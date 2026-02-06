Τσιμτσιλή: Στιλάτη στο Κουρσεβέλ - Με γούνινο καπέλο και γαλότσες Chanel

Η φωτογραφία με τον Θέμη Σοφό

Η συγγνώμη της Σταματίνας Τσιμτσιλή στην Ελένη Βουλγαράκη / Βίντεο από την εκπομπή Happy Day
Μια σύντομη απόδραση πραγματοποίησε το περασμένο Σαββατοκύριακο η Σταματίνα Τσιμτσιλή, απολαμβάνοντας μοναδικές στιγμές στο μαγευτικό Κουρσεβέλ.  

Σταματίνα Τσιμτσιλή: Περήφανη για την κόρη της - «Η μικρή μου σεφ, Νάγια»

Η χιονισμένη ατμόσφαιρα του βουνού και η ηρεμία που προσφέρει η φύση αποτέλεσαν το ιδανικό σκηνικό για να περάσει με την οικογένειά της λίγες στιγμές χαλάρωσης, μακριά από την πίεση και το άγχος της καθημερινότητας.

Η Σταματίνα Τσιμτσιλή με τον σύζυγό της, Θέμη Σοφό

Μέσα από τα στιγμιότυπα που μοιράστηκε στον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram, ξεχώρισε μια φωτογραφία από βραδινή έξοδο, όπου η Σταματίνα ποζάρει υπέρλαμπρη στο πλευρό του αγαπημένου της Θέμη Σοφού, αποδεικνύοντας πως ακόμα και σε χειμερινές αποδράσεις μπορεί να συνδυάσει κομψότητα και άνεση.

Γνωρίζοντας τις χαμηλές θερμοκρασίες που επικρατούσαν στο βουνό, φρόντισε να γεμίσει την ντουλάπα της με ζεστά, άνετα αλλά και στιλάτα ρούχα. Σε μία από τις φωτογραφίες, η οικοδέσποινα του πρωινού του Alpha έχει επιλέξει το απόλυτο apres ski styling. Μια μαύρη ολόσωμη φόρμα συνδυασμένη με ένα μαύρο puffer μπουφάν με ζώνη στη μέση, δημιουργώντας ένα κομψό και ταυτόχρονα ζεστό χειμερινό look. Το σύνολο ολοκληρώνεται με μαύρες γαλότσες Chanel, μαύρα γυαλιά ηλίου και ένα γούνινο καπέλο σε καφέ αποχρώσεις, που προσθέτουν ένα ιδιαίτερο στιλιστικό twist και αναδεικνύουν την προσωπικότητά της.

Σταματίνα Τσιμτσιλή: Με chic total black look και YSL τσάντα

Τσιμτσιλή: Στιλάτη στο Κουρσεβέλ - Με γούνινο καπέλο και γαλότσες Chanel

Σταματίνα Τσιμτσιλή: Στιλάτη στα χιόνια

Ως μητέρα τριών παιδιών και οικοδέσποινα του «Happy Day», η Σταματίνα Τσιμτσιλή ζει μια καθημερινότητα γεμάτη ένταση και απαιτήσεις.

Η ίδια, πέρα από τη δημοσιότητα και τις επαγγελματικές της δραστηριότητες, αφιερώνει όλο της το χρόνο στα αγαπημένα της πρόσωπα, συνδυάζοντας με μοναδικό τρόπο τον ρόλο της μαμάς, της συζύγου και της παρουσιάστριας. 

 

Οι νέες φωτογραφίες που πόσταρε η Σταματίνα Τσιμτσιλή από το Κουρσεβέλ

Τις ώρες που δε βρίσκεται στο στούντιο, η Σταματίνα Τσιμτσιλή γίνεται μια full time μαμά, πάντα πρόθυμη να στηρίξει τα παιδιά της σε κάθε τους βήμα, ενώ παράλληλα φροντίζει να διατηρεί ζωντανή και ισορροπημένη τη σχέση της με τον σύζυγό της, Θέμη Σοφό.

Η ίδια, γνωστή για την ενεργητικότητα και τον δυναμισμό της, δεν αφήνει το άγχος της καθημερινότητας να επηρεάσει τη διάθεσή της και πάντα βρίσκει τρόπους να φορτίσει τις μπαταρίες της και να χαλαρώσει δημιουργικά. Γι' αυτό, τα ταξίδια δεν λείπουν ποτέ από το πρόγραμμά της, δίνοντάς της την ευκαιρία να ανακαλύπτει νέους προορισμούς στην Ελλάδα και το εξωτερικό.

 

 

 

 

 

 

ΣΤΑΜΑΤΙΝΑ ΤΣΙΜΤΣΙΛΗ
