Έκτακτο δελτίο επιδείνωσης του καιρού - Ισχυρές καταιγίδες

Πορτοκαλί προειδοποίηση - Σε ποιες περιοχές θα ενταθούν τα φαινόμενα

Ελλαδα
Έκτακτο δελτίο επιδείνωσης του καιρού - Ισχυρές καταιγίδες
Με μια ματιά - by STAR AI
  • Έκτακτο δελτίο επιδείνωσης καιρού από την ΕΜΥ με πορτοκαλί προειδοποίηση για ισχυρές βροχές και καταιγίδες από το βράδυ του Σαββάτου έως το απόγευμα της Κυριακής.
  • Ιδιαίτερα επηρεασμένες περιοχές: Κέρκυρα, Παξοί, Ήπειρος, ανατολική Μακεδονία και Θράκη.
  • Θυελλώδεις νότιοι άνεμοι στο Ιόνιο (7-8 μποφόρ) και στο Αιγαίο (8-9 μποφόρ) αναμένονται το Σαββατοκύριακο.
  • Αφρικανική σκόνη θα επηρεάσει κυρίως τη Νότια Ελλάδα, με λασποβροχές και θερμοκρασίες άνω των 20°C.
  • Νέα επεισόδια βροχοπτώσεων αναμένονται την Κυριακή και την Τρίτη, με σταδιακή υποχώρηση της αστάθειας.

Έκτακτο δελτίο επιδείνωσης του καιρού εξέδωσε η ΕΜΥ για σήμερα Σάββατο με πορτοκαλί προειδοποίηση. 

Ισχυρές βροχές και καταιγίδες προβλέπονται από σήμερα το βράδυ και έως και την Κυριακή το απόγευμα σε περιοχές της δυτικής και της βόρειας χώρας.

Σύμφωνα με την ΕΜΥ αναμένονται ισχυρές βροχές και καταιγίδες από σήμερα το βράδυ του Σαββάτου και έως και την Κυριακή το απόγευμα σε περιοχές της δυτικής και της βόρειας χώρας.

Κακοκαιρία: Σε ποιες περιοχές αναμένονται ισχυρές καταιγίδες

στην περιοχή Κέρκυρας - Παξών από το βράδυ σήμερα Σάββατο 14-02-2026 έως και το πρωί της Κυριακής 15-02-2026

στην Ήπειρο από τη νύχτα απόψε έως και τις μεσημβρινές ώρες της Κυριακής 15-02-2026

στην ανατολική Μακεδονία και τη Θράκη αύριο Κυριακή (15-02-2026) από τις προμεσημβρινές ώρες έως αργά το απόγευμα.

Πολύ ισχυροί έως θυελλώδεις νότιοι άνεμοι θα πνέουν σήμερα το βράδυ στο Ιόνιο (7 με 8 μποφόρ) και αύριο Κυριακή στο Αιγαίο (8 και στα ανατολικά του τμήματα 9 μποφόρ).

Έρχεται αφρικανική σκόνη 

Οι μετεωρολογικές συνθήκες ευνοούν σημαντική μεταφορά αφρικανικής σκόνης στη ανατολική Ελλάδα και κυρίως στις νότιες και κεντρικές περιοχές της (Πελοπόννησο, Κρήτη, ανατολική Στερεά, συμπεριλαμβανομένης της Αττικής, Κυκλάδες και Εύβοια).

Λασποβροχές, θερμοκρασίες άνω των 20°C και αφρικανική σκόνη το Σαββατοκύριακο

Μετά τα βαρομετρικά χαμηλά που επηρέασαν τη χώρα τις τελευταίες μέρες, το Σαββατοκύριακο αναμένεται να φέρει δύο πρόσωπα στον καιρό, με σημαντικές διαφοροποιήσεις στις καιρικές συνθήκες ανά περιοχή.

Η θερμοκρασία θα ξεπεράσει τους 20°C στα ηπειρωτικά, ενώ η Κρήτη αναμένεται να καταγράψει ακόμα υψηλότερες τιμές, φτάνοντας τους 23°C.

Ωστόσο, τα δυτικά και βόρεια τμήματα της χώρας θα πλήττονται από λασποβροχές και καταιγίδες, ενώ στα ορεινά θα σημειωθούν λίγα χιόνια.

Παράλληλα αφρικανική σκόνη θα καλύψει το μεγαλύτερο μέρος της χώρας, με τις μεγαλύτερες συγκεντρώσεις να εντοπίζονται στη Νότια Ελλάδα και ειδικά στην Κρήτη, την Πελοπόννησο και το Νότιο Αιγαίο. Σημαντικές αυξήσεις αναμένονται και σε τμήματα της Βόρειας Ελλάδας.

Θοδωρής Κολυδάς: Επιστροφή σε πιο ήρεμους ρυθμούς με νέα επεισόδια βροχοπτώσεων

Ο μετεωρολόγος Θοδωρής Κολυδάς σε ανάρτησή του ανέφερε ότι η ατμόσφαιρα φαίνεται να επιστρέφει σε πιο ήρεμους ρυθμούς, με την αστάθεια να υποχωρεί σταδιακά από το απόγευμα του Σαββάτου.

Ωστόσο, προειδοποίησε ότι ο καιρός δεν θα παραμείνει σταθερός για πολύ, καθώς νέα επεισόδια βροχοπτώσεων αναμένονται την Κυριακή και την Τρίτη.

Σύμφωνα με τις προγνώσεις του, οι βροχές της Κυριακής θα επηρεάσουν κυρίως τα δυτικά και τα βόρεια τμήματα της χώρας, ενώ το σύστημα της Τρίτης εμφανίζεται πιο οργανωμένο και αναμένεται να απασχολήσει το μεγαλύτερο μέρος της επικράτειας πριν τα φαινόμενα εξασθενήσουν και σταδιακά σταματήσουν.

Ιδιαίτερη προσοχή θα πρέπει να δοθεί στους ενισχυμένους νοτιάδες την Κυριακή, οι οποίοι στο Αιγαίο ενδέχεται να φτάσουν τα 8-9 μποφόρ.

Η θερμοκρασία την Κυριακή θα κινηθεί σε υψηλά για την εποχή επίπεδα, φτάνοντας ακόμα και τους 20°C, ενώ από την Τρίτη θα σημειώσει πτώση, παραμένοντας όμως πάνω από τα κανονικά επίπεδα, γύρω στους 16-17°C.

Διαβάστε όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο.
ΕΜΥ
 |
ΚΑΙΡΟΣ
 |
ΘΟΔΩΡΗΣ ΚΟΛΥΔΑΣ
