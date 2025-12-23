Μαζωνάκης: Η πρώτη αντίδραση του Stef Παπαδόπουλου μετά την απόλυσή του

Αποφασισμένος να το πάει μέχρι τέλους για να δικαιωθεί, όπως είπε, είναι ο Στέφανος Παπαδόπουλος, ο οποίος έχει υποβάλει μήνυση εναντίον του Γιώργου Μαζωνάκη για άσεμνες χειρονομίες, πράξεις και ανήθικες προτάσεις σε χώρο εργασίας.

Ο νεαρός τραγουδιστής, όπως έγινε γνωστό χθες απολύθηκε από το νυχτερινό κέντρο, όπου εμφανιζόταν, μετά από τη μήνυση που έκανε και τη δημοσιότητα που έχει λάβει η υπόθεση. Η ιδιοκτησία του κέντρου φέρεται να τον απέλυσε γιατί δεν εμφανίστηκε στη δουλειά του την Παρασκευή και το Σάββατο, ωστόσο ο ιδιοκτήτης δεν έκρυψε τη δυσαρέσκειά του για το γεγονός ότι ο 21χρονος στράφηκε εναντίον του Γιώργου Μαζωνάκη.

Ο Stef Παπαδόπουλος, μιλώντας στην εκπομπή Buongiorno έδωσε τη δική του εκδοχή για το τι συνέβη και κατέληξε τελικά να μείνει χωρίς δουλειά.

«Δεν έχω μετανιώσει καθόλου για την μήνυση που υπέβαλλα. Ο κόσμος με στηρίζει και είμαι σίγουρος ότι στο τέλος θα βγει η αλήθεια. Θα το πάω μέχρι τέλους. Άκουσα κάποιες ανακρίβειες. Το Σάββατο που άνοιξε το μαγαζί με ενημέρωσαν να μην πάω, δεν είπα ψέματα ότι ήμουν άρρωστος, απλά δεν ήθελα να τους εκθέσω. Δεν ήθελα να πω ότι εκείνοι μου είπαν να μην πάω για να μη τους εκθέσει ο κόσμος», είπε και πρόσθεσε:

«Άκουσα την ατάκα “πας να τα βάλεις με τον Μαζωνάκη”. Ο κάθε Μαζωνάκης. το κάθε όνομα, επειδή είναι όνομα, τι σημαίνει; Επειδή εγώ δεν είμαι διάσημος, δεν έχω το κύρος να καταγγείλω κάποιον; Αν ήμουν γυναίκα θα μπορούσα;».

Σύμφωνα τέλος με τον 21χρονο, ο ίδιος έμαθε για την απόλυσή του από την τηλεόραση, αφού κανείς από το νυχτερινό κέντρο δεν επικοινώνησε μαζί του.

Ο νεαρός, ο οποίος συνεργαζόταν μαζί με τον Γιώργο Μαζωνάκη πέρσι τον Μάρτιο, κατήγγειλε ότι ο τραγουδιστής του έκανε ανήθικες προτάσεις από την αρχή της συνεργασίας τους και ότι δεχόταν έντονες πιέσεις να υποκύψει από συνεργάτες του.

Από την πλευρά του, ο Γιώργος Μαζωνάκης, μέσω του δικηγόρου του, κάνει λόγο για οργανωμένο σχέδιο εκβίασης σε βάρος του, πίσω από το οποίο κρύβεται ο επιχειρηματίας με τον οποίο συνεργαζόταν πέρσι.

Ωστόσο ο επιχειρηματίας αρνείται οποιαδήποτε εμπλοκή στην υπόθεση με τον 21χρονο και έχει στείλει εξώδικο στον τραγουδιστή, ζητώντας του να του επιστρέψει χρήματα, που όπως ισχυρίζεται ξόδεψε για προσωπικές του ανάγκες, καθώς είχαν συμφωνήσει να συνεργαστούν και τον χειμώνα, κάτι που όμως δεν έγινε.