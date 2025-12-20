Στέφανος Παπαδόπουλος: Τι θα έλεγα στον Μαζωνάκη αν τον είχα απέναντί μου

Επιμένει στην καταγγελία του κατά του Γιώργου Μαζωνάκη ο τραγουδιστής Στέφανος Παπαδόπουλος, μιλώντας αποκλειστικά στο Star και την Τασούλα Παπανικολάου. Ο καλλιτέχνης από την πλευρά του, ετοιμάζει τη δική του απάντηση με μηνύσεις που θα κατατεθούν στα μέσα της επόμενης εβδομάδας, υποστηρίζοντας ότι όλα είναι σκηνοθετημένα και πως ο ίδιος είναι θύμα εκβιασμού.

«Αν είχα απέναντί μου τον Γ. Μαζωνάκη και συνέχιζε να με κοιτάει στα μάτια και μου έλεγε ότι "είσαι ψεύτης", θα έλεγα μόνο ντροπή. Ζητάω μόνο ηθική δικαίωση, ώστε το 2025 και μετά κανένα παιδί να μη χρειάζεται να ξαπλώσει σε κάποιο κρεβάτι για να κάνει το όνειρό του πραγματικότητα», λέει στο Star ο Στέφανος Παπαδόπουλος.

«Επηρέαζε την ψυχική μου υγεία, την απόδοσή μου, πήγαινα στη δουλειά με ένα στομάχι πρησμένο. Ήξερα ότι θα έπρεπε να αποφύγω καταστάσεις και ευτυχώς είχα τα παιδιά δίπλα μου-τους υπόλοιπους δυο τραγουδιστές που είμασταν παρέα και μπορούσαμε να το διαχειριστούμε όλοι μαζί αυτό».

Ο Στέφανος Παπαδόπουλος επιμένει στην καταγγελία του για άσεμνες χειρονομίες και ανήθικες προτάσεις, ενώ ο Γιώργος Μαζωνάκης απαντά μέσω του δικηγόρου του.

«O Γιώργος δεν έχει πειράξει κανέναν άνθρωπο ποτέ στη ζωή του. Ούτε ο καταγγέλλων λέει για κακοποιητική συμπεριφορά. Δεν λέει ούτε για άσκηση βίας, ούτε για απειλή βίας, ούτε για απειλή γενικότερα. Επίσης αυτή η καταγγελία λέει ότι παρόλο που ο καταγγέλλων δεν δέχτηκε αυτή την πρόταση του Γιώργου Μαζωνάκη αυτό δεν επηρέασε ούτε την πρόσληψή του ούτε την ομαλή συνεργασία τους ούτε την ολοκλήρωση της συνεργασίας τους», αναφέρει από την πλευρά του ο δικηγόρος του Γιώργου Μαζωνάκη, Χαράλαμπος Λυκούδης.

Ο καταγγέλλων φέρνει και τρίτο μάρτυρα στην υπόθεση, σύμφωνα με όσα λέει ο δικηγόρος του, Αλέξανδρος Παπαϊωαννίδης.

Ο Γιώργος Μαζωνάκης το αργότερο μέχρι την ερχόμενη Τετάρτη αναμένεται να μηνύσει συνολικά τέσσερα άτομα ανάμεσά τους και τον Στέφανο Παπαδόπουλο.