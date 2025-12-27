Παντρεύτηκαν ο Γιάννης Ραγκούσης και η Μαρίνα Κοντοτόλη!

Ο Γιάννης Ραγκούσης και η Μαρίνα Κοντοτόλη ανέβηκαν χθες (Παρασκευή 26 Δεκεμβρίου) τα σκαλιά της εκκλησίας και ενώθηκαν με τα ιερά δεσμά του γάμου σε μια τελετή σε στενό οικογενειακό κύκλο.

Στιγμιότυπο από τον γάμο Ραγκούση - Κοντοτόλη / Eurokinissi (Σωτήρης Δημητρόπουλος)

Ο πρώην υπουργός και η βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ επέλεξαν την Αγία Σοφία Ακροπόλεως για την τόσο σημαντική αυτή στιγμή της ζωής τους. Κουμπάροι του ζευγαριού είναι οι φίλοι τους Γιώργος Μακρόπουλος και η σύζυγός του, Άννα. Στον γάμο παρευρέθηκαν και τα παιδιά που έχουν αποκτήσει από προηγούμενους γάμους τους.

Το ευτυχισμένο ζευγάρι βγαίνοντας από την εκκλησία / Eurokinissi (Σωτήρης Δημητρόπουλος)

Η Μαρίνα Κοντοτόλη έλαμπε μέσα στο δαντελένιο νυφικό που επέλεξε το οποίο είχε και μερικά cut outs τόσο μπροστά όσο και πίσω στην πλάτη. Αξίζει να σημειωθεί ότι η καταγωγή της είναι από τη Γλυκομηλιά Καλαμπάκας, όπου και δραστηριοποιείται επιχειρηματικά, καθώς έχει ανοίξει αλυσίδα κομμωτηρίων.

Δείτε φωτογραφικό υλικό:

Ο Γιάννης Ραγκούσης απέκτησε τρία παιδιά από τον γάμο του με την Κατερίνα Ρούσσου: έναν γιο, τον Νικόλα, και δύο κόρες, την Ειρήνη και τη Βασιλική. Η Μαρίνα Κοντοτόλη έχει δύο κόρες από τον προηγούμενο γάμο της.

*Φωτογραφίες: Eurokinissi (Σωτήρης Δημητρόπουλος)