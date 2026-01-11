Σταματίνα Τσιμτσιλή: Σύντομο επαγγελματικό ταξίδι στο Λονδίνο

Οι φωτογραφίες που ανέβασε η παρουσιάστρια από τη βρετανική πρωτεύουσα

Έναν αέρα ανανέωσης και βρετανικής φινέτσας έδωσε στην καθημερινότητά της η Σταματίνα Τσιμτσιλή, πραγματοποιώντας μια σύντομη αλλά «γεμάτη» εξόρμηση στο Λονδίνο. Η οικοδέσποινα του "Happy Day" βρέθηκε στην αγγλική πρωτεύουσα, μια πόλη που κατέχει ξεχωριστή θέση στην καρδιά της, συνδυάζοντας με τον καλύτερο τρόπο τις επαγγελματικές της υποχρεώσεις με στιγμές χαλάρωσης και διασκέδασης.

Σταματίνα Τσιμτσιλή: Η σπάνια φωτογραφία με τον γιο της, τον Γιαννάκη της

Η γνωστή παρουσιάστρια ταξίδεψε στην αγγλική πρωτεύουσα συνοδευόμενη από την αρχισυντάκτρια της εκπομπής Happy Day και στενή της συνεργάτιδα και φίλη, Μαίρη Παλιαλέξη, με αφορμή την εντυπωσιακή παράσταση OVO του παγκοσμίου φήμης Cirque du Soleil. Το συγκεκριμένο υπερθέαμα αναμένεται να επισκεφθεί σύντομα και τη χώρα μας, σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη.

Η Σταματίνα Τσιμτσιλή παρακολούθησε με κομμένη την ανάσα το φαντασμαγορικό σόου και δεν έκρυψε τον ενθουσιασμό της για το καλλιτεχνικό αποτέλεσμα, φροντίζοντας να μοιραστεί με τους διαδικτυακούς της ακολούθους μοναδικά στιγμιότυπα από την εμπειρία της.

Όπως η ίδια σημείωσε χαρακτηριστικά, η επίσκεψή της στην παράσταση δεν περιορίστηκε μόνο στη θέση του θεατή, καθώς είχε την εξαιρετική ευκαιρία να βρεθεί στα παρασκήνια, να ανακαλύψει τα μυστικά της παραγωγής και να συνομιλήσει προσωπικά με τους πρωταγωνιστές της παράστασης, εξασφαλίζοντας πλούσιο και αποκλειστικό υλικό για την εκπομπή της.

«Για λίγες ώρες στο Λονδίνο για την παράσταση @ovo.cirquedusoleil που έρχεται στην Ελλάδα και στην αγαπημένη μου Θεσσαλονίκη. Είχαμε την ευκαιρία να δούμε το φαντασμαγορικό σόου , να παρακολουθήσουμε τι συμβαίνει στα παρασκήνια αλλά και να γνωρίσουμε κάποιους από τους πρωταγωνιστές, υλικό που θα δείτε σύντομα στο happy day» έγραψε στην ανάρτησή της στο Instagram.

Δες την ανάρτηση:

 

Ακόμα, μέσα από τις αναρτήσεις της στα social media, κατάφερε να μεταφέρει το ατμοσφαιρικό χειμωνιάτικο κλίμα της βρετανικής πρωτεύουσας, ποζάροντας σε εμβληματικά σημεία του Λονδίνου όπως οι όχθες του Τάμεση με φόντο το επιβλητικό London Eye, οι χαρακτηριστικές κόκκινες τηλεφωνικές καμπίνες που κοσμούν τους δρόμους, αλλά και οι πολυσύχναστες λεωφόροι του κέντρου που έσφυζαν από ζωή.

Δες φωτογραφίες:

 

Σταματίνα Τσιμτσιλή: Σύντομο επαγγελματικό ταξίδι στο Λονδίνο

Σταματίνα Τσιμτσιλή: Σύντομο επαγγελματικό ταξίδι στο Λονδίνο

Σταματίνα Τσιμτσιλή: Σύντομο επαγγελματικό ταξίδι στο Λονδίνο

 

τσιμτσιλη

τσιμτσιλη

Αυτή η απόδραση αποτελεί άλλη μια επιβεβαίωση της μεγάλης αγάπης που τρέφει η παρουσιάστρια για τα ταξίδια, καθώς αποτελούν για εκείνη την απόλυτη πηγή αναζωογόνησης. Η Σταματίνα λατρεύει να ανακαλύπτει νέους προορισμούς και, όποτε καταφέρνει να εξασφαλίσει λίγο ελεύθερο χρόνο από το απαιτητικό της πρόγραμμα, επιδιώκει πάντα να φεύγει κάπου μακριά για να γεμίζει τις μπαταρίες της. Αυτές οι εξορμήσεις πραγματοποιούνται είτε σε πιο ρομαντικό πλαίσιο, αποκλειστικά με τον σύζυγό της Θέμη Σοφό, είτε σε οικογενειακό επίπεδο μαζί με τα τρία τους παιδιά, τη Νάγια, τη Μαίρη και τον μικρό Γιάννη-Εφραίμ, θέλοντας να τους προσφέρει νέες παραστάσεις και πολύτιμες αναμνήσεις από κάθε γωνιά του κόσμου.

