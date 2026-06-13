Changan: Τι νέο φέρνει στην Λάρισα

Η ενίσχυση της εταιρείας στην περιφέρεια

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Η Changan Hellas συνεχίζει με σταθερά βήματα την ανάπτυξη του δικτύου της στην ελληνική αγορά, εγκαινιάζοντας το νέο, υπερσύγχρονο σημείο εκπροσώπησής της στη Λάρισα, σε συνεργασία με τη Νασιακόπουλος Α.Ε., μία από τις πλέον καταξιωμένες επιχειρήσεις του κλάδου στη Θεσσαλία.Η νέα έκθεση σηματοδοτεί την περαιτέρω ενίσχυση της παρουσίας της Changan στην ελληνική περιφέρεια και αποτελεί ένα σημαντικό ορόσημο στην υλοποίηση της στρατηγικής της εταιρείας για τη δημιουργία ενός ισχυρού πανελλαδικού δικτύου, με στόχο την παροχή κορυφαίας εμπειρίας εξυπηρέτησης στους πελάτες της.

Changan: Τι νέο φέρνει στην Λάρισα
Στις σύγχρονες εγκαταστάσεις της Νασιακόπουλος Α.Ε., οι επισκέπτες μπορούν να γνωρίσουν από κοντά τη νέα γενιά οχημάτων της Changan, τα οποία ξεχωρίζουν για τον προηγμένο σχεδιασμό, τις έξυπνες τεχνολογίες και την υψηλή ποιότητα κατασκευής. Ιδιαίτερο ενδιαφέρον συγκεντρώνουν τα DEEPAL S07 και DEEPAL S05, καθώς και το ολοκαίνουργιο DEEPAL S05 Plug-in Hybrid, το οποίο συνδυάζει ηλεκτρική αυτονομία για τις καθημερινές μετακινήσεις με την ευελιξία ενός υβριδικού συστήματος τελευταίας γενιάς, προσφέροντας μια ολοκληρωμένη πρόταση για τη σύγχρονη μετακίνηση.

Changan: Τι νέο φέρνει στην Λάρισα
Το νέο σημείο διαθέτει ολοκληρωμένες υπηρεσίες πώλησης, ενημέρωσης και test drive, ενώ υποστηρίζεται από εξειδικευμένο προσωπικό που είναι έτοιμο να καθοδηγήσει κάθε ενδιαφερόμενο στην επιλογή του ιδανικού μοντέλου σύμφωνα με τις ανάγκες του.

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