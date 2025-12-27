Παντρεύτηκαν ο Γιάννης Ραγκούσης και η Μαρίνα Κοντοτόλη!

Το φωτογραφικό άλμπουμ του γάμου τους στην Αγία Σοφία Ακροπόλεως

Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά

Ο Γιάννης Ραγκούσης και η Μαρίνα Κοντοτόλη ανέβηκαν χθες (Παρασκευή 26 Δεκεμβρίου) τα σκαλιά της εκκλησίας και ενώθηκαν με τα ιερά δεσμά του γάμου σε μια τελετή σε στενό οικογενειακό κύκλο. 

Παντρεύτηκαν Ραγκούσης - Κοντοτόλη

Στιγμιότυπο από τον γάμο Ραγκούση - Κοντοτόλη / Eurokinissi (Σωτήρης Δημητρόπουλος)

Ο πρώην υπουργός και η βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ επέλεξαν την Αγία Σοφία Ακροπόλεως για την τόσο σημαντική αυτή στιγμή της ζωής τους. Κουμπάροι του ζευγαριού είναι οι φίλοι τους Γιώργος Μακρόπουλος και η σύζυγός του, Άννα. Στον γάμο παρευρέθηκαν και τα παιδιά που έχουν αποκτήσει από προηγούμενους γάμους τους. 

 

Κοντοτόλη: Υποψήφια βουλευτής η γοητευτική σύντροφος του Γιάννη Ραγκούση

Εικόνες από γάμο Ραγκούση

Το ευτυχισμένο ζευγάρι βγαίνοντας από την εκκλησία / Eurokinissi (Σωτήρης Δημητρόπουλος)

Η Μαρίνα Κοντοτόλη έλαμπε μέσα στο δαντελένιο νυφικό που επέλεξε το οποίο είχε και μερικά cut outs τόσο μπροστά όσο και πίσω στην πλάτη. Αξίζει να σημειωθεί ότι η καταγωγή της είναι από τη Γλυκομηλιά Καλαμπάκας, όπου και δραστηριοποιείται επιχειρηματικά, καθώς έχει ανοίξει αλυσίδα κομμωτηρίων. 

Δείτε φωτογραφικό υλικό: 

Η Μαρίνα Κοντοτόλη

Ο Γιάννης Ραγκούσης

Το ευτυχισμένο ζευγάρι

Ραγκούσης και Κοντοτόλη με τα παιδιά τους

Ο Γιάννης Ραγκούσης απέκτησε τρία παιδιά από τον γάμο του με την Κατερίνα Ρούσσου: έναν γιο, τον Νικόλα, και δύο κόρες, την Ειρήνη και τη Βασιλική. Η Μαρίνα Κοντοτόλη έχει δύο κόρες από τον προηγούμενο γάμο της.

*Φωτογραφίες: Eurokinissi (Σωτήρης Δημητρόπουλος)

Διαβάστε περισσότερα:
ΜΑΡΙΝΑ ΚΟΝΤΟΤΟΛΗ
 |
ΓΙΑΝΝΗΣ ΡΑΓΚΟΥΣΗΣ
 |
ΓΑΜΟΣ
 |
ΣΥΡΙΖΑ
