Άση Μπήλιου: Πώς θα είναι το 2026 για τον έρωτα, τις σχέσεις και τον γάμο

Όσα είπε η αστρολόγος στην εκπομπή της Stars System το Σάββατο 7/2

Πώς θα είναι το 2026 αστρολογικά για τον έρωτα, τις σχέσεις και τον γάμο εξήγησε η Άση Μπήλιου στο σημερινό επεισόδιο του Stars System στο Star.

«Eίμαστε στο δεύτερο Σαββατοκύριακο του Φεβρουαρίου και η εκπομπή σήμερα είναι αφιερωμένη στον έρωτα. Στις ερωτικές σχέσεις για την καινούρια χρονιά. Κανονικά θα έπρεπε να το κάνουμε το άλλο Σάββατο αυτό το αφιερωματάκι (14/2), αλλά ξέρετε το άλλο Σάββατο η εκπομπή έχει πάρτι. Έχει να διώξει τον Κρόνο από τους Ιχθύς. Μολονότι ο Κρόνος σε όποιο ζώδιο κι αν είναι, η αλήθεια είναι ότι δεν είναι πολύ για πάρτι, γιατί είναι ένας πλανήτης που ουσιαστικά συμβολίζει οτιδήποτε μας στενεύει σε αυτή τη ζωή. Πειθαρχία, ευθύνες, τέτοιου τύπου πράγματα. Όμως επειδή ακριώς έχουμε πολλά και πολύ σημαντικά που θα συμβούν από τις 14 του μηνός και μετά, θα ήθελα να έχουμε το χρόνο το άλλο Σάββατο να ασχοληθούμε με τον Κρόνο στον Κριό αλλά και με την πρώτη έκλειψη της χρονιάς που έρχεται να φέρει τα πάνω κάτω.

Γι' αυτό λοιπόν σήμερα, που ουσιαστικά μπαίνει και ο Ερμής στους Ιχθύς και μπαίνει και η Αφροδίτη στους Ιχθύς, ε νομίζω ότι είναι η κατάλληλη ευκαιρία να μιλήσουμε για κάτι πιο ωραίο και πιο ονειρικό που έχει να κάνει με τις ερωτικές σχέσεις, πώς θα είναι μέσα στο 2026. Θα δούμε λοιπόν ποιοι είναι οι τυχεροί του έρωτα για το 2026, ποιοι είναι αυτοί οι οποίοι θα κάνουνε τις δικές τους αναθεωρήσεις, θα μπουν στη διαδικασία να αναθερμάνουν σχέσεις ή και να διακόψουν σχέσεις. Θα δούμε λοιπόν για κάθε ζώδιο πώς θα είναι ερωτικά η καινούργια χρονιά» είπε η αστρολόγος.

«Μία χρονιά που φέρνει και εκλείψεις, που φέρνει αλλαγή του Δία που περνά στο ζώδιο του Λέοντα που έχει να κάνει πάρα πολύ και με τον έρωτα. Έχει και ανάδρομη Αφροδίτη το φθινόπωρο. Γενικώς έχει μεγάλο ενδιαφέρον για τα ερωτικά μας. Εσείς στο asibiliou.gr σήμερα, μπορείτε να δείτε σε ποιον οίκο έχετε τον αστεροειδή Ήρα. Ε, ο αστεροειδής Ήρα έχει να κάνει πάρα πολύ με αυτό που λέμε σχέση, γάμο, οπότε σας καλώ να βρείτε σε ποιον οίκο φιλοξενείται ο αστεροειδής Ήρα γιατί αυτός ο οίκος μπορεί να δείξει πού μπορεί να γνωρίσετε τον ιδανικό σύντροφο. Αυτόν που έχει τα ποιοτικά χαρακτηριστικά τέλος πάντων για να κάνετε μαζί του μια μακροχρόνια σχέση. Όχι απαραίτητα να παντρευτείτε, αλλά να συμβιώσετε ή να κάνετε ένα σύμφωνο, δεν έχει σημασία. Εν πάσει περιπτώσει, ένα σύντροφο που δε θα είναι για λίγο διάστημα.

Το ένα είναι αυτό που μπορείτε να μάθετε. Το δεύτερο, για όσους έχετε μία σχέση, τι ζώδιο είναι η σχέση σας; Αυτό βγαίνει από τα ωροσκόπια των γενεθλίων και των δύο έτσι ατόμων που ουσιαστικά συμμετέχουν στη σχέση και μπορείτε να μάθετε έτσι ποια είναι τα ποιοτικά χαρακτηριστικά αυτής της σχέσης. Και το άλλο που το έχουμε ξανακάνει, είναι οι καλύτερες ημερομηνίες γάμου για το 2026, τις οποίες μπορείτε να χρησιμοποιήσετε και αν θέλετε να κάνετε, δεν έχει να κάνει δηλαδή με τους θρησκευτικούς γάμους απαραίτητα, μπορεί να 'ναι και για πολιτικούς γάμους, για σύμφωνο συμβίωσης και γενικά για οποιαδήποτε δέσμευση» πρόσθεσε.

Διαβάστε όλα τα lifestyle νεα, για Celebrities και Media.
Διαβάστε περισσότερα:
ΑΣΗ ΜΠΗΛΙΟΥ
 |
ΑΣΤΡΟΛΟΓΙΚΕΣ ΠΡΒΛΕΨΕΙΣ
 |
ΕΡΩΤΙΚΕΣ ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ
 |
ΖΩΔΙΑ
 |
ΖΩΔΙΑ ΑΣΗ ΜΠΗΛΙΟΥ
