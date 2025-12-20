Στέφανος Παπαδόπουλος: Τι θα έλεγα στον Μαζωνάκη αν τον είχα απέναντί μου

«Αν μου έλεγε ότι είμαι ψεύτης, θα του έλεγα μόνο "ντροπή"»

Τελευταία Νέα
Δημοφιλή
21.12.25 , 00:01 Ένοχος ο ψευτο-ερευνητής που έταζε ότι θα εντοπίσει τον αγνοούμενο γιατρό
20.12.25 , 22:59 Στέφανος Παπαδόπουλος: Τι θα έλεγα στον Μαζωνάκη αν τον είχα απέναντί μου
20.12.25 , 21:37 Ανήλικοι «dealers» σε σχολεία: Η δράση της συμμορίας
20.12.25 , 20:53 Φοινικούντα: Προφυλακιστέος ο 30χρονος μετά την απολογία του
20.12.25 , 20:20 Αγρότες: ​​​​​​​Αποφασίζουν αν θα κλείσουν τις σήραγγες των Τεμπών
20.12.25 , 19:08 ΗΠΑ: Ο πρώτος άνθρωπος σε αναπηρικό αμαξίδιο ταξίδεψε στο διάστημα
20.12.25 , 18:39 Toyota Aygo Cross Hybrid Electic: Γιατί είναι ξεχωριστό - Τιμή
20.12.25 , 18:16 Jeep Βελμάρ: Πρωταγωνιστεί στο Dirfys Trail Run 2025
20.12.25 , 18:11 Κραυγή αγωνίας από τους φορείς της αγοράς για τις επιπτώσεις από τα μπλόκα
20.12.25 , 18:08 Στο νοσοκομείο ο Λευτέρης Πανταζής - «Νομίζαμε ότι είμαστε "σούπερμαν"
20.12.25 , 17:49 ΗΠΑ: Η κυβέρνηση Τραμπ δημοσίευσε μέρος του εκρηκτικού φακέλου Έπσταϊν
20.12.25 , 17:27 Θέλεις επίπεδη κοιλιά; Απόκτησέ τη με μόνο 7 λεπτά άσκηση τη μέρα!
20.12.25 , 17:09 Μεγάλη αστυνομική επιχείρηση για διακίνηση ναρκωτικών ακόμα και σε σχολεία
20.12.25 , 16:12 Παραμένουν στα μπλόκα οι αγρότες - Σηκώνουν τις μπάρες στα διόδια
20.12.25 , 16:03 Κώστας Τσιάρας: Έχει ικανοποιηθεί το 74% των αιτημάτων των αγροτών
GNTM: Όλα όσα δεν ξέρουμε για τον Ανέστη που τερμάτισε δεύτερος!
Γιώργος Τοκμετζίδης: Η καριέρα στο εξωτερικό, οι σπουδές και το GNTM
Στο νοσοκομείο ο Λευτέρης Πανταζής - «Νομίζαμε ότι είμαστε "σούπερμαν"
Αλεξάνδρα Νίκα: H μητέρα & τα αδέλφια της στην παρουσίαση της συλλογής της
Δέσποινα Βανδή: «Έχουμε καταστραφεί από τα μελομακάρονά σου, Γιώργο»
Ξένια Τσίρκοβα: Ποια είναι η νικήτρια του GNTM - Το cheerleading & η μόδα
Νάρκισσος- GNTM: «Ζω τη ζωή μου με αυτό το όνομα πολλά χρόνια τώρα»
GNTM Εντουάρντο: «Η Ειρήνη μου έλειψε περισσότερο από τον αδελφό μου»
Μελομακάρονα: Η συνταγή του Λευτέρη από το MasterChef
Χρηστίδου για υπόθεση Μαζωνάκη: Δεν πίστευα αυτό που γινόταν στην τηλεόραση
Περισσότερα

VIDEOS

Γεωστρατηγικός Αναλυτής Ρ. Καλυβιώτης
LEADERS Ρ. Καλυβιώτης «Η Ελλάδα είναι μια μελλοντική αυτοκρατορία»
Ιωάννης Μπαλτζώης
Αντιστράτηγος Ι. Μπαλτζώης – «Τα νερά δεν είναι τόσο ήρεμα»
Κωνσταντίνος Λαμπρόπουλος
Κωνσταντίνος Λαμπρόπουλος – «Να φτιάξουμε αντί casus belli»
Καθηγητής Γιώργος Φίλης
Καθηγητής Γιώργος Φίλης – «Πρέπει να τους πάρουμε το κεφάλι»
Δώκτορ Δ. Σταθακόπουλος «Η Τουρκία δεν είναι δυτική χώρα»
LEADERS: Δόκτωρ Δ. Σταθακόπουλος «Η Τουρκία δεν είναι δυτική χώρα»
Άγγελος Χωριανόπουλος Αναλυτής Γεωπολιτικού Ρίσκου
LEADERS | Άγγελος Χωριανόπουλος – Τουρκικές υβριδικές επιχειρήσεις
Χαράλαμπος Παπασωτηρίου
LEADERS | Χ. Παπασωτηρίου – Τα δυνατά χαρτιά της Ελλάδας
Αθανάσιος Δρούγος
LEADERS | Α. Δρούγος – «Η Τουρκία είναι μέσα σε
Αλέξανδρος Δεσποτόπουλος
LEADERS | Αλέξανδρος Δεσποτόπουλος – «Η Αμερική παρακμάζει»
Αντιπτέραρχος Π. Κατσαρός
Αντιπτέραρχος Π. Κατσαρός - Τι κρύβει το 12ετές εξοπλιστικό πρόγραμμα
Σύμβουλος Τεχνητής Νοημοσύνης Θ. Στάβερης
Leaders: Σύμβουλος Τεχνητής Νοημοσύνης Θ. Στάβερης – Μάχη και στο
Αν. Καθηγητής Μάνος Παπάζογλου
LEADERS: Αν. Καθηγητής Μάνος Παπάζογλου: «Ο Τραμπ ξύπνησε την Ευρώπη»
Διδάκτωρ του Πανεπιστημίου της Γενεύης Μελέτης Μελετόπουλος
Leaders: Μελέτης Μελετόπουλος «Βρισκόμαστε σε εθνική κατάθλιψη»
ΡΑΦΗΝΑ - ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
Ραφήνα: Αντάλλαξαν ύβρεις η νυν με τον πρώην δήμαρχο στο
ΠΟΡΤΟΦΟΛΑΔΕΣ - ΛΕΩΦΟΡΕΙΑ - ΚΛΕΦΤΕΣ
Αετονύχηδες συνεχίζουν να ξαφρίζουν πορτοφόλια στα μέσα μαζικής μεταφοράς
Προβολή 5 από 15
STAR.GR
Ελλαδα
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά

Επιμένει στην καταγγελία του κατά του Γιώργου Μαζωνάκη ο τραγουδιστής Στέφανος Παπαδόπουλος, μιλώντας αποκλειστικά στο Star και την Τασούλα Παπανικολάου. Ο καλλιτέχνης από την πλευρά του, ετοιμάζει τη δική του απάντηση με μηνύσεις που θα κατατεθούν στα μέσα της επόμενης εβδομάδας, υποστηρίζοντας ότι όλα είναι σκηνοθετημένα και πως ο ίδιος είναι θύμα εκβιασμού.

Παπαδόπουλος: Ξέσπασε σε κλάματα για την καταγγελία εις βάρος του Μαζωνάκη

«Αν είχα απέναντί μου τον Γ. Μαζωνάκη και συνέχιζε να με κοιτάει στα μάτια και μου έλεγε ότι "είσαι ψεύτης", θα έλεγα μόνο ντροπή. Ζητάω μόνο ηθική δικαίωση, ώστε το 2025 και μετά κανένα παιδί να μη χρειάζεται να ξαπλώσει σε κάποιο κρεβάτι για να κάνει το όνειρό του πραγματικότητα», λέει στο Star ο Στέφανος Παπαδόπουλος.

«Επηρέαζε την ψυχική μου υγεία, την απόδοσή μου, πήγαινα στη δουλειά με ένα στομάχι πρησμένο. Ήξερα ότι θα έπρεπε να αποφύγω καταστάσεις και ευτυχώς είχα τα παιδιά δίπλα μου-τους υπόλοιπους δυο τραγουδιστές που είμασταν παρέα και μπορούσαμε να το διαχειριστούμε όλοι μαζί αυτό».

Ο Στέφανος Παπαδόπουλος επιμένει στην καταγγελία του για άσεμνες χειρονομίες και ανήθικες προτάσεις, ενώ ο Γιώργος Μαζωνάκης απαντά μέσω του δικηγόρου του.

«O Γιώργος δεν έχει πειράξει κανέναν άνθρωπο ποτέ στη ζωή του. Ούτε ο καταγγέλλων λέει για κακοποιητική συμπεριφορά. Δεν λέει ούτε για άσκηση βίας, ούτε για απειλή βίας, ούτε για απειλή γενικότερα. Επίσης αυτή η καταγγελία λέει ότι παρόλο που ο καταγγέλλων δεν δέχτηκε αυτή την πρόταση του Γιώργου Μαζωνάκη αυτό δεν επηρέασε ούτε την πρόσληψή του ούτε την ομαλή συνεργασία τους ούτε την ολοκλήρωση της συνεργασίας τους», αναφέρει από την πλευρά του ο δικηγόρος του Γιώργου Μαζωνάκη, Χαράλαμπος Λυκούδης. 

Μαζωνάκης: Ο Θ. Παπαγεωργίου είναι ο επιχειρηματίας που του έστειλε εξώδικο

Ο καταγγέλλων φέρνει και τρίτο μάρτυρα στην υπόθεση, σύμφωνα με όσα λέει ο δικηγόρος του, Αλέξανδρος Παπαϊωαννίδης.

Ο Γιώργος Μαζωνάκης το αργότερο μέχρι την ερχόμενη Τετάρτη  αναμένεται να μηνύσει συνολικά τέσσερα άτομα ανάμεσά τους και τον Στέφανο Παπαδόπουλο.

Διαβάστε όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο.
Διαβάστε περισσότερα:
ΓΙΩΡΓΟΣ ΜΑΖΩΝΑΚΗΣ
 |
ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ
 |
ΔΕΛΤΙΟ ΕΙΔΗΣΕΩΝ STAR
Follow us:

ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Ελλαδα
Κοσμος
Πολιτικη
Οικονομια
Σαν Σημερα
Αθλητικα
Αυτοκινητο
Υγεια
Back to Top