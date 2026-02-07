Τροχαίο Πικέρμι: Μηχανή παρέσυρε και σκότωσε πεζό

Τροχαίο με έναν νεκρό σημειώθηκε το βράδυ της Παρασκευής στη λεωφόρο Μαραθώνος στο Πικέρμι, όταν μοτοσικλέτα παρέσυρε πεζό. Ο άνδρας μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο «Γεννηματάς», όπου υπέκυψε στα τραύματά του.
Το τροχαίο έγινε περίπου 500 μέτρα μετά τη διασταύρωση της λεωφόρου Μαραθώνος με τη λεωφόρο Πικερμίου.
Στο σημείο έσπευσαν δύο ασθενοφόρα του ΕΚΑΒ που μετέφεραν τον πεζό και τον αναβάτη της μηχανής σοβαρά τραυματισμένους στο νοσοκομείο.
Οι συνθήκες του δυστυχήματος δεν έχουν διευκρινιστεί ακόμα, ενώ στο σημείο δεν υπάρχει διάβαση πεζών. Η Τροχαία αναζητά υλικό από κάμερες ασφαλείας για να δει πώς συνέβη η παράσυρση του άνδρα.