BYD ATTO 2 DM-i: Σύντομη δοκιμη στην Ελλάδα--Εκδόσεις και τιμές

BYD ATTO 2 DM-i: Σύντομη δοκιμη στην Ελλάδα--Εκδόσεις και τιμές
Η BYD, ο κορυφαίος κατασκευαστής οχημάτων νέας ενέργειας παγκοσμίως και Νο1 σε πωλήσεις ηλεκτρικών αυτοκινήτων στην Ελλάδα, ενισχύει περαιτέρω την παρουσία της στη χώρα μας με την έναρξη διάθεσης του νέου ATTO 2 DM-i. Οδηγήσαμε για λίγες ώρες το νέο μοντέλο το οποίο  φέρνει στην κατηγορία των compact SUV την προηγμένη τεχνολογία Super Hybrid DM-i, συνδυάζοντας την εμπειρία ηλεκτρικής οδήγησης με μεγάλη συνολική αυτονομία και εξαιρετικά χαμηλό κόστος χρήσης.

Το εσωτερικό του ATTO 2 DM-i συνδυάζει πρακτικότητα, ευρυχωρία και σύγχρονη ψηφιακή εμπειρία. Μπροστά από τον οδηγό βρίσκεται ψηφιακός πίνακας οργάνων 8,8 ιντσών, ενώ στο κέντρο του ταμπλό δεσπόζει οθόνη αφής 12,8 ιντσών για το σύστημα infotainment με Google built-in λογισμικό. Το σύστημα πολυμέσων διαθέτει το πιο πρόσφατο λογισμικό της BYD και έναν εξελιγμένο φωνητικό βοηθό με τεχνολογία Generative AI που ενεργοποιείται με την εντολή «Hi BYD», επιτρέποντας φυσική αλληλεπίδραση με το όχημα.

Η πρακτικότητα αποτελεί βασικό στοιχείο του μοντέλου. Το επίπεδο δάπεδο εξασφαλίζει άνεση για τους επιβάτες του πίσω καθίσματος, ενώ ο χώρος αποσκευών έχει χωρητικότητα 425 λίτρα, που μπορούν να αυξηθούν έως τα 1.335 λίτρα καθιστώντας το ATTO 2 DM-i ιδανικό για οικογενειακή χρήση ή τις αποδράσεις μίας παρέας

Οι εντυπώσεις μας ήταν θετικές καθώς  εκτός από την στιβαρότητα της όλης κατασκευής και την ιδιάιτερα προσεγμ,ένη ποιότητα   είδσαμε ότι το νέο ATTO 2 DM-i αξιοποιεί την τεχνολογία Super Hybrid DM-i της BYD, η οποία επιτρέπει στο αυτοκίνητο να λειτουργεί κυρίως ως ηλεκτρικό όχημα, ενώ ο αποδοτικός βενζινοκινητήρας λειτουργεί υποστηρικτικά για την παραγωγή ενέργειας και παροχή κίνησης στους τροχούς όταν απαιτείται. Το αποτέλεσμα είναι άμεση απόκριση στο πάτημα του γκαζιού, ομαλή λειτουργία και υψηλή αποδοτικότητα, συνδυάζοντας τα πλεονεκτήματα της ηλεκτροκίνησης με την πρακτικότητα ενός υβριδικού συστήματος.

Η τεχνολογία Super Hybrid DM-i βασίζεται σε καινοτόμες λύσεις της BYD, όπως η Blade Battery, ο ειδικά εξελιγμένος ατμοσφαιρικός κινητήρας βενζίνης Xiaoyun 1,5 λίτρων και ένα προηγμένο σύστημα διαχείρισης ενέργειας που βελτιστοποιεί τη συνεργασία κινητήρα και ηλεκτροκινητήρα. Με αυτά τα χαρακτηριστικά το ATTO 2 DM-i προσφέρει αμιγώς ηλεκτρική αυτονομία έως 90 km, σταθμισμένη κατανάλωση μόλις 1,8 L/100 km, εκπομπές ρύπων CO2 κάτω από τα 50 gr/km και συνολική αυτονομία που φτάνει τα 1.000 km.

Το BYD ATTO 2 DM-i είναι διαθέσιμο στην ελληνική αγορά στις εκδόσεις Active και Boost.

Η έκδοση Active έχει συνδυαστική ισχύ 166 ίππους, προσφέρει ηλεκτρική αυτονομία έως 40 km και συνολική αυτονομία έως 930 km με τιμή 26.990 €. Η έκδοση Boost (συνδυαστική ισχύς: 212 ίππους) διαθέτει μεγαλύτερη μπαταρία 18,0 kWh, προσφέρει ηλεκτρική αυτονομία έως 90 km και συνολική αυτονομία έως 1.000 km σύμφωνα με το πρότυπο WLTP με τιμή 29.990 €.Να σημειώσουμε ότι η έκδοση Boost έχει απαλλαγή από τον εταιρικό φόρο χρήσης, καθώς οι εκπεμπόμενοι ρύποι είναι 41 γρ. CO2/χλμ.

Ο βασικός εξοπλισμός του ATTO 2 DM-i περιλαμβάνει μεταξύ άλλων LED φώτα εμπρός και πίσω, ζάντες αλουμινίου, ψηφιακό πίνακα οργάνων 8,8 ιντσών, οθόνη αφής infotainment 12,8 ιντσών, Adaptive cruise control, κάμερα οπισθοπορείας και πλήρη σουίτα συστημάτων υποβοήθησης οδηγού.· LED φώτα εμπρός & πίσω με αυτόματη ενεργοποίηση,· 16'' ζάντες αλουμινίου,· 6 αερόσακοι, αυτόματος κλιματισμός,αισθητήρας βροχής (αυτόματη λειτουργία υαλοκαθαριστήρων),πίνακας οργάνων 8,8" & οθόνη αφής infotainment 12,8" (περιλαμβάνει πλοήγηση μέσω Google Maps),Google built-in λογισμικό,ψηφιακός βοηθός AI & Cloud service - BYD APP & Συνδεσιμότητα 4G,αισθητήρες στάθμευσης πίσω,κάμερα οπισθοπορείας, σύστημα εισόδου & εκκίνησης κινητήρα χωρίς κλειδί (Keyless entry & Start ),προφίλ οδήγησης: Eco, Normal, Sport, Snow

Έκδοση Χωρητικότητα κινητήρα Χωρητικότητα μπαταρίας Συνδυαστική ισχύς Λιανική Τιμή προ φόρων Προτεινόμενη Λιανική Τιμή

Active 1.498 κ.εκ. 7,8 kWh 166 PS 20.520 € 26.990 €

Boost 1.498 κ.εκ. 18,0 kWh 212 PS 23.239 € 29.990 €

Η έκδοση Boost προσθέτει επιπλέον ζάντες αλουμινίου 17 ιντσών, κάμερα 360 μοιρών, θερμαινόμενα εμπρός καθίσματα με ηλεκτρική ρύθμιση, θερμαινόμενο τιμόνι, πανοραμική γυάλινη οροφή με ηλεκτρικό σκιάδιο, ράγες οροφής, ασύρματη φόρτιση smartphone 50W και λειτουργία Vehicle to Load για τροφοδοσία εξωτερικών συσκευών.Το νέο ATTO 2 DM-i συνοδεύεται από 6 χρόνια εγγύηση (ή 150.000 χλμ.), 8 χρόνια εγγύηση ηλεκτροκινητήρα (ή 150.000 χλμ.) και 8 χρόνια εγγύηση για τη μπαταρία (ή 250.000 χλμ.)

