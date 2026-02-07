Τροχαίο Πικέρμι: Μηχανή παρέσυρε και σκότωσε πεζό

Ερευνώνται οι συνθήκες του δυστυχήματος

Τελευταία Νέα
Δημοφιλή
07.02.26 , 11:43 Τροχαίο Πικέρμι: Μηχανή παρέσυρε και σκότωσε πεζό
07.02.26 , 11:32 Εξαφάνιση Αλέξη Τσικόπουλου: «Τον είδα ενεργό στα social media»
07.02.26 , 11:19 Εξωπραγματικό το κόστος Μπενίτεθ για Αλαφούζο!
07.02.26 , 10:31 Ιωάννα Τούνη: Ανέβασε βίντεο με τον σύντροφό της - «Δε μιλιέται»
07.02.26 , 10:28 Υπόθεση κατασκοπείας: Πότε έγινε η στρατολόγηση του σμήναρχου
07.02.26 , 10:04 Θέλεις επίπεδη κοιλιά; Απόκτησέ τη με μόνο 7 λεπτά άσκηση τη μέρα!
07.02.26 , 10:01 Μαλού: «Τα πεθερικά μου είναι στην Κούβα, δεν έχω τα γνωστά θέματα»
07.02.26 , 09:35 Hyundai: Παραγωγή 5.000.000 αυτοκινήτων στην Τσεχία
07.02.26 , 09:30 Ηλιάνα Μαυρομάτη: «Αν υπάρχει αγάπη, πετυχαίνει το στοίχημα της συμβίωσης»
07.02.26 , 09:20 Εξαφάνιση Λόρα: Στη Γερμανία ο πατέρας της – Φόβοι για την τύχη της
07.02.26 , 09:03 Κάρολος Ντίκενς: Ταπείνωσε τη σύζυγό του για να ζήσει με την ερωμένη του
07.02.26 , 03:00 Εορτολόγιο: Ποιοι γιορτάζουν στις 7 Φεβρουαρίου
06.02.26 , 23:35 Σίσσυ Χρηστίδου: Γιόρτασε τα 79α γενέθλια του πατέρα της με τέλεια τούρτα
06.02.26 , 22:38 Κατερίνα Καινούργιου: Η συνάντηση με τον Γιώργο Λιάγκα στο Καραϊσκάκης
06.02.26 , 22:34 Τροχαίο Στον Σκαραμαγκά: Σύγκρουση Λεωφορείου Με Αυτοκίνητο
Aυτά είναι τα ζώδια που θα έχουν εξελίξεις στα επαγγελματικά τους
Σταματίνα Τσιμτσιλή: Οι chic εμφανίσεις σε resort του Κουρσεβέλ
Ηλιάνα Μαυρομάτη: «Αν υπάρχει αγάπη, πετυχαίνει το στοίχημα της συμβίωσης»
Ιωάννα Τούνη: Αρραβωνιάστηκε με τον Δημήτρη Σπυριδωνίδη;
Κατερίνα Καινούργιου: Η συνάντηση με τον Γιώργο Λιάγκα στο Καραϊσκάκης
Σίσσυ Χρηστίδου: Γιόρτασε τα 79α γενέθλια του πατέρα της με τέλεια τούρτα
Άννα Βίσση: Αποχώρησε από την Panik Records - Η νέα της συνεργασία
«Το Ρουκ Ζουκ μπαίνει στον ''πάγο''. Ενοχλημένη η Ζέτα Μακρυπούλια»
Σία Κοσιώνη: Οι φωτογραφίες μέσα από το σπίτι της - Το μήνυμα του γιου της
Τούνη: Το room tour στο πολυτελές ξενοδοχείο που μένει με τον σύντροφο της
Περισσότερα

VIDEOS

Συνταγματάρχης Π. Νάστος
LEADERS 2.2.2026 – Συνταγματάρχης Π. Νάστος
Τάσος Χατζαντώνης
LEADERS 26.01.2026 – Βατραχάνθρωπος Τ. Χατζαντώνης
Αν. Καθηγητής Μ. Παπάζογλου
LEADERS 19.01.2026 – Αν. Καθηγητής Μ. Παπάζογλου
Καθηγητής Ιωάννης Μάζης
LEADERS 05.01.2026 – Καθηγητής Ιωάννης Μάζης
Ειδικός Κυβερνοασφάλειας Αθανάσιος Κοσμόπουλος
LEADERS 29.12.2025 – Ειδικός Κυβερνοασφάλειας Αθανάσιος Κοσμόπουλος
Γεωστρατηγικός Αναλυτής Ρ. Καλυβιώτης
LEADERS Ρ. Καλυβιώτης «Η Ελλάδα είναι μια μελλοντική αυτοκρατορία»
Ιωάννης Μπαλτζώης
Αντιστράτηγος Ι. Μπαλτζώης – «Τα νερά δεν είναι τόσο ήρεμα»
Κωνσταντίνος Λαμπρόπουλος
Κωνσταντίνος Λαμπρόπουλος – «Να φτιάξουμε αντί casus belli»
Καθηγητής Γιώργος Φίλης
Καθηγητής Γιώργος Φίλης – «Πρέπει να τους πάρουμε το κεφάλι»
Δώκτορ Δ. Σταθακόπουλος «Η Τουρκία δεν είναι δυτική χώρα»
LEADERS: Δόκτωρ Δ. Σταθακόπουλος «Η Τουρκία δεν είναι δυτική χώρα»
Άγγελος Χωριανόπουλος Αναλυτής Γεωπολιτικού Ρίσκου
LEADERS | Άγγελος Χωριανόπουλος – Τουρκικές υβριδικές επιχειρήσεις
Χαράλαμπος Παπασωτηρίου
LEADERS | Χ. Παπασωτηρίου – Τα δυνατά χαρτιά της Ελλάδας
Αθανάσιος Δρούγος
LEADERS | Α. Δρούγος – «Η Τουρκία είναι μέσα σε
Αλέξανδρος Δεσποτόπουλος
LEADERS | Αλέξανδρος Δεσποτόπουλος – «Η Αμερική παρακμάζει»
Αντιπτέραρχος Π. Κατσαρός
Αντιπτέραρχος Π. Κατσαρός - Τι κρύβει το 12ετές εξοπλιστικό πρόγραμμα
Προβολή 5 από 15
STAR.GR
Ελλαδα
Τροχαίο στο Πικέρμι: Μηχανή παρέσυρε και σκότωσε πεζό
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά

Τροχαίο με έναν νεκρό σημειώθηκε το βράδυ της Παρασκευής στη λεωφόρο Μαραθώνος στο Πικέρμι, όταν μοτοσικλέτα παρέσυρε πεζό. Ο άνδρας μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο «Γεννηματάς», όπου υπέκυψε στα τραύματά του. 

Το τροχαίο έγινε περίπου 500 μέτρα μετά τη διασταύρωση της λεωφόρου Μαραθώνος με τη λεωφόρο Πικερμίου.

Τροχαίο Στον Σκαραμαγκά: Σύγκρουση Λεωφορείου Με Αυτοκίνητο

Στο σημείο έσπευσαν δύο ασθενοφόρα του ΕΚΑΒ που μετέφεραν τον πεζό και τον αναβάτη της μηχανής σοβαρά τραυματισμένους στο νοσοκομείο. 

Θεσσαλονίκη: Νεκρός 17χρονος σε τροχαίο - Οδηγούσε φίλος του

Οι συνθήκες του δυστυχήματος δεν έχουν διευκρινιστεί ακόμα, ενώ στο σημείο δεν υπάρχει διάβαση πεζών. Η Τροχαία αναζητά υλικό από κάμερες ασφαλείας για να δει πώς συνέβη η παράσυρση του άνδρα. 

Διαβάστε όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο.
Διαβάστε περισσότερα:
ΤΡΟΧΑΙΟ
 |
ΠΙΚΕΡΜΙ
 |
ΠΑΡΑΣΥΡΣΗ
Follow us:

ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Ελλαδα
Κοσμος
Πολιτικη
Οικονομια
Σαν Σημερα
Αθλητικα
Αυτοκινητο
Υγεια
Back to Top