Μαζωνάκης: Απολύθηκε από το κέντρο που εμφανιζόταν ο Stef Παπαδόπουλος

Τον δρόμο της εξόδου του νυχτερινού κέντρου όπου τραγουδούσε βρήκε ο Στέφανος Παπαδόπουλος, ο οποίος κατήγγειλε τον Γιώργο Μαζωνάκη για άσεμνες χειρονομίες, πράξεις και ανήθικες προτάσεις σε χώρο εργασίας.

Στέφανος Παπαδόπουλος: Τι θα έλεγα στον Μαζωνάκη αν τον είχα απέναντί μου

Όπως είπε ο ιδιοκτήτης του νυχτερινού κέντρου, ο οποίος απέλυσε τον τραγουδιστή, στην εκπομπή «Αλήθειες με τη Ζήνα», πήρε αυτή την απόφαση γιατί θεωρεί ότι ο 21χρονος σπιλώνει και τον Γιώργο Μαζωνάκη, αλλά και τον επιχειρηματία του νυχτερινού κέντρου, όπου εμφανίζεται ο τραγουδιστής.

 

 

«Δεν μπορεί ένα χρόνο πριν να είναι όλα καλά και δύο μέρες πριν την πρεμιέρα του Γιώργου Μαζωνάκη να γίνονται όλα αυτά», είπε ο επιχειρηματίας. 

Παπαδόπουλος: Ξέσπασε σε κλάματα για την καταγγελία εις βάρος του Μαζωνάκη

«Δεν ήρθε ο Στέφανος Παρασκευή και Σάββατο για δουλειά. Είχε αυτά που τραβάει, δεν ξέρω. Εγώ δεν το ξέρω το παιδί καθόλου. Δεν έχω μιλήσει μαζί του. Ένας μάνατζερ τον έφερε στο μαγαζί, δούλεψε για λίγο κι έληξε η συνεργασία. Αυτά δεν είναι σωστά πράγματα τώρα. Δυο μέρες πριν ανοίξει το μαγαζί ο συνάδελφος πήγε κι έκανε καταγγελία. Εγώ νομίζω ότι είναι βαλτά αυτά τα πράγματα. Έτσι νομίζω. Θυμήθηκε τώρα να πάει να το κάνει;», αναρωτήθηκε, μιλώντας με την Κατερίνα Σουλιώτη. 

Μαζωνάκης 1

Πρόσθεσε μάλιστα ότι κατά την άποψή του, ο νεαρός ήθελε να βλάψει τον Γιώργο Μαζωνάκη και το κέντρο, όπου εμφανίζεται. 

Μαζωνάκης: Ο Θ. Παπαγεωργίου είναι ο επιχειρηματίας που του έστειλε εξώδικο

«Εγώ έτσι νομίζω ότι πήγε να κάνει ένα κακό. Δηλαδή στο μαγαζί πρώτα που πήγε για δουλειά, και μετά στον ίδιο τον καλλιτέχνη. Δεν τον πήρε μαζί του στο μαγαζί και του κάνει τώρα μηνύσεις. Μακάρι να είναι ψέματα, να μην είναι έτσι όπως σκέφτομαι, αλλά, δεν ξέρω, εγώ στη θέση του δε θα έρθω, να κάνω αυτά τα πράγματα. Πάντως κι οποιοδήποτε άλλο μαγαζί θα σκεφτεί το ίδιο πριν τον πάρει για δουλειά», είπε ο επιχειρηματίας και πρόσθεσε:

 

 

«Νομίζω ότι κάποιοι τον βάλανε να τα πει, πήγε να κάνει κακό στο μαγαζί. Αν τον είχε στο μαγαζί και του έκανε κάτι κακό κάποιος, θα έπαιρνα το μέρος του. Με αυτά τώρα, δεν μπορεί να τα πιστέψει κανείς. Μέχρι προχθές έκανε στο facebook αναρτήσει με τον Μαζωνάκη». 

Εξώδικο στον Μαζωνάκη: Τι απαντούν οι επιχειρηματίες για τον εκβιασμό

Η Κατερίνα Σουλιώτη μίλησε και με τον ίδιο τον Stef Παπαδόπουλο, ο οποίος επιμένει στις καταγγελίες του. 

Μαζωνάκης 2

«Αισθάνομαι ανυπεράσπιστος. Είμαι 21 ετών και λέω την αλήθεια μου. Θα το αποδείξει η Δικαιοσύνη και δεν λέω ψέματα. Τα έβαλα με τα μεγαθήρια και ελπίζω να δικαιωθώ», είπε.

Στην αντεπίθεση ο Μαζωνάκης: Μηνύει τον 22χρονο και έναν επιχειρηματία

Ο δικηγόρος του τέλος, Αλέξανδρος Παπαϊωαννίδης, είπε στην εκπομπή πως τον έχει προσεγγίσει ένα ακόμα άτομο που προτίθεται να κάνει καταγγελία, αλλά, όπως είπε, αν δεν πάει στο γραφείο του με αποδείξεις και αποφασισμένο να καταγγείλει, δεν πρόκειται να αναφέρει τίποτα περισσότερο γι΄ αυτό. 

