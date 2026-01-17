Σταματίνα Τσιμτσιλή: Περήφανη για την κόρη της - «Η μικρή μου σεφ, Νάγια»

Τα πρωινά του Σαββατοκύριακου έχουν ξεχωριστή σημασία για τη Σταματίνα Τσιμτσιλή, καθώς είναι αφιερωμένα αποκλειστικά στην οικογένειά της.

Η οικοδέσποινα του Happy Day, όποτε δεν έχει εκπομπή, στρέφει όλη της την προσοχή και τη φροντίδα στον σύζυγό της, Θέμη Σοφό, και στα υπέροχα παιδιά τους, τη Νάγια, τη Μαίρη και τον Γιάννη-Εφραίμ. Το ζευγάρι ενώθηκε με τα δεσμά του γάμου το 2011, ενώ η οικογένειά τους μεγάλωσε με τον ερχομό των παιδιών τους: η Νάγια γεννήθηκε το 2013, η Μαίρη το 2014 και ο μικρότερος, ο Γιάννης-Εφραίμ, το 2018. Για την ίδια, αυτές οι ημέρες αποτελούν ευκαιρία για να δημιουργηθούν αναμνήσεις, να ενισχυθούν οι οικογενειακοί δεσμοί και να μοιραστούν μικρές αλλά ουσιαστικές στιγμές που φέρνουν όλους πιο κοντά.

Όταν οι υποχρεώσεις το επιτρέπουν και τα παιδιά δεν έχουν σχολείο, η παρουσιάστρια δίνει προτεραιότητα στον ποιοτικό χρόνο στο σπίτι, μακριά από βιασύνη και άγχος. Είτε πρόκειται για ένα ήρεμο πρωινό, είτε για απλές δραστηριότητες που ενώνουν την οικογένεια, η Σταματίνα δείχνει να απολαμβάνει κάθε λεπτό αυτής της καθημερινότητας, την οποία θεωρεί πολύτιμη.

Μέσα από τον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram, η Σταματίνα Τσιμτσιλή συχνά επιλέγει να μοιράζεται στιγμιότυπα από τη ζωή τους, δίνοντας στους διαδικτυακούς της φίλους μια πιο ανθρώπινη και τρυφερή εικόνα της καθημερινότητάς της. Αυτή τη φορά, η παρουσιάστρια θέλησε να αναδείξει μια ιδιαίτερα γλυκιά οικογενειακή στιγμή.

Η Νάγια Σοφού είναι μια εκκολαπτόμενη σεφ!

Το πρωί της 17ης Ιανουαρίου, η μεγαλύτερη κόρη της, Νάγια, ανέλαβε ρόλο… σεφ και ετοίμασε για όλη την οικογένεια ένα υγιεινό πρωινό. Η Σταματίνα, φανερά περήφανη, δεν έκρυψε τη χαρά της και μοιράστηκε τη στιγμή με τους followers της, δημοσιεύοντας σχετικό στιγμιότυπο.

«Η μικρή μου σεφ, Νάγια», έγραψε χαρακτηριστικά στη λεζάντα, αποτυπώνοντας την αγάπη και τον θαυμασμό της για την κόρη της. Μια απλή κίνηση, που όμως αποδεικνύει πόσο σημαντικές είναι για τη Σταματίνα Τσιμτσιλή οι οικογενειακές στιγμές και οι μικρές χαρές της ζωής.