Σίσσυ Χρηστίδου για Ε. Μενεγάκη: «Είναι άδικο να βρίσκεσαι σε αυτή τη θέση»

Όλα όσα ανέφερε στον αέρα της εκπομπής με αφορμή τα δημοσιεύματα

Δείτε το σχετικό απόσπασμα από την εκπομπή του Mega
  • Η Σίσσυ Χρηστίδου σχολίασε την προσωπική ζωή της Ελένης Μενεγάκη στην εκπομπή Χαμογέλα και πάλι.
  • Η Μενεγάκη διέψευσε δημοσιεύματα για πιθανό χωρισμό από τον Μάκη Παντζόπουλο και προειδοποίησε για νομικές ενέργειες.
  • Η Χρηστίδου τόνισε τη σημασία της αντίδρασης σε ψευδή ρεπορτάζ και την προστασία της αλήθειας.
  • Επισήμανε ότι η τηλεοπτική διάσταση δίνει βαρύτητα σε ανακριβείς πληροφορίες.
  • Υπογράμμισε την ανάγκη για ανθρώπινη προσέγγιση πριν από τις δημοσιογραφικές αναφορές.

Το θέμα της προσωπικής ζωής της Ελένη Μενεγάκη βρέθηκε ξανά στο επίκεντρο, με τη Σίσσυ Χρηστίδου να παίρνει ξεκάθαρη θέση μέσα από την εκπομπή Χαμογέλα και πάλι! το πρωί του Σαββάτου.

Τις τελευταίες μέρες κυκλοφόρησαν δημοσιεύματα περί πιθανού χωρισμού ε τον Μάκη Παντζόπουλο, τα οποία η ίδια διέψευσε κατηγορηματικά, προειδοποιώντας μάλιστα ότι θα προβεί σε νομικές ενέργειες αν συνεχιστούν τέτοιες αναφορές.

Η Σίσσυ Χρηστίδου τόνισε τη σημασία της άμεσης αντίδρασης σε ψευδή ρεπορτάζ και την ανάγκη προστασίας της αλήθειας σε τέτοια ευαίσθητα θέματα.

«Θέλω να σας πω τι πιστεύω. Για πολλά χρόνια πίστευα ότι δεν έπρεπε να απαντάς. Σε κάποια πράγματα πρέπει, γιατί όταν δεν απαντάς, είναι σαν να επιβεβαιώνεις. Η Ελένη στα πολύ σοβαρά ζητήματα έχει βγει να απαντήσει», είπε αρχικά.

«Εδώ, έδωσε έκταση στο θέμα η τηλεοπτική διάσταση. Τα περιοδικά είναι μόνο κάθε εβδομάδα. Υπάρχουν περιοδικά που κάνουν αυτή τη δουλειά. Όταν αυτό μεταφέρε τηλεοπτικά δίνει βαρύτητα σε αυτό που έχει γραφτεί και είναι άνισο. Τα πρωτοσέλιδα που βγήκαν την επόμενη μέρα έλεγαν “γιατί δεν απαντάει;”, άρα αφού δεν απαντάει, επιβεβαιώνει», πρόσθεσε.

«Είναι άδικο να βρίσκεσαι σε αυτή τη θέση, επειδή κάποιος θα κατεβάσει κάτι από το κεφάλι του. Το πιο σωστό που άκουσα ήταν από τη Δέσποινα Καμπούρη. Ακόμα κι αν ίσχυε, πώς μπορείς να το κάνεις αυτό απροκάλυπτα και χωρίς να σε νοιάζει. Τι βαφτίζουμε τελικά ρεπορτάζ; Θα μπορούσε να ήταν, αν είχες στα χέρια σου έγγραφα και πάλι, δεν το λες. Μιλάς με τον άνθρωπο. Είναι είδηση, θα ήταν επιτυχία του δημοσιογράφου, όμως πριν από δημοσιογράφοι, είμαστε άνθρωποι. Πρώτα πρέπει να είσαι άνθρωπος, πάρε τηλέφωνο, επικοινώνησε», σχολίασε η Σίσσυ Χρηστίδου.

