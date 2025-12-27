Γιώργος Μαζωνάκης: «Φτάνει, φτάνει. Ουδέν κρυπτόν υπό τον ήλιον»

Την πρώτη του δημόσια απάντηση έδωσε ο Γιώργος Μαζωνάκης, μετά τον έντονο θόρυβο που προκλήθηκε τα τελευταία 24ωρα, με αφορμή την καταγγελία από τον Στέφανο Παπαδόπουλο.

Ο γνωστός τραγουδιστής επέλεξε να τοποθετηθεί μέσω των social media, απευθυνόμενος στους διαδικτυακούς του φίλους και θέλοντας να μοιραστεί τη δική του πλευρά, αλλά και τη συναισθηματική κατάσταση στην οποία βρίσκεται αυτή την περίοδο.

Σύμφωνα με όσα ανέφερε, ο Γιώργος Μαζωνάκης διανύει μια ιδιαίτερα δύσκολη φάση της ζωής του, γεγονός που, όπως φαίνεται, τον οδήγησε στο να μιλήσει ανοιχτά μέσα από τον προσωπικό του λογαριασμό στο Instagram, σήμερα 27/12. Η ανάρτησή του προκάλεσε άμεσα αντιδράσεις και σχόλια, με πολλούς θαυμαστές του να του εκφράζουν τη στήριξή τους.

Ο καλλιτέχνης θέλησε, μεταξύ άλλων, να ευχαριστήσει το κοινό του για τη στάση που κράτησε απέναντί του το τελευταίο διάστημα, αλλά και να στείλει ένα σαφές μήνυμα προς όσους, όπως ανέφερε, θεωρούν ότι έχουν λόγο ή έλεγχο στη ζωή του τα τελευταία χρόνια. Παράλληλα, έκανε αναφορά στη δουλειά του και στις εμφανίσεις του, τονίζοντας τη σημασία που έχει για εκείνον η επαφή με τον κόσμο.

Το βίντεο που πόσταρε ο Γιώργος Μαζωνάκης

Στο βίντεο που δημοσίευσε, ο Γιώργος Μαζωνάκης ανέφερε χαρακτηριστικά: «Κύριες και κύριοι καλημέρα σας. Μια πολύ όμορφη καλημέρα…Θέλω να σας πω ένα πολύ μεγάλο ευχαριστώ, από τα βάθη της καρδιάς μου για τον τρόπο που αντιδράσατε, όλο αυτόν τον καιρό, όλο αυτόν τον χρόνο…Ήταν ένας δύσκολος χρόνος. Ήταν χρονιά δοκιμασίας, από τον Θεό, αν θα αλλαξοπιστήσω…Ένα τεράστιο ευχαριστώ, που κάθε Πέμπτη και Σάββατο, στην Ακτή…Ζω ένα όνειρο…Τελειώνοντας ο χρόνος, θα ήθελα να πω, σε αυτούς που νομίζουν ότι ορίζουν τη ζωή μου τα τελευταία 3-4χρόνια…Φτάνει, φτάνει! Η υπομονή είναι αρετή, δεν δηλώνει ηττοπάθεια! Άλλωστε ουδέν κρυπτόν υπό τον ήλιον».

Η τοποθέτηση του Γιώργου Μαζωνάκη έρχεται σε μια χρονική στιγμή με αυξημένη δημοσιότητα γύρω από το όνομά του, με τον ίδιο να επιλέγει έναν προσωπικό και άμεσο τρόπο επικοινωνίας με το κοινό του, χωρίς να μπει σε περαιτέρω λεπτομέρειες.

Στέφανος Παπαδόπουλος: «Ευτυχία είναι να κοιμάσαι ήσυχος με τη συνείδησή σου και όχι με την εξουσία σου»

Σε μια ανάρτηση με νόημα προχώρησε και ο Στέφανος Παπαδόπουλος μέσα από τον προσωπικό του λογαριασμό στο Instagram, το απόγευμα της Παρασκευής 26 Δεκεμβρίου. Ο 21χρονος, ο οποίος πριν από λίγες ημέρες κατήγγειλε τον Γιώργο Μαζωνάκη για ασέλγεια και μερικά 24ωρα αργότερα απολύθηκε από το νυχτερινό κέντρο όπου εργαζόταν, επέλεξε με αφορμή τις γιορτές να στείλει το δικό του μήνυμα.

Χωρίς να αναφερθεί σε συγκεκριμένα ονόματα ή καταστάσεις, ο Στέφανος Παπαδόπουλος έκανε μια ανάρτηση με γενικότερο περιεχόμενο. Συγκεκριμένα, έγραψε: «Ευτυχία είναι να κοιμάσαι ήσυχος με τη συνείδησή σου και όχι με την εξουσία σου. Όλα τα άλλα είναι θόρυβος. Καλές γιορτές, να περνάτε πάντα όμορφα με ανθρώπους που σας αγαπάνε και με λιγότερο φόβο».

Η ανάρτηση του Στέφανου Παπαδόπουλου