Απεργία Πρωτομαγιά: Πώς Θα Κινηθούν Τα ΜΜΜ Και Τα Τρένα

Στην απεργία της Πρωτομαγιάς συμμετέχουν οι εργαζόμενοι στα ΜΜΜ, φέρνοντας αλλαγές στο πρόγραμμα των δρομολογίων λεωφορείων, μετρό και τρένων.

Το μετρό θα πραγματοποιήσει στάση εργασίας από την έναρξη της βάρδιας έως τις 09:00 και από τις 23:00 έως τη λήξη της βάρδιας.

Μεταξύ 9:00-21:00 θα κινούνται τα λεωφορεία και τα τρόλεϊ την Παρασκευή 1 Μαΐου 2026, ενώ ο ηλεκτρικός (ΗΣΑΠ) θα πραγματοποιήσει 24ωρη απεργία.

Οι εργαζόμενοι συμμετέχουν στις απεργιακές κινητοποιήσεις διεκδικώντας:

δημόσιες, ασφαλείς, σύγχρονες, αξιόπιστες αστικές συγκοινωνίες που να ανταποκρίνονται στις ανάγκες των εργαζομένων και του επιβατικού κοινού, -ουσιαστικά μέτρα κατα της ακρίβειας και της αισχροκέρδειας και

καλούν τους εργαζόμενους να δώσουν δυναμικό παρών ( την Παρακευή) στη συγκέντρωση στην Πλατεία Κλαυθμώνος στις 11:00 πμ.

Κανονικά αναμένεται να κυκλοφορήσουν τα λεωφορεία στις περιαστικές γραμμές που έχει αναλάβει η Κοινοπραξία Συγκοινωνιών Αττικής.

Απεργία στα τρένα την Πρωτομαγιά

Η Hellenic Train με ανακοίνωσή της ενημερώνει το επιβατικό κοινό ότι, λόγω της απεργιακής κινητοποίησης που έχει εξαγγείλει η ΓΣΕΕ για την Εργατική Πρωτομαγιά, στην οποία συμμετέχουν τα σωματεία εργαζομένων στον σιδηρόδρομο, την Παρασκευή 1 Μαΐου 2026 δεν θα πραγματοποιηθεί κανένα δρομολόγιο σε όλο το δίκτυο, συμπεριλαμβανομένων των προαστιακών γραμμών.

Επίσης, για τον ίδιο λόγο, την Πέμπτη 30 Απριλίου, τα παρακάτω βραδινά δρομολόγια θα υποκατασταθούν από λεωφορεία ως εξής:

2534 (Αθήνα-Χαλκίδα) με ώρα αναχώρησης 22:28, στο τμήμα Αφίδνες – Χαλκίδα (χωρίς στάσεις σε Δήλεσι και Άγιο Γεώργιο).

2539 με ώρα αναχώρησης 00:00, στο τμήμα Χαλκίδα – Οινόη.

1239 με ώρα αναχώρησης 23:32, στο τμήμα Αεροδρόμιο – Ταύρος (στάσεις σε Κορωπί, Κάντζα, Πλακεντία, Νερατζιώτισσα και Αθήνα).

2302 με ώρα αναχώρησης 21:14 και 2304 με ώρα αναχώρησης 22:14, στο τμήμα Μαγούλα – Κιάτο (χωρίς στάση στο Ζευγολατιό).

Δεμένα τα πλοία την Πρωτομαγιά - 24ωρη απεργία από την ΠΝΟ

Σε 24ωρη πανελλαδική απεργία σε όλες τις κατηγορίες πλοίων προχωρούν οι ναυτεργάτες την Παρασκευή 1η Μαΐου 2026, έπειτα από ομόφωνη απόφαση της διοίκησης της Πανελλήνιας Ναυτικής Ομοσπονδίας (ΠΝΟ), στο πλαίσιο των εκδηλώσεων για την Εργατική Πρωτομαγιά.

Η απεργιακή κινητοποίηση θα ξεκινήσει στις 00:01 της Παρασκευής και θα ολοκληρωθεί στις 24:00 της ίδιας ημέρας, επηρεάζοντας το σύνολο των ακτοπλοϊκών και λοιπών θαλάσσιων δρομολογίων.

Όπως επισημαίνει, σε ανακοίνωσή της, η Ομοσπονδία, βασικοί άξονες των διεκδικήσεων παραμένουν η προστασία της ανθρώπινης ζωής στη θάλασσα, η διασφάλιση αξιοπρεπών συνθηκών εργασίας και η ενίσχυση του θεσμού των συλλογικών διαπραγματεύσεων, με αιχμή την ανανέωση και υπογραφή Συλλογικών Συμβάσεων Εργασίας.

Παράλληλα, η ΠΝΟ θέτει στο επίκεντρο την ανάγκη διατήρησης και αναβάθμισης του δημόσιου και δωρεάν χαρακτήρα της ναυτικής εκπαίδευσης, υπογραμμίζοντας ότι απαιτούνται προσαρμογές στις ταχύτατες τεχνολογικές εξελίξεις του κλάδου.

Στο πλαίσιο των ευρύτερων αιτημάτων της, η Ομοσπονδία ζητά, επίσης, την ενίσχυση της δημόσιας υγείας και παιδείας, καθώς και την αποκατάσταση των απωλειών που έχουν υποστεί οι συνταξιούχοι ναυτικοί τα προηγούμενα χρόνια.