντοτόλη!

Ο Γιάννης Ραγκούσης και η Μαρίνα Κοντοτόλη ανέβηκαν χθες (Παρασκευή 26 Δεκεμβρίου) τα σκαλιά της εκκλησίας και ενώθηκαν με τα ιερά δεσμά του γάμου σε μια τελετή σε στενό οικογενειακό κύκλο.
Ο πρώην υπουργός και η βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ επέλεξαν την Αγία Σοφία Ακροπόλεως για την τόσο σημαντική αυτή στιγμή της ζωής τους. Κουμπάροι του ζευγαριού είναι οι φίλοι τους Γιώργος Μακρόπουλος και η σύζυγός του, Άννα. Στον γάμο παρευρέθηκαν και τα παιδιά που έχουν αποκτήσει από προηγούμενους γάμους τους.
Κοντοτόλη: Υποψήφια βουλευτής η γοητευτική σύντροφος του Γιάννη Ραγκούση
Η Μαρίνα Κοντοτόλη έλαμπε μέσα στο δαντελένιο νυφικό που επέλεξε το οποίο είχε και μερικά cut outs τόσο μπροστά όσο και πίσω στην πλάτη. Αξίζει να σημειωθεί ότι η καταγωγή της είναι από τη Γλυκομηλιά Καλαμπάκας, όπου και δραστηριοποιείται επιχειρηματικά, καθώς έχει ανοίξει αλυσίδα κομμωτηρίων.
Ο Γιάννης Ραγκούσης απέκτησε τρία παιδιά από τον γάμο του με την Κατερίνα Ρούσσου: έναν γιο, τον Νικόλα, και δύο κόρες, την Ειρήνη και τη Βασιλική. Η Μαρίνα Κοντοτόλη έχει δύο κόρες από τον προηγούμενο γάμο της.
