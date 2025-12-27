Γιώργος Μαζωνάκης: «Φτάνει, φτάνει. Ουδέν κρυπτόν υπό τον ήλιον»

Η πρώτη απάντηση μετά την καταγγελία του Στέφανου Παπαδόπουλου

Τελευταία Νέα
Δημοφιλή
27.12.25 , 12:39 Μπλόκα: Έκλεισαν στις 12 το μεσημέρι τα Μάλγαρα- Κρίσιμη σύσκεψη στη Νίκαια
27.12.25 , 12:10 Γρηγόρης Αρναούτογλου: Απέφυγε να απαντήσει σε ερώτηση για τον Λιάγκα
27.12.25 , 11:46 Η λίστα του Νίκολιτς για τη νέα ΑΕΚ: Οι αποχωρήσεις και οι μεταγραφές
27.12.25 , 11:37 Παντρεύτηκαν ο Γιάννης Ραγκούσης και η Μαρίνα Κοντοτόλη!
27.12.25 , 11:27 5+1 κινήσεις που φανερώνουν ότι κάποιος σου λέει ψέματα
27.12.25 , 11:08 Γιώργος Μαζωνάκης: «Φτάνει, φτάνει. Ουδέν κρυπτόν υπό τον ήλιον»
27.12.25 , 11:04 Εορταστικό ωράριο: Ανοιχτά σήμερα και αύριο τα καταστήματα (27-28/12)
27.12.25 , 10:48 Σε 3 στάδια η δολοφονία της Παπαδοπούλου: «Ο γιος της δεν πήγε στην κηδεία»
27.12.25 , 10:20 Σίσσυ Χρηστίδου: Οι on air ευχές και τα Χριστούγεννα στην Αθήνα
27.12.25 , 09:52 Σέρρες: Βρέθηκε αυτοκίνητο που μοιάζει με του διοικητή της πυροσβεστικής
27.12.25 , 09:24 Honda: Οι ενέργειες για την ανακύκλωση και το περιβάλλον
27.12.25 , 09:12 Βαρδούσια όρη: Σχεδόν αγκαλιασμένοι βρέθηκαν οι 4 νεκροί ορειβάτες
27.12.25 , 09:03 Χαρούλα Αλεξίου: Η ηλικία, οι γάμοι, ο καρκίνος και η υιοθεσία του γιου της
27.12.25 , 03:00 Εορτολόγιο: Ποιοι γιορτάζουν στις 27 Δεκεμβρίου
26.12.25 , 23:58 Θεσσαλονίκη: Απατεώνες άρπαξαν λίρες και κοσμήματα 500.000 ευρώ από 70χρονη
Γιώργος Λιάγκας - Μαρία Αντωνά: Χριστουγεννιάτικη απόδραση στο Ντουμπάι
Καρύδη-Αθερίδης: Ο έρωτας, τα σπίτια στην Αίγινα κι η αποκάλυψη της σχέσης
Αντώνης Μυριαγκός για Καλλιρρόη Μυριαγκού: «Έπρεπε να γίνουμε αποδεκτοί!»
Άγγελος Λάτσιος: Η σπάνια φωτογραφία με την αδελφή του, Λάουρα
Βαρδούσια όρη: Σχεδόν αγκαλιασμένοι βρέθηκαν οι 4 νεκροί ορειβάτες
Αργυρός: Mε τη Νίκα, τους γονείς και τον αδελφό του στο Παλλάς
GNTM Ειρήνη: «Είμαστε μαζί με τον Έντι, είμαστε μια χαρά»
Έλληνας διεθνής στο στόχαστρο Ολυμπιακού & ΠΑΟΚ - Μάχη για την απόκτησή του
Μαζωνάκης: Η οικιακή βοηθός, «τα χρωστούμενα» και τα έξοδα για... ψιλικά
Ανδρέας Γεωργίου: Ταΐζει την 4 μηνών κόρη του μπροστά στο στολισμένο δέντρο
Περισσότερα

VIDEOS

Παρθένος Σήμερα 22/04/25: Οι Προβλέψεις της Άσης Μπήλιου
Παρθένος: Σχέσεις στο μικροσκόπιο. Δουλειά και υγεία, σας δημιουργούν άγχος
Δάφνη Καραβοκύρη
Καραβοκύρη για Ζουγανέλη: «Η Ελεωνόρα είναι θεάρα»
Εριέττα Κούρκουλου
Εριέττα Κούρκουλου: Η φωτογραφία με τους γιους της από το
Δημήτρης Ήμελλος
Δημήτρης Ήμελλος: «Λύγισε» ο αδερφός του μιλώντας στο Αλήθειες με
Ηλιάνα Παπαγεωργίου
Ηλιάνα Παπαγεωργίου: «Ανακάλυψα τη δύναμη που δεν ήξερα ότι είχα»
Ματθίλδη Μαγγίρα
Ματθίλδη Μαγγίρα: Ο Παπανώτας, η αδερφή της Μπέττυ και τα
Ετεοκλής Παύλου
Το catwalk του Ετεοκλή Παύλου στο Breakfast@Star - «Ποιος είναι
Σοφία Κόκκαλη
Σοφία Κόκκαλη: Το spoiler για τον ρόλο της «Ιόλης» στους
Ηρώ
Ηρώ: «Όταν έκανα τον γιο μου ήταν ταμπού, ακούστηκαν χίλιες
Κωνσταντίνος Λάγκος
«Στην κατάθλιψή μου κάποιοι έφυγαν από δίπλα μου, ήταν μια
Νόνη Δούνια
Δούνια για Μαγγίρα - Παπανώτα: «Η Μπέττυ δε θα χρησιμοποιούσε
Ελένη Χατζίδου
Ελένη Χατζίδου: Η κόρη της ζητάει αδελφάκι - Η απάντηση
Ετεοκλής Παύλου - Δημήτρης Σταρόβας
Ετεοκλής Παύλου για Δημήτρη Σταρόβα: «Είδα τον εαυτό μου»
Ελένη Χατζίδου - Ετεοκλής Παύλου
Ελένη Χατζίδου: «Εγώ τον… πιτσιρίκο τον έκανα σύζυγο!»
Δημήτρης Παπανώτας - Μπέττυ Μαγγίρα
Παπανώτας για Μαγγίρα: «Θέλει να με χρησιμοποιήσει για να διαφημιστεί»
Προβολή 5 από 15
STAR.GR
Celebrities & Gossip Νεα
Όσα έλεγε ο Γιώργος Μαζωνάκης για τη σεξουαλική παρενόχληση στη νύχτα
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά

Την πρώτη του δημόσια απάντηση έδωσε ο Γιώργος Μαζωνάκης, μετά τον έντονο θόρυβο που προκλήθηκε τα τελευταία 24ωρα, με αφορμή την καταγγελία από τον Στέφανο Παπαδόπουλο.

Ο γνωστός τραγουδιστής επέλεξε να τοποθετηθεί μέσω των social media, απευθυνόμενος στους διαδικτυακούς του φίλους και θέλοντας να μοιραστεί τη δική του πλευρά, αλλά και τη συναισθηματική κατάσταση στην οποία βρίσκεται αυτή την περίοδο.

Μαζωνάκης: Η οικιακή βοηθός, «τα χρωστούμενα» και τα έξοδα για... ψιλικά

Σύμφωνα με όσα ανέφερε, ο Γιώργος Μαζωνάκης διανύει μια ιδιαίτερα δύσκολη φάση της ζωής του, γεγονός που, όπως φαίνεται, τον οδήγησε στο να μιλήσει ανοιχτά μέσα από τον προσωπικό του λογαριασμό στο Instagram, σήμερα 27/12. Η ανάρτησή του προκάλεσε άμεσα αντιδράσεις και σχόλια, με πολλούς θαυμαστές του να του εκφράζουν τη στήριξή τους.

Ο καλλιτέχνης θέλησε, μεταξύ άλλων, να ευχαριστήσει το κοινό του για τη στάση που κράτησε απέναντί του το τελευταίο διάστημα, αλλά και να στείλει ένα σαφές μήνυμα προς όσους, όπως ανέφερε, θεωρούν ότι έχουν λόγο ή έλεγχο στη ζωή του τα τελευταία χρόνια. Παράλληλα, έκανε αναφορά στη δουλειά του και στις εμφανίσεις του, τονίζοντας τη σημασία που έχει για εκείνον η επαφή με τον κόσμο.

 

Το βίντεο που πόσταρε ο Γιώργος Μαζωνάκης

Στο βίντεο που δημοσίευσε, ο Γιώργος Μαζωνάκης ανέφερε χαρακτηριστικά: «Κύριες και κύριοι καλημέρα σας. Μια πολύ όμορφη καλημέρα…Θέλω να σας πω ένα πολύ μεγάλο ευχαριστώ, από τα βάθη της καρδιάς μου για τον τρόπο που αντιδράσατε, όλο αυτόν τον καιρό, όλο αυτόν τον χρόνο…Ήταν ένας δύσκολος χρόνος. Ήταν χρονιά δοκιμασίας, από τον Θεό, αν θα αλλαξοπιστήσω…Ένα τεράστιο ευχαριστώ, που κάθε Πέμπτη και Σάββατο, στην Ακτή…Ζω ένα όνειρο…Τελειώνοντας ο χρόνος, θα ήθελα να πω, σε αυτούς που νομίζουν ότι ορίζουν τη ζωή μου τα τελευταία 3-4χρόνια…Φτάνει, φτάνει! Η υπομονή είναι αρετή, δεν δηλώνει ηττοπάθεια! Άλλωστε ουδέν κρυπτόν υπό τον ήλιον».

Η τοποθέτηση του Γιώργου Μαζωνάκη έρχεται σε μια χρονική στιγμή με αυξημένη δημοσιότητα γύρω από το όνομά του, με τον ίδιο να επιλέγει έναν προσωπικό και άμεσο τρόπο επικοινωνίας με το κοινό του, χωρίς να μπει σε περαιτέρω λεπτομέρειες.

Στέφανος Παπαδόπουλος: «Ευτυχία είναι να κοιμάσαι ήσυχος με τη συνείδησή σου και όχι με την εξουσία σου»

Σε μια ανάρτηση με νόημα προχώρησε και ο Στέφανος Παπαδόπουλος μέσα από τον προσωπικό του λογαριασμό στο Instagram, το απόγευμα της Παρασκευής 26 Δεκεμβρίου. Ο 21χρονος, ο οποίος πριν από λίγες ημέρες κατήγγειλε τον Γιώργο Μαζωνάκη για ασέλγεια και μερικά 24ωρα αργότερα απολύθηκε από το νυχτερινό κέντρο όπου εργαζόταν, επέλεξε με αφορμή τις γιορτές να στείλει το δικό του μήνυμα.

Μαζωνάκης: Η πρώτη αντίδραση του Stef Παπαδόπουλου μετά την απόλυσή του

Χωρίς να αναφερθεί σε συγκεκριμένα ονόματα ή καταστάσεις, ο Στέφανος Παπαδόπουλος έκανε μια ανάρτηση με γενικότερο περιεχόμενο. Συγκεκριμένα, έγραψε: «Ευτυχία είναι να κοιμάσαι ήσυχος με τη συνείδησή σου και όχι με την εξουσία σου. Όλα τα άλλα είναι θόρυβος. Καλές γιορτές, να περνάτε πάντα όμορφα με ανθρώπους που σας αγαπάνε και με λιγότερο φόβο».

Η ανάρτηση του Στέφανου Παπαδόπουλου

Η ανάρτηση του Στέφανου Παπαδόπουλου

 

Διαβάστε όλα τα lifestyle νεα, για Celebrities και Media.
Διαβάστε περισσότερα:
ΓΙΩΡΓΟΣ ΜΑΖΩΝΑΚΗΣ
 |
ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ
Follow us:

ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

LIFESTYLE
Celebrities
Media
Ζωδια
Μοδα
Συνταγες
Σχεσεις
Fitness
Εξοδος
Quiz
Back to Top