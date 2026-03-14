Σίσσυ Χρηστίδου για Ε. Μενεγάκη: «Είναι άδικο να βρίσκεσαι σε αυτή τη θέση»

Το θέμα της προσωπικής ζωής της Ελένη Μενεγάκη βρέθηκε ξανά στο επίκεντρο, με τη Σίσσυ Χρηστίδου να παίρνει ξεκάθαρη θέση μέσα από την εκπομπή Χαμογέλα και πάλι! το πρωί του Σαββάτου.

Τις τελευταίες μέρες κυκλοφόρησαν δημοσιεύματα περί πιθανού χωρισμού ε τον Μάκη Παντζόπουλο, τα οποία η ίδια διέψευσε κατηγορηματικά, προειδοποιώντας μάλιστα ότι θα προβεί σε νομικές ενέργειες αν συνεχιστούν τέτοιες αναφορές.

Η Σίσσυ Χρηστίδου τόνισε τη σημασία της άμεσης αντίδρασης σε ψευδή ρεπορτάζ και την ανάγκη προστασίας της αλήθειας σε τέτοια ευαίσθητα θέματα.

«Θέλω να σας πω τι πιστεύω. Για πολλά χρόνια πίστευα ότι δεν έπρεπε να απαντάς. Σε κάποια πράγματα πρέπει, γιατί όταν δεν απαντάς, είναι σαν να επιβεβαιώνεις. Η Ελένη στα πολύ σοβαρά ζητήματα έχει βγει να απαντήσει», είπε αρχικά.

«Εδώ, έδωσε έκταση στο θέμα η τηλεοπτική διάσταση. Τα περιοδικά είναι μόνο κάθε εβδομάδα. Υπάρχουν περιοδικά που κάνουν αυτή τη δουλειά. Όταν αυτό μεταφέρε τηλεοπτικά δίνει βαρύτητα σε αυτό που έχει γραφτεί και είναι άνισο. Τα πρωτοσέλιδα που βγήκαν την επόμενη μέρα έλεγαν “γιατί δεν απαντάει;”, άρα αφού δεν απαντάει, επιβεβαιώνει», πρόσθεσε.

«Είναι άδικο να βρίσκεσαι σε αυτή τη θέση, επειδή κάποιος θα κατεβάσει κάτι από το κεφάλι του. Το πιο σωστό που άκουσα ήταν από τη Δέσποινα Καμπούρη. Ακόμα κι αν ίσχυε, πώς μπορείς να το κάνεις αυτό απροκάλυπτα και χωρίς να σε νοιάζει. Τι βαφτίζουμε τελικά ρεπορτάζ; Θα μπορούσε να ήταν, αν είχες στα χέρια σου έγγραφα και πάλι, δεν το λες. Μιλάς με τον άνθρωπο. Είναι είδηση, θα ήταν επιτυχία του δημοσιογράφου, όμως πριν από δημοσιογράφοι, είμαστε άνθρωποι. Πρώτα πρέπει να είσαι άνθρωπος, πάρε τηλέφωνο, επικοινώνησε», σχολίασε η Σίσσυ Χρηστίδου.