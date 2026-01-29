Σταματίνα Τσιμτσιλή: Με chic total black look και YSL τσάντα

Η Σταματίνα Τσιμτσιλή παρακολούθησε χθες, Τετάρτη 28 Ιανουαρίου, την πρεμιέρα της θεατρικής παράστασης «Toxic», στο θέατρο Αργώ.

Η γνωστή παρουσιάστρια, η οποία συνοδευόταν από τον Δημήτρη Παπανώτα, έδωσε το «παρών» στην επίσημη πρεμιέρα του ψυχολογικού θρίλερ του Γιώργου Αγγελίδη, στο οποίο πρωταγωνιστούν οι Κώστας Φραγκολιάς και η Νατάσα Παπαδάκη.

Για την έξοδό της επέλεξε ένα πολύ chic total black look. Φόρεσε ένα μαύρο φόρεμα και το συνδύασε με καφέ καλσόν, ψηλά μαύρα πέδιλα, διακριτικά αξεσουάρ, ενώ το σύνολό της ολοκλήρωνε υπέροχα η δερμάτινη πετρόλ YSL τσάντα.

Φωτογραφίες: NDP

Όπως δήλωσε στην κάμερα του Breakfast@star η Σταματίνα Τσιμτσιλή: «Ήρθα με μεγάλη μου χαρά να στηρίξω τον Κώστα Φραγκολιά στην πρεμιέρα του. Θέλουμε να στηρίζουμε ο ένας τον άλλον σε κάθε βήμα».

Σε ερώτηση της δημοσιογράφου για το εάν είναι τόσο δεμένοι και αγαπημένοι όπως φαίνεται on air οι συνεργάτες της εκπομπής Happy Day, η Σταματίνα Τσιμτσιλή απάντησε με χιούμορ: «Όχι, το παίζουμε... Πλάκα κάνω».

Ενώ συνέχισε λέγοντας ότι: «Έχουμε τις στιγμές μας, όπως σε όλες τις σχέσεις πολλών ετών, αλλά οι καλές οι στιγμές υπερτερούν σε μεγάλο βαθμό, οπότε ναι, θα έλεγα ότι είμαστε πολύ αγαπημένοι».

Στην παράσταση που επιδιώκει να υπενθυμίσει πόσο αδιόρατα μπορεί να μεταμορφωθεί το οικείο σε απειλή, παρευρέθηκαν αρκετοί φίλοι και συνεργάτες των συντελεστών, μεταξύ αυτών, οι: Σταματίνα Τσιμτσιλή, Δημήτρης Παπανώτας, Γιώργος Κοψιδάς, Γιώργος Λάγιος και πολλοί άλλοι.

Ο Κώστας Φραγκολιάς και η Νατάσα Παπαδάκη / Φωτογραφία: NDP

Λίγα λόγια για το «Toxic»

Ένας άντρας, μια γυναίκα κι ένα αποστειρωμένο δωμάτιο. Έξω, ο κόσμος καταρρέει. Ένας θανατηφόρος ιός, ο COVID-38, σαρώνει τα πάντα. Οι ειδήσεις στην τηλεόραση αναγγέλλουν το τέλος.

Μέσα, είναι ασφαλείς. Κλειδωμένοι. Όμως, όταν η πόρτα σφραγίζει, ο πραγματικός κίνδυνος ξεκινά. Ένα αργό παιχνίδι εξουσίας, σχεδόν ανεπαίσθητο, όπου οι ρόλοι εναλλάσσονται, η ισορροπία μετακινείται, και αυτό που κάποτε ήταν αγάπη γίνεται ένα περιβάλλον που παράγει τους δικούς του κανόνες και παγιδεύει τους ανθρώπους μέσα του.

Το «Toxic» είναι μια παρτίδα σκάκι κεκλεισμένων των θυρών με μοναδικό στόχο την επιβίωση. Μια κλειστοφοβική εμπειρία που ανατρέπει τα πάντα, μέχρι το τελευταίο λεπτό.

